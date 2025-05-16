РФ требует переговоров без присутствия Турции и США, - Sky News
Россия требует переговоров с Украиной с глазу на глаз в Стамбуле без присутствия Турции и США.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.
Требование России появилось в последний момент.
Источник заявил, что это показывает, что Москва "подрывает мирные усилия".
"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне выдвигают требования, условия", - сказал собеседник.
"Это заставляет нас сомневаться, Путин отправил их для решения проблем, или просто для торможения процесса. Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США - они пришли, чтобы затормозить процесс, а не решить проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов", - добавил он.
ну, посредник должет быть на переговорах, иначе их результат (или срыв) недоказуем. учитывая то, что штаты с россией лобызаются в засос, надо чтобы турки были
ху@ло своїх цілей досяг, про припинення вогню вже ніхто і не згадує, а про пекельні санкції вже всі забули.
Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Покидьок, а не президент бувшої першої держави в світі.
бо росія щодня відсуває умовний кордон з НАТО подалі від себе, під цим соусом вони готові воювати вічно.
отже стамбул це спроба повісити всіх собак на когось крайнього.
зазвичай це зеленський бо як сказав трамп це Україна напала на росію.
У наріду свого холопського вимагатимеш.
А як в Україну повертатися будуть? Чи вже не будуть?
камня на камнечто продать и распилить. может, конечно, раньше, если их "представители" своевременно бабло будут высылать в оффшоры. все-таки война, может прилететь, или народ попрет задавать глупые вопросы, что за три года сделано, где танки, подводные лодки, ракеты, бункера и ядерное оружиеи стрелять куда угодно.
2. Питаня будуть задавати через теніку,напряму зє,а не через оточеня