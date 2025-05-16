3 843 9
Завершено тристоронні переговори України, США та Туреччини у Стамбулі
У Стамбулі завершилися переговори між делегаціями України, США та Туреччини.
Про це повідомила журналістка в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Зустріч відбулася у президентській резиденції в палаці Долмабахче, розташованому на березі Босфору.
За інформацією турецьких ЗМІ, наступним кроком стане ще одна тристороння зустріч - між представниками України, Туреччини та Росії. Її заплановано на 12:30.
