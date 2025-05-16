Завершены трехсторонние переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины, США и Турции.

Об этом сообщила журналистка в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Встреча состоялась в президентской резиденции во дворце Долмабахче, расположенном на берегу Босфора.

По информации турецких СМИ, следующим шагом станет еще одна трехсторонняя встреча - между представителями Украины, Турции и России. Она запланирована на 12:30.

