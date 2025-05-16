УКР
Китай про переговори України та РФ: Сподіваємось на "тривалу" та "справедливу" мирну угоду

Китай прокоментував переговори України та РФ

У Пекіні прокоментували переговори України та Росії в Туреччині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать переговори та обговорення з метою досягнення справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, з метою досягнення політичного врегулювання української кризи", - сказав він.

Дивіться: Тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини стартували у Стамбулі. ВIДЕО

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розглядає переговори з Україною як продовження "перерваних перемовин" у 2022 році, - Мединський

+10
Про яку "справедливу" угоду мова якщо Китай підтримує РФ
показати весь коментар
16.05.2025 11:53 Відповісти
+5
цікаво дізнатися китайську версію "справедливої угоди"
щось вузькоокі жодного разу свого варіянту не озвучували
показати весь коментар
16.05.2025 11:59 Відповісти
+3
про шо жуй *** там шепче
показати весь коментар
16.05.2025 11:56 Відповісти
