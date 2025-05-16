УКР
Новини Переговори у Туреччині
5 198 25

РФ вимагає переговорів без присутності Туреччини та США, - Sky News

Росія зриває перемовини в Туреччині. Що відомо

Росія вимагає переговорів з Україною віч-на-віч у Стамбулі без присутності Туреччини та США.

Про це пише Sky News із посиланням на дипломатичне джерело, передає Цензор.НЕТ.

Вимога Росії з'явилася в останню мить.

Джерело заявило, що це показує, що Москва "підриває мирні зусилля".

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", - сказав співрозмовник.

"Це змушує нас сумніватися, чи Путін відправив їх для вирішення проблем, чи просто для гальмування процесу. Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США – вони прийшли, щоб загальмувати процес, а не вирішити проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів", - додав він.

Читайте: Завершено тристоронні переговори України, США та Туреччини у Стамбулі

Автор: 

росія (67283) Туреччина (3667) переговори з Росією (1411)
Топ коментарі
+22
З лаптями потрібна третя сторона. Якщо зайдуть удвох, кацапи після перемовин вийдут на пресуху і будуть піздеть і нести нісенітниці в повний ріст, як вони роблять завжди. А ми будемо заперечувати, спростовувати. ********* цирк корочше…
16.05.2025 13:42 Відповісти
+10
Якщо росССія вимагає, то цього вимагатиме і Трамп.
16.05.2025 13:36 Відповісти
+8
На що всі сподіваються? Трамп же сказав: миру не буде поки я не зустрінусь з найкращим хлопцем кацапстану.
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
16.05.2025 13:48 Відповісти
А навіщо взагалі турки там потрібні?
16.05.2025 13:34 Відповісти
А де англійці, французи та поляки? Турки замість них ну це інший рівень.
16.05.2025 13:55 Відповісти
Турки надали перемовний майданчик, виступили посередником. Тому їхня присутність на перемовинах абсолютно логічна.
16.05.2025 14:07 Відповісти
"А навіщо взагалі турки там потрібні?"

ну, посредник должет быть на переговорах, иначе их результат (или срыв) недоказуем. учитывая то, что штаты с россией лобызаются в засос, надо чтобы турки были
16.05.2025 13:47 Відповісти
Якщо росССія вимагає, то цього вимагатиме і Трамп.
16.05.2025 13:36 Відповісти
Шашлики жертимуть?
16.05.2025 13:37 Відповісти
Ну так, бо на всіх шашликів не вистачить...нащо зайві роти?
16.05.2025 13:38 Відповісти
Потрібно щоб на переговрах ще були країни ЕС, нехай московити ******** себе у їх присутності.
16.05.2025 13:42 Відповісти
Потрібно щоб армії країн ЄС були безпосередньо на фронті.
16.05.2025 13:44 Відповісти
Хочуть повторення Стамбулу-22. Щоб наші дурні=зрадники погодились нв капітуляцію.
16.05.2025 13:47 Відповісти
А чо, без свідків тишком дадуть хабара, підкуплять і капітуляція на блюдечку!
16.05.2025 15:15 Відповісти
На що всі сподіваються? Трамп же сказав: миру не буде поки я не зустрінусь з найкращим хлопцем кацапстану.
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
16.05.2025 13:48 Відповісти
Це не нас послали нах#й, це ми так вимагали, о як перекрутили!
16.05.2025 13:51 Відповісти
шанс на успіх перемовин якщо українці не капітулюють нульові.
бо росія щодня відсуває умовний кордон з НАТО подалі від себе, під цим соусом вони готові воювати вічно.
отже стамбул це спроба повісити всіх собак на когось крайнього.
зазвичай це зеленський бо як сказав трамп це Україна напала на росію.
16.05.2025 13:55 Відповісти
Дійсно. Чим тільки Україна думала коли вирішила напасти на таку потужну державу як росія. Казав рижий бабуін Трамп.
16.05.2025 14:13 Відповісти
Вимагають, ***...
У наріду свого холопського вимагатимеш.
16.05.2025 13:56 Відповісти
Знов у таму самому арахамії пудуть підсовувати план про капітуляцію і смерть нашої країни.
16.05.2025 14:00 Відповісти
хочуть узбеку з глаза-на-глаз показати на що він погодився в 2022?
16.05.2025 14:11 Відповісти
Спільники домовляться!
А як в Україну повертатися будуть? Чи вже не будуть?
16.05.2025 14:24 Відповісти
уедут исключительно тогда, когда не останется камня на камне что продать и распилить. может, конечно, раньше, если их "представители" своевременно бабло будут высылать в оффшоры. все-таки война, может прилететь, или народ попрет задавать глупые вопросы, что за три года сделано, где танки, подводные лодки, ракеты, бункера и ядерное оружие и стрелять куда угодно.
16.05.2025 15:06 Відповісти
1. Не 3 роки,а 6 + !
2. Питаня будуть задавати через теніку,напряму зє,а не через оточеня
16.05.2025 15:37 Відповісти
ні в якому разі! Переговори з мокшами тільки в присутності незалежних свідків і прокурорів!!
16.05.2025 15:01 Відповісти
Назва ЄС.
16.05.2025 15:35 Відповісти
Заждіть, цеж десь там недалеко Хрейсер мацква бульбашки пускає, покажіть цим ЧМОскалям-переговорщикам, де саме знаходиться "НАХ*Й", а краще зразу буйка поставте, шоб здалеку видно було свинорилим, хдє іх путіводная звізда...
16.05.2025 15:59 Відповісти
 
 