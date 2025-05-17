Четыре режима санкций одновременно применит Евросоюз к России
20 мая Совет ЕС по иностранным делам должен утвердить 17-й пакет санкций Европейского Союза против России, а в дополнение к нему - еще три пакета санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источник внутри Евросоюза.
Министры иностранных дел утвердят ограничительные меры в отношении России в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушение прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.
Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в частности против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.
По данным собеседника, в рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию россии в Украине в санкционные списки будет внесено 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов "теневого флота. Таким образом количество лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300.
В рамках санкционного режима ЕС за гибридную войну будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.
В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушение прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.
Кроме того, запланировано применение против России санкций за использование химического оружия. Речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, и те, которые используются российской армией как одно из средств поражения во время ведения войны в Украине.
Хоч хтось хоч якось це помітить?
Ключі до "величі америки трампа" та "сдачі України" лежать в Європі.
Трамп прагне вбити декілька зайців поспіль:
- послабити та розграбувати Європу, щоб збагатитися самому та підняти рейтинги,
- ослабивши Європу - ослабити Європейську допомогу, щоб здати Україну ліліпутіну,
...
Жорстка позиція Європи до ліліпутіна - найголовніший фактор що зворотньо знищують двох зайців - рейтинги ліліпутіна та рейтинги трампа.
Тому любі санкції Європи - це дуже ЖОРСТКА відповідь обом рудим дол%бам.
бумажкасанцкция, при наличии которой ни Швондер*****, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартирыУкраины! Окончательная бумажка! Фактическая! Броня!
Як би там ***** не понтувалося , але - " свято наближається " ..
Если бы СВИФТ отключили сразу и всем кацапским банкам, то рашка накрылась бы пи@дой в первый же день. Но проблема в том, что Запад и Трамп не хотят чтобы рассия проиграла войну в Украине.
Поэтому мединский угрожает вечной войной.
Так що ЕС все також діє в концепції "смажити на низькому вогні" замість того щоб рубати під корінь.
2. Глибока стурбованість
3. Засудження дій
3. Рішучий протест