Переговори України та РФ у Стамбулі почалися. ВIДЕО
Розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Україну представлятиме міністр оборони Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.
Читайте: РФ вимагає переговорів без присутності Туреччини та США, - Sky News
