Представник США не братиме участі в переговорах РФ та України, - BBC
Директор з політичного планування Майкл Ентон, ймовірно, не братиме участі у переговорах України та РФ в Стамбулі.
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, американський чиновник Майкл Ентон - старший помічник Рубіо - не буде присутнім на зустрічі Росія-Україна-Туреччина в обідній час. Він спочатку проведе окрему зустріч із Мединським із російської делегації", - зазначає кореспондент видання.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США на переговорах у Стамбулі представлятиме директор із планування політики Майкл Ентон.
