РФ розглядає переговори з Україною як продовження "перерваних перемовин" у 2022 році, - Мединський

Російська Федерація розглядає перемовини з Україною у Стамбулі 15 травня як "продовження переговорів мирного процесу", які були між Росією та Україною у 2022 році. Кремль звинувачує Київ у "підриві" тодішніх переговорів.

Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"РФ розглядає поточні переговори в Стамбулі як продовження раніше перерваного мирного процесу у 2022 році", - сказав він.

За його словами, російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин із Україною.

Мединський також сказав, що задачею Москви в Стамбулі стане "пошук можливих розв’язань і точок дотику".

"Завдання прямих переговорів — рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові "першопричини" конфлікту", - додав він.

