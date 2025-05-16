УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Переговори у Туреччині
3 843 9

Завершено тристоронні переговори України, США та Туреччини у Стамбулі

Завершено переговори України, США та Туреччини у Стамбулі

У Стамбулі завершилися переговори між делегаціями України, США та Туреччини. 

Про це повідомила журналістка в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Зустріч відбулася у президентській резиденції в палаці Долмабахче, розташованому на березі Босфору.

За інформацією турецьких ЗМІ, наступним кроком стане ще одна тристороння зустріч - між представниками України, Туреччини та Росії. Її заплановано на 12:30.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник США не братиме участі в переговорах РФ та України, - BBC

Автор: 

США (24096) Туреччина (3667) Україна (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якого хрена там єрмак робить?Його неиає в складі нашої деленації?Що за плядство?Що за цирк?
показати весь коментар
16.05.2025 12:41 Відповісти
Так ,що він там робить,це єдина перешкода ,для заключення миру,якби його там не було ,то кацапи вже завтра пішли би геть з нашої землі..
показати весь коментар
16.05.2025 12:44 Відповісти
Якого хрена завгосп перемовинами керує?
показати весь коментар
16.05.2025 12:48 Відповісти
Потужно! Аж 1 годину перемовлялися
показати весь коментар
16.05.2025 12:42 Відповісти
быстренько....
показати весь коментар
16.05.2025 12:46 Відповісти
Щоб послати кацапів нах багато часу не потрібно.
показати весь коментар
16.05.2025 12:47 Відповісти
а як там єрмак намалювався!?
показати весь коментар
16.05.2025 12:52 Відповісти
Хороше питання на яке всім чомусь *****
показати весь коментар
16.05.2025 13:04 Відповісти
Хоч попоїли? Чи тіки кава-брейк?
показати весь коментар
16.05.2025 13:19 Відповісти
 
 