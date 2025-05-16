Завершено тристоронні переговори України, США та Туреччини у Стамбулі

У Стамбулі завершилися переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Про це повідомила журналістка в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Зустріч відбулася у президентській резиденції в палаці Долмабахче, розташованому на березі Босфору.

За інформацією турецьких ЗМІ, наступним кроком стане ще одна тристороння зустріч - між представниками України, Туреччини та Росії. Її заплановано на 12:30.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник США не братиме участі в переговорах РФ та України, - BBC