РУС
Новости Переговоры в Турции
5 198 25

РФ требует переговоров без присутствия Турции и США, - Sky News

Россия срывает переговоры в Турции. Что известно

Россия требует переговоров с Украиной с глазу на глаз в Стамбуле без присутствия Турции и США.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.

Требование России появилось в последний момент.

Источник заявил, что это показывает, что Москва "подрывает мирные усилия".

"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне выдвигают требования, условия", - сказал собеседник.

"Это заставляет нас сомневаться, Путин отправил их для решения проблем, или просто для торможения процесса. Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США - они пришли, чтобы затормозить процесс, а не решить проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов", - добавил он.

Читайте: Завершены трехсторонние переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле

Автор: 

россия (96929) Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
Топ комментарии
+22
З лаптями потрібна третя сторона. Якщо зайдуть удвох, кацапи після перемовин вийдут на пресуху і будуть піздеть і нести нісенітниці в повний ріст, як вони роблять завжди. А ми будемо заперечувати, спростовувати. ********* цирк корочше…
показать весь комментарий
16.05.2025 13:42 Ответить
+10
Якщо росССія вимагає, то цього вимагатиме і Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:36 Ответить
+8
На що всі сподіваються? Трамп же сказав: миру не буде поки я не зустрінусь з найкращим хлопцем кацапстану.
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:48 Ответить
А навіщо взагалі турки там потрібні?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:34 Ответить
З лаптями потрібна третя сторона. Якщо зайдуть удвох, кацапи після перемовин вийдут на пресуху і будуть піздеть і нести нісенітниці в повний ріст, як вони роблять завжди. А ми будемо заперечувати, спростовувати. ********* цирк корочше…
показать весь комментарий
16.05.2025 13:42 Ответить
А де англійці, французи та поляки? Турки замість них ну це інший рівень.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:55 Ответить
Турки надали перемовний майданчик, виступили посередником. Тому їхня присутність на перемовинах абсолютно логічна.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:07 Ответить
"А навіщо взагалі турки там потрібні?"

ну, посредник должет быть на переговорах, иначе их результат (или срыв) недоказуем. учитывая то, что штаты с россией лобызаются в засос, надо чтобы турки были
показать весь комментарий
16.05.2025 13:47 Ответить
Якщо росССія вимагає, то цього вимагатиме і Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:36 Ответить
Шашлики жертимуть?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:37 Ответить
Ну так, бо на всіх шашликів не вистачить...нащо зайві роти?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:38 Ответить
Потрібно щоб на переговрах ще були країни ЕС, нехай московити ******** себе у їх присутності.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:42 Ответить
Потрібно щоб армії країн ЄС були безпосередньо на фронті.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:44 Ответить
Хочуть повторення Стамбулу-22. Щоб наші дурні=зрадники погодились нв капітуляцію.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:47 Ответить
А чо, без свідків тишком дадуть хабара, підкуплять і капітуляція на блюдечку!
показать весь комментарий
16.05.2025 15:15 Ответить
На що всі сподіваються? Трамп же сказав: миру не буде поки я не зустрінусь з найкращим хлопцем кацапстану.
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:48 Ответить
Це не нас послали нах#й, це ми так вимагали, о як перекрутили!
показать весь комментарий
16.05.2025 13:51 Ответить
шанс на успіх перемовин якщо українці не капітулюють нульові.
бо росія щодня відсуває умовний кордон з НАТО подалі від себе, під цим соусом вони готові воювати вічно.
отже стамбул це спроба повісити всіх собак на когось крайнього.
зазвичай це зеленський бо як сказав трамп це Україна напала на росію.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:55 Ответить
Дійсно. Чим тільки Україна думала коли вирішила напасти на таку потужну державу як росія. Казав рижий бабуін Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:13 Ответить
Вимагають, ***...
У наріду свого холопського вимагатимеш.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
Знов у таму самому арахамії пудуть підсовувати план про капітуляцію і смерть нашої країни.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:00 Ответить
хочуть узбеку з глаза-на-глаз показати на що він погодився в 2022?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:11 Ответить
Спільники домовляться!
А як в Україну повертатися будуть? Чи вже не будуть?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:24 Ответить
уедут исключительно тогда, когда не останется камня на камне что продать и распилить. может, конечно, раньше, если их "представители" своевременно бабло будут высылать в оффшоры. все-таки война, может прилететь, или народ попрет задавать глупые вопросы, что за три года сделано, где танки, подводные лодки, ракеты, бункера и ядерное оружие и стрелять куда угодно.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:06 Ответить
1. Не 3 роки,а 6 + !
2. Питаня будуть задавати через теніку,напряму зє,а не через оточеня
показать весь комментарий
16.05.2025 15:37 Ответить
ні в якому разі! Переговори з мокшами тільки в присутності незалежних свідків і прокурорів!!
показать весь комментарий
16.05.2025 15:01 Ответить
Назва ЄС.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:35 Ответить
Заждіть, цеж десь там недалеко Хрейсер мацква бульбашки пускає, покажіть цим ЧМОскалям-переговорщикам, де саме знаходиться "НАХ*Й", а краще зразу буйка поставте, шоб здалеку видно було свинорилим, хдє іх путіводная звізда...
показать весь комментарий
16.05.2025 15:59 Ответить
 
 