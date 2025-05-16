РФ требует переговоров без присутствия Турции и США, - Sky News

Россия требует переговоров с Украиной с глазу на глаз в Стамбуле без присутствия Турции и США.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.

Требование России появилось в последний момент.

Источник заявил, что это показывает, что Москва "подрывает мирные усилия".

"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне выдвигают требования, условия", - сказал собеседник.

"Это заставляет нас сомневаться, Путин отправил их для решения проблем, или просто для торможения процесса. Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США - они пришли, чтобы затормозить процесс, а не решить проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов", - добавил он.

