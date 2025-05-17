Четыре режима санкций одновременно применит Евросоюз к России

20 мая Совет ЕС по иностранным делам должен утвердить 17-й пакет санкций Европейского Союза против России, а в дополнение к нему - еще три пакета санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источник внутри Евросоюза.

Министры иностранных дел утвердят ограничительные меры в отношении России в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушение прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в частности против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.

По данным собеседника, в рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию россии в Украине в санкционные списки будет внесено 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов "теневого флота. Таким образом количество лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную войну будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушение прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, запланировано применение против России санкций за использование химического оружия. Речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, и те, которые используются российской армией как одно из средств поражения во время ведения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить