РФ вимагає переговорів без присутності Туреччини та США, - Sky News

Росія вимагає переговорів з Україною віч-на-віч у Стамбулі без присутності Туреччини та США.

Про це пише Sky News із посиланням на дипломатичне джерело, передає Цензор.НЕТ.

Вимога Росії з'явилася в останню мить.

Джерело заявило, що це показує, що Москва "підриває мирні зусилля".

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", - сказав співрозмовник.

"Це змушує нас сумніватися, чи Путін відправив їх для вирішення проблем, чи просто для гальмування процесу. Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США – вони прийшли, щоб загальмувати процес, а не вирішити проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів", - додав він.

