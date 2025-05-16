Представник США не братиме участі в переговорах РФ та України, - BBC

Директор з політичного планування Майкл Ентон, ймовірно, не братиме участі у переговорах України та РФ в Стамбулі.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, американський чиновник Майкл Ентон - старший помічник Рубіо - не буде присутнім на зустрічі Росія-Україна-Туреччина в обідній час. Він спочатку проведе окрему зустріч із Мединським із російської делегації", - зазначає кореспондент видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США на переговорах у Стамбулі представлятиме директор із планування політики Майкл Ентон.

