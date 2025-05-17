Сибига провел беседу с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.
Об этом дипломат сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига рассказал Каллас о "результатах интенсивных дипломатических контактов в Турции в течение последних дней и встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле".
По итогам разговора дипломаты согласились, что давление на страну-агрессора РФ необходимо усилить.
"Мы согласились, что давление на Москву необходимо усилить для достижения полного и прочного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мирных усилий", - написал глава МИД.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
А він взагалі був, реальний тиск?
То що ж ви посилите - суворе айяйяйкання?