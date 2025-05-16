РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
3 843 9

Завершены трехсторонние переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле

Завершены переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины, США и Турции.

Об этом сообщила журналистка в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Встреча состоялась в президентской резиденции во дворце Долмабахче, расположенном на берегу Босфора.

По информации турецких СМИ, следующим шагом станет еще одна трехсторонняя встреча - между представителями Украины, Турции и России. Она запланирована на 12:30.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины, - BBC

Автор: 

США (27748) Турция (3532) Украина (45093)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якого хрена там єрмак робить?Його неиає в складі нашої деленації?Що за плядство?Що за цирк?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:41 Ответить
Так ,що він там робить,це єдина перешкода ,для заключення миру,якби його там не було ,то кацапи вже завтра пішли би геть з нашої землі..
показать весь комментарий
16.05.2025 12:44 Ответить
Якого хрена завгосп перемовинами керує?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:48 Ответить
Потужно! Аж 1 годину перемовлялися
показать весь комментарий
16.05.2025 12:42 Ответить
быстренько....
показать весь комментарий
16.05.2025 12:46 Ответить
Щоб послати кацапів нах багато часу не потрібно.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:47 Ответить
а як там єрмак намалювався!?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:52 Ответить
Хороше питання на яке всім чомусь *****
показать весь комментарий
16.05.2025 13:04 Ответить
Хоч попоїли? Чи тіки кава-брейк?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:19 Ответить
 
 