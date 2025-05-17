Сибига провел беседу с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

Сибига рассказал Каллас о "результатах интенсивных дипломатических контактов в Турции в течение последних дней и встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле".

По итогам разговора дипломаты согласились, что давление на страну-агрессора РФ необходимо усилить.

"Мы согласились, что давление на Москву необходимо усилить для достижения полного и прочного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мирных усилий", - написал глава МИД.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

