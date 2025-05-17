РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
3 434 27

Четыре режима санкций одновременно применит Евросоюз к России

Новые санкции ЕС против РФ

20 мая Совет ЕС по иностранным делам должен утвердить 17-й пакет санкций Европейского Союза против России, а в дополнение к нему - еще три пакета санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источник внутри Евросоюза.

Министры иностранных дел утвердят ограничительные меры в отношении России в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушение прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в частности против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.

По данным собеседника, в рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию россии в Украине в санкционные списки будет внесено 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов "теневого флота. Таким образом количество лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную войну будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушение прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, запланировано применение против России санкций за использование химического оружия. Речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, и те, которые используются российской армией как одно из средств поражения во время ведения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить

Автор: 

россия (96939) санкции (11768) Евросоюз (17494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Скидається на око цікава річ - як тільки Шольца змінив Мерц на посаді канцлера, Орбан миттєво сховав язика глибоко у дупі і не відблискує. Схоже, що головного спонсора ЄС Німеччину очолив принциповий державний діяч.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:46 Ответить
+5
Чотири режими санкцій одночасно застосує Євросоюз до Росії

Хоч хтось хоч якось це помітить?
показать весь комментарий
17.05.2025 08:38 Ответить
+5
Рашка на ногах встоїть? - чи ***** її?
показать весь комментарий
17.05.2025 08:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха-ха-ха-ха-ха!!!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 08:37 Ответить
Чотири режими санкцій одночасно застосує Євросоюз до Росії

Хоч хтось хоч якось це помітить?
показать весь комментарий
17.05.2025 08:38 Ответить
Сухий осад за ширмою.
Ключі до "величі америки трампа" та "сдачі України" лежать в Європі.
Трамп прагне вбити декілька зайців поспіль:
- послабити та розграбувати Європу, щоб збагатитися самому та підняти рейтинги,
- ослабивши Європу - ослабити Європейську допомогу, щоб здати Україну ліліпутіну,
...
Жорстка позиція Європи до ліліпутіна - найголовніший фактор що зворотньо знищують двох зайців - рейтинги ліліпутіна та рейтинги трампа.
Тому любі санкції Європи - це дуже ЖОРСТКА відповідь обом рудим дол%бам.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:11 Ответить
...как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это была такая бумажка санцкция, при наличии которой ни Швондер *****, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры Украины! Окончательная бумажка! Фактическая! Броня!
показать весь комментарий
17.05.2025 08:39 Ответить
10 мегатон по москвабаду
показать весь комментарий
17.05.2025 09:16 Ответить
Рашка на ногах встоїть? - чи ***** її?
показать весь комментарий
17.05.2025 08:40 Ответить
Звізда . Встоїть ще , але не довго .
Як би там ***** не понтувалося , але - " свято наближається " ..
показать весь комментарий
17.05.2025 08:46 Ответить
Яке свято і для кого наближається?
показать весь комментарий
17.05.2025 09:24 Ответить
Про кого була мова . ? Про марсіян ? Чи про кацапів .?
показать весь комментарий
17.05.2025 09:29 Ответить
Не говорите за всех, санкции до на чала войны действительно были смешными, а СВИВТом пугали несведущих, дескать эта такая санкция, ТАКАЯ САНКЦИЯ... впрочем, на тот момент на фоне смешных это было бы хоть что то
показать весь комментарий
17.05.2025 08:51 Ответить
СВИФТ отключили не всем банкам, а тем которым отключили сделали исключение в части торговли с Европой. Вот в результате и получилась ТАКАЯ САНКЦИЯ.
Если бы СВИФТ отключили сразу и всем кацапским банкам, то рашка накрылась бы пи@дой в первый же день. Но проблема в том, что Запад и Трамп не хотят чтобы рассия проиграла войну в Украине.
Поэтому мединский угрожает вечной войной.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:07 Ответить
Хуцпа!
показать весь комментарий
17.05.2025 08:46 Ответить
Скидається на око цікава річ - як тільки Шольца змінив Мерц на посаді канцлера, Орбан миттєво сховав язика глибоко у дупі і не відблискує. Схоже, що головного спонсора ЄС Німеччину очолив принциповий державний діяч.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:46 Ответить
На жаль ці варвари добре навчились як обходити санкції .
показать весь комментарий
17.05.2025 08:47 Ответить
Санкції легко обходити, коли трамп розформував бюрократичний аппарат, що контролював дотримання санкцій.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:14 Ответить
Мене більше б влаштувала інформація про те,а який результат в цифрах чи відсотках це принесе?
показать весь комментарий
17.05.2025 08:48 Ответить
Навіщо це окозамилювання? Як торгували ,так і лргують,прикриваючись грузинами,казахами, турками киргизами... Тютін бачить всю гнилизну цього дна і його презирство та зневага зростає. А ми-ах-ах-ах Європа, ай-яй-яй санкції. Та "друзі України" спонсорують кацапію у десятки разів більше,ніж щось виділяють Україні. Вони -спонсори кацапів у війні.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:54 Ответить
Та хоч би вже один, але нормальний
показать весь комментарий
17.05.2025 09:02 Ответить
Аж чотири!!?? Мамадарагая, що це як не турборєжим?
показать весь комментарий
17.05.2025 09:02 Ответить
Де зниження цінової стелі на нафту?
показать весь комментарий
17.05.2025 09:16 Ответить
Війна - вигідна …
показать весь комментарий
17.05.2025 09:24 Ответить
Я найважливішого не побачив тут: де ЗНИЖЕННЯ цін на нафту? Чому цінова стеля 60 доларів за барель?
показать весь комментарий
17.05.2025 09:25 Ответить
Ціх кораблів по незалежним оцінкам більше 1000 і московія зовсім нещодавно закупила ще 230 (https://www.ftm.eu/articles/who-is-behind-the-russian-shadow-fleet) кораблів нежданчик у США та ЕС через країни Азії які продавці використовували як прокладку для продажу. Найбільшу кількість суден Росія опосередковано отримала від компаній у Греції (127 танкерів), Великій Британії (22) та Німеччині (11 суден). І процес покупок танкерів продовжується.

Так що ЕС все також діє в концепції "смажити на низькому вогні" замість того щоб рубати під корінь.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:29 Ответить
1. Стурбованість
2. Глибока стурбованість
3. Засудження дій
3. Рішучий протест
показать весь комментарий
17.05.2025 09:36 Ответить
А коли ж будуть санкції проти тіньового нафтогону «Дружба»?
показать весь комментарий
17.05.2025 10:12 Ответить
 
 