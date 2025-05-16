Переговоры Украины и РФ в Стамбуле начались. ВИДЕО
Началась встреча украинской и российской делегаций при участии турецкой стороны.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Украину будет представлять министр обороны Умеров, первые заместители руководителей МИД, СБУ, ГУР и другие представители.
Читайте: РФ требует переговоров без присутствия Турции и США, - Sky News
