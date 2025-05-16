УКР
Представник США не братиме участі в переговорах РФ та України, - BBC

Переговори в Туреччині. Представник США не братиме участі

Директор з політичного планування Майкл Ентон, ймовірно, не братиме участі у переговорах України та РФ в Стамбулі.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, американський чиновник Майкл Ентон - старший помічник Рубіо - не буде присутнім на зустрічі Росія-Україна-Туреччина в обідній час. Він спочатку проведе окрему зустріч із Мединським із російської делегації", - зазначає кореспондент видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США на переговорах у Стамбулі представлятиме директор із планування політики Майкл Ентон.

Також читайте: Китай про переговори України та РФ: Сподіваємось на "тривалу" та "справедливу" мирну угоду

Це просто знущання(
16.05.2025 12:09 Відповісти
Це таке дипломатичне рендзю...
16.05.2025 12:11 Відповісти
Це антидипломотична потворність
16.05.2025 12:15 Відповісти
Якщо ніхто крім представників України та рф не буде присутній на "перемовинах", то потім москалі почнуть розмахувати якоюсь ганчіркої, стверджуючи, що ми на все погодилися та все підписалися.
16.05.2025 12:25 Відповісти
Чого обурюватися, зустріч на рівні двірників, які не можуть приймати рішення, а просто роблять вигляд переговорів
16.05.2025 12:40 Відповісти
А мединський просто передасть ентону розпорядження ху...ла трампанутому
16.05.2025 12:43 Відповісти
від України на переговорах не буде нікого. дерьмаки-себіги точно не від нас
16.05.2025 13:02 Відповісти
 
 