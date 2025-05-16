3 843 9
Завершены трехсторонние переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле
В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины, США и Турции.
Об этом сообщила журналистка в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Встреча состоялась в президентской резиденции во дворце Долмабахче, расположенном на берегу Босфора.
По информации турецких СМИ, следующим шагом станет еще одна трехсторонняя встреча - между представителями Украины, Турции и России. Она запланирована на 12:30.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bogdan #603107
показать весь комментарий16.05.2025 12:41 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Олег Андрущенко #589594
показать весь комментарий16.05.2025 12:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий16.05.2025 12:48 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
wadpas
показать весь комментарий16.05.2025 12:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий16.05.2025 12:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleg D #506362
показать весь комментарий16.05.2025 12:47 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ivan Iktor
показать весь комментарий16.05.2025 12:52 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий16.05.2025 13:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.05.2025 13:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль