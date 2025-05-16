УКР
Переговори України та РФ у Стамбулі почалися. ВIДЕО

Розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Україну представлятиме міністр оборони Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Читайте: РФ вимагає переговорів без присутності Туреччини та США, - Sky News

росія (67283) Туреччина (3667) переговори з Росією (1411)
+10
Московські покидьки.
16.05.2025 13:49 Відповісти
+8
ПТН ПНХ и ПТН ХЙО, именно под таким девизом должны проходить переговоры.
16.05.2025 13:43 Відповісти
+8
Так ти ж зебобік на Порошенка гавкав свого часу.
16.05.2025 14:35 Відповісти
ПТН ПНХ и ПТН ХЙО, именно под таким девизом должны проходить переговоры.
16.05.2025 13:43 Відповісти
Фарс, анекдот чи провокація, Зрештою картинка для рижого дегенерата.
16.05.2025 13:47 Відповісти
Вороги України - ті , хто гавкають на Президента України !
16.05.2025 14:07 Відповісти
А хто скавулить?
16.05.2025 14:16 Відповісти
Так ти ж зебобік на Порошенка гавкав свого часу.
16.05.2025 14:35 Відповісти
Ото догавкався свого часу! Але "ета друґоє"
16.05.2025 15:07 Відповісти
Марна трата часу. Мандинський всім демонструватиме зайву хромосому,спустивши кальсони,а решта присутніх будуть тилдичити кожен своє.
16.05.2025 13:48 Відповісти
Московські покидьки.
16.05.2025 13:49 Відповісти
Та вже на телеграм каналах з'явилась інфа, що після зустрічі русня повертається в мацкву. Фініта ля комедія.
16.05.2025 13:52 Відповісти
а куда им еще повертаться? в лондон?или жмеринку?)
16.05.2025 13:58 Відповісти
в Гаагу.
А краще в Гуантанама.
16.05.2025 14:26 Відповісти
Хай приїдуть до нас в Коломию. І вийдуть на вулицю. Отоді буде фініт аля комедія...
16.05.2025 14:37 Відповісти
Аби тільки щось ляпнути
16.05.2025 15:18 Відповісти
Не врубай павліка. Переговори проводяться не один день, й ти це чудово знаєш. Якщо вони їдуть назад вже після першої зустрічі, значить ніяких переговорів не буде.
16.05.2025 15:17 Відповісти
Обнімалісь, пожималі рукі? Як в ой раз....
16.05.2025 13:54 Відповісти
Так не можна ж з 3,14дарами переговори вести. Це сказав преЗЕдент...
16.05.2025 13:59 Відповісти
Він вам нічого не винен.
16.05.2025 14:37 Відповісти
Турки мирят Киев и москву...
16.05.2025 14:01 Відповісти
Повоювали 3 роки, сходили в контрнаступ, попили кави і знову в Стамбул.
16.05.2025 14:03 Відповісти
Промахнулись.Збирались пити каву в Криму, а довелось у Стамбулі.
16.05.2025 14:36 Відповісти
Хто такий Єрмак? Хто його уповноважив? Про що може домовитися кгб і фсб?
16.05.2025 14:16 Відповісти
Та якраз в нормальній країні Єрмак і відповідає рівню делегації з Росії. Тільки не в Україні. Бо в Україні Єрмак КОГАН. БЕК Зеленський, А Литвиненко СТРАТИГ. Ця система влади Хазарський каганат, запроваджена в Україні президентом Лейбою Даниїловичем Кучманом-Гольдштейном
16.05.2025 14:28 Відповісти
Вони приїхали з ультиматумами. Від них мало толку
16.05.2025 14:17 Відповісти
а де миротворець абрашки арахамія =наарахамив і втік?
16.05.2025 14:17 Відповісти
По банани поліз на пальму.
16.05.2025 14:38 Відповісти
а що кажуть масони трампісти?
16.05.2025 14:18 Відповісти
Трампісти тусують українські карти, які раніше відібрали !
16.05.2025 14:42 Відповісти
Кругом и сплош одно лицемерие! Все лгут и все равно что происходит в стране. Все пилят бабло, а на обычных людей насрать
16.05.2025 14:26 Відповісти
полное освобождение Украинских земель от рашистских оокупантов,капитуляция рашки,и её денацификация,выплата Украинцам репараций-вот под каким лозунгом должны проходить эти переговоры.хотя итог известен всем-с рашистами не о чем договариваться,война будет продолжаться.
16.05.2025 15:04 Відповісти
 
 