РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
8 132 33

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле начались. ВИДЕО

Началась встреча украинской и российской делегаций при участии турецкой стороны.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Украину будет представлять министр обороны Умеров, первые заместители руководителей МИД, СБУ, ГУР и другие представители.

Читайте: РФ требует переговоров без присутствия Турции и США, - Sky News

Автор: 

россия (96929) Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Московські покидьки.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:49 Ответить
+8
ПТН ПНХ и ПТН ХЙО, именно под таким девизом должны проходить переговоры.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:43 Ответить
+8
Так ти ж зебобік на Порошенка гавкав свого часу.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПТН ПНХ и ПТН ХЙО, именно под таким девизом должны проходить переговоры.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:43 Ответить
Фарс, анекдот чи провокація, Зрештою картинка для рижого дегенерата.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:47 Ответить
Вороги України - ті , хто гавкають на Президента України !
показать весь комментарий
16.05.2025 14:07 Ответить
А хто скавулить?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:16 Ответить
Так ти ж зебобік на Порошенка гавкав свого часу.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:35 Ответить
Ото догавкався свого часу! Але "ета друґоє"
показать весь комментарий
16.05.2025 15:07 Ответить
Марна трата часу. Мандинський всім демонструватиме зайву хромосому,спустивши кальсони,а решта присутніх будуть тилдичити кожен своє.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:48 Ответить
Московські покидьки.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:49 Ответить
Та вже на телеграм каналах з'явилась інфа, що після зустрічі русня повертається в мацкву. Фініта ля комедія.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:52 Ответить
а куда им еще повертаться? в лондон?или жмеринку?)
показать весь комментарий
16.05.2025 13:58 Ответить
в Гаагу.
А краще в Гуантанама.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:26 Ответить
Хай приїдуть до нас в Коломию. І вийдуть на вулицю. Отоді буде фініт аля комедія...
показать весь комментарий
16.05.2025 14:37 Ответить
Аби тільки щось ляпнути
показать весь комментарий
16.05.2025 15:18 Ответить
Не врубай павліка. Переговори проводяться не один день, й ти це чудово знаєш. Якщо вони їдуть назад вже після першої зустрічі, значить ніяких переговорів не буде.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:17 Ответить
Обнімалісь, пожималі рукі? Як в ой раз....
показать весь комментарий
16.05.2025 13:54 Ответить
Так не можна ж з 3,14дарами переговори вести. Це сказав преЗЕдент...
показать весь комментарий
16.05.2025 13:59 Ответить
Він вам нічого не винен.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:37 Ответить
Турки мирят Киев и москву...
показать весь комментарий
16.05.2025 14:01 Ответить
Повоювали 3 роки, сходили в контрнаступ, попили кави і знову в Стамбул.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:03 Ответить
Промахнулись.Збирались пити каву в Криму, а довелось у Стамбулі.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:36 Ответить
Хто такий Єрмак? Хто його уповноважив? Про що може домовитися кгб і фсб?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:16 Ответить
Та якраз в нормальній країні Єрмак і відповідає рівню делегації з Росії. Тільки не в Україні. Бо в Україні Єрмак КОГАН. БЕК Зеленський, А Литвиненко СТРАТИГ. Ця система влади Хазарський каганат, запроваджена в Україні президентом Лейбою Даниїловичем Кучманом-Гольдштейном
показать весь комментарий
16.05.2025 14:28 Ответить
Вони приїхали з ультиматумами. Від них мало толку
показать весь комментарий
16.05.2025 14:17 Ответить
а де миротворець абрашки арахамія =наарахамив і втік?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:17 Ответить
По банани поліз на пальму.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:38 Ответить
а що кажуть масони трампісти?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:18 Ответить
Трампісти тусують українські карти, які раніше відібрали !
показать весь комментарий
16.05.2025 14:42 Ответить
Кругом и сплош одно лицемерие! Все лгут и все равно что происходит в стране. Все пилят бабло, а на обычных людей насрать
показать весь комментарий
16.05.2025 14:26 Ответить
полное освобождение Украинских земель от рашистских оокупантов,капитуляция рашки,и её денацификация,выплата Украинцам репараций-вот под каким лозунгом должны проходить эти переговоры.хотя итог известен всем-с рашистами не о чем договариваться,война будет продолжаться.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:04 Ответить
 
 