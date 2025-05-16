РФ вимагає переговорів без присутності Туреччини та США, - Sky News
Росія вимагає переговорів з Україною віч-на-віч у Стамбулі без присутності Туреччини та США.
Про це пише Sky News із посиланням на дипломатичне джерело, передає Цензор.НЕТ.
Вимога Росії з'явилася в останню мить.
Джерело заявило, що це показує, що Москва "підриває мирні зусилля".
"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", - сказав співрозмовник.
"Це змушує нас сумніватися, чи Путін відправив їх для вирішення проблем, чи просто для гальмування процесу. Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США – вони прийшли, щоб загальмувати процес, а не вирішити проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів", - додав він.
ну, посредник должет быть на переговорах, иначе их результат (или срыв) недоказуем. учитывая то, что штаты с россией лобызаются в засос, надо чтобы турки были
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
бо росія щодня відсуває умовний кордон з НАТО подалі від себе, під цим соусом вони готові воювати вічно.
отже стамбул це спроба повісити всіх собак на когось крайнього.
зазвичай це зеленський бо як сказав трамп це Україна напала на росію.
У наріду свого холопського вимагатимеш.
А як в Україну повертатися будуть? Чи вже не будуть?
камня на камнечто продать и распилить. может, конечно, раньше, если их "представители" своевременно бабло будут высылать в оффшоры. все-таки война, может прилететь, или народ попрет задавать глупые вопросы, что за три года сделано, где танки, подводные лодки, ракеты, бункера и ядерное оружиеи стрелять куда угодно.
2. Питаня будуть задавати через теніку,напряму зє,а не через оточеня