Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
4 895 48

РФ розглядає переговори з Україною як продовження "перерваних перемовин" у 2022 році, - Мединський

Переговори у Стамбулі - Мединський порівняв із 2022 роком

Російська Федерація розглядає перемовини з Україною у Стамбулі 15 травня як "продовження переговорів мирного процесу", які були між Росією та Україною у 2022 році. Кремль звинувачує Київ у "підриві" тодішніх переговорів.

Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"РФ розглядає поточні переговори в Стамбулі як продовження раніше перерваного мирного процесу у 2022 році", - сказав він.

За його словами, російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин із Україною. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

Мединський також сказав, що задачею Москви в Стамбулі стане "пошук можливих розв’язань і точок дотику".

"Завдання прямих переговорів — рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові "першопричини" конфлікту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі, - помічник Путіна Мединський

Автор: 

Топ коментарі
+22
такі перемовини не повинні тривати більше однієї хвилини бо в 22 році путін вимагав капітуляції не перемігши на полі бою.
показати весь коментар
15.05.2025 18:16 Відповісти
+17
Перемовини в такому випадку мають складатися з двох слів 'пішли нах*й'.
показати весь коментар
15.05.2025 18:18 Відповісти
+13
Добре, якби Умєров теж так ці перемовини не "розглядав".
Минулого разу мало не здали Україну...
показати весь коментар
15.05.2025 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такі перемовини не повинні тривати більше однієї хвилини бо в 22 році путін вимагав капітуляції не перемігши на полі бою.
показати весь коментар
15.05.2025 18:16 Відповісти
Нічого з 22 року не змінилося, вимоги ті ж, капітуляція України.
показати весь коментар
15.05.2025 19:00 Відповісти
вимоги України мають бути адекватно - ідіотські кацапським -

визнати Великого князя Київського головним в Русі

для прикладу
показати весь коментар
15.05.2025 19:50 Відповісти
Добре, якби Умєров теж так ці перемовини не "розглядав".
Минулого разу мало не здали Україну...
показати весь коментар
15.05.2025 18:17 Відповісти
А вот, куй!
показати весь коментар
15.05.2025 18:17 Відповісти
Перемовини в такому випадку мають складатися з двох слів 'пішли нах*й'.
показати весь коментар
15.05.2025 18:18 Відповісти
Про що і мова.Наші дурні щось понапідписували у 22 і рашка того не попустить.Навіть склад укр делегації нам не озвучили.Що за секретність?
показати весь коментар
15.05.2025 18:19 Відповісти
дайте, будь ласка, посилання на загадний вами начебто підписаний документ
де можна почитати офіційну версію?
де можна почитати офіційну версію?
показати весь коментар
15.05.2025 18:21 Відповісти
Наші якра нічого не підписали у 2022му. Ця бамажка, якою махає ***** - це лише його забаганки, на які Україна не погодилась.
показати весь коментар
15.05.2025 18:28 Відповісти
Бо Джонсонюк втрутився!!!А то б підписали,їм то що!!!
показати весь коментар
15.05.2025 20:14 Відповісти
Валерій Чалий переконаний що підписи стоять але рашка береже поки що цей козирь.
показати весь коментар
15.05.2025 20:16 Відповісти
Якби стояли підписи - ***** давно б вже їх продемонстрував. Жодного сенсу це зберігати 3 роки у таємниці не було.
показати весь коментар
16.05.2025 12:03 Відповісти
Поки в ***** все йде по плану то він козирі береже.
показати весь коментар
16.05.2025 12:16 Відповісти
Навряд-чи Джонсонюк міг щось заборонити, якби наші хотіли підписати. Хіба міг підбодрити.
показати весь коментар
15.05.2025 22:32 Відповісти
Навіть якщо хтось щось в 22 році і здуру (чи з корупції) по підписував, що з того? Вони були президентом, міністром закордонних справ, головою ВР? Ні? Тоді цінність їхнього підпису приблизно така сама, як мого (я ж теж такий самий український громадянин). А я вимагаю оголошення війни рашці з виданням наказу на фізичне знищення Путлера та його оточення. Коли виконувати будете?
показати весь коментар
15.05.2025 18:30 Відповісти
Склад делегації був затверджений президентом України.І досі,до речі,не скасований.Арахамія-депутат вру,подоляк-пропагандон,рєзніков-міністр оборони.
Чим не офіційні особи?З мандатом президента?
Чим не офіційні особи?З мандатом президента?
показати весь коментар
15.05.2025 18:51 Відповісти
Ничего они не наподписывали. Текст тех проектов публиковали в нйт и Вашингтон пост. С одной стороны хотелки плешивого выродка, с другой - предложения Украины. Ни те ни другие не приняли и ничего не подписывали.
показати весь коментар
15.05.2025 18:53 Відповісти
Наобіцяли в кулуарах
показати весь коментар
15.05.2025 20:12 Відповісти
Ну так енто сколько угодно а Украина вас будет на х*ю вертеть .
показати весь коментар
15.05.2025 18:19 Відповісти
РФ розглядає поточні переговори в Стамбулі як продовження раніше перерваного мирного процесу. Завдання прямих контактів з Україною - встановлення довгострокового миру з усуненням першопричин конфлікту"...І от за ті перемовини ,ще тоді ,в 2022р ,всій зеленській шоблі ,разом з 🤡 треба було відірвати , не тількі кольйоні , а і голови , у першу чергу арахламідії,та дермаку ...
показати весь коментар
15.05.2025 18:19 Відповісти
В такому разі Україна привозить команду психіатрів та акторів 95-го - каманада мединського нехай теж приїздить...НЕ моя придумка- Вані Яковини
показати весь коментар
15.05.2025 18:20 Відповісти
спеціально наголошую ЩО ЯКОВИНА - з НВ Фіали таке придумав ( а це медіа зеЄрмакомародерів)
показати весь коментар
15.05.2025 18:21 Відповісти
Так рашка привезе галустяна разом з камеді -клабом , і буде дуже цікаво ,тим більше що зєля дружбан галустяная ще з кавеенівських часів ,а після того як відросив бороду взагалі став схожим на галустяна і зовні так , що їх путлєр сплутає.
показати весь коментар
15.05.2025 19:33 Відповісти
Тогда там не хватает сухумской мартышки.
показати весь коментар
15.05.2025 18:20 Відповісти
вона така сухумська, як умєрєнний татарін.
показати весь коментар
15.05.2025 18:22 Відповісти
параха закинула вудочку і впіймала за велику статеву губу арахамію-хламідію і подоляка-падляка.
Ну тепер нехай Умєров покрутиться, поптєєт, може, трохи стухне.

До речі, арахамія туди поїхала?
параха просто глузує. Нагло, нарвано, не варто було так плазувати з тими перемовинами. Стільки гвалту було, що зразу було зрозуміло - вийде пшик. Але вийшов пшик з приниженням.
показати весь коментар
15.05.2025 18:21 Відповісти
А Україна не розглядає - і на цьому варто було б цей погорілий театр закінчити та відправити мединського до його кремлівського підора, за консультаціями...
показати весь коментар
15.05.2025 18:23 Відповісти
Ну так завтра и будет.
показати весь коментар
15.05.2025 18:54 Відповісти
Мєдіцинскій!
Погуй на тєбя і твоі "розглядання"!
показати весь коментар
15.05.2025 18:26 Відповісти
Довго думали і придумали.. Ну і розглядайте собі, окуляри не загубіть!
показати весь коментар
15.05.2025 18:36 Відповісти
У 22 році прикордонники острова "Зміїний" вже відповіли!
Там нема що "продовжувати"...
показати весь коментар
15.05.2025 18:40 Відповісти
А "базова першопричина конфлікту"-- існування незалежної суверенної держави під назвою Україна.
показати весь коментар
15.05.2025 18:40 Відповісти
Ні, базова першопричина це ху....ло, при владі
показати весь коментар
15.05.2025 18:46 Відповісти
Так на московії шо лєнін, шо сталін, шо брєжнєв, шо єльцин з путіним--усі ху*ло !!! А насєлєніє таке саме.
показати весь коментар
15.05.2025 19:06 Відповісти
Таку відповідь нам Мединського очікували. Все передбачено. Теж писала про це вчора.
показати весь коментар
15.05.2025 18:40 Відповісти
Треба починати з 1991 року, там все було чітко визначено, тім паче що все рішення приймає ху...ло, а ви тільки декорація.
показати весь коментар
15.05.2025 18:44 Відповісти
Якщо це ті самі умови капітуляції то навіщо їх взагалі проводити ? це повна безвідповідальність влади яка понад усе хоче сподобатись Трампу ,а не відстоювати національні інтереси України . Невже так важко заявити ми не обговорюємо з ворогом свою Конституцію ,ми не обговорюємо з ворогом чисельність ЗСУ і техніки ,ми не обговорюємо теритиріальні поступки і ми не обговорюємо свою зовнішню і внутрішню політику ,мова може йти лише про припинення вогню.
показати весь коментар
15.05.2025 18:49 Відповісти
Ну так вас, *********, тогда послали нахер. Оттуда и начинайте.
показати весь коментар
15.05.2025 18:50 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку. Примітивна *****. Лішнєхромосомний мєдінський їде нах на москвабад.
показати весь коментар
15.05.2025 18:53 Відповісти
Це падло мединський родом зі Сміли(.
показати весь коментар
15.05.2025 20:39 Відповісти
Кацапи потвори, нічого вам ніхто віддавати не буде. Це наша, Богом нам дана земля, яку захищали наші пращурі і ми її будемо захищати, попри ваші домовленості із Зе і його сворою. Колись Хмельницький вам повірив і втопив в крові Україну-Гетьманщину. Але якось дивно, кацапи вимагають повернутися до "стамбульських" переговорів 2022 року, а не до "мінських". А Зеля і єлдак нам тут кричали, що "мінських" більше не буде. Виходить, що "мінські" то є погано для кацапа і нормально для українців? Зелена антимайданщина, вам до "мінських" наколи не дорости, бо "мінські" то ази дипломатії України.
показати весь коментар
15.05.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 19:37 Відповісти
иди *****!
показати весь коментар
15.05.2025 20:09 Відповісти
нічого нового, привезли план нашої капітуляції
показати весь коментар
15.05.2025 20:41 Відповісти
Знову русню не цікавлять Мінські, а тільки Стамбульські
показати весь коментар
15.05.2025 21:15 Відповісти
Знаємо знаємо...
Арахамбія по дзвінку ермака підписав капітуляцію, то й патруПшеви і прутіни збуджуються на ті папірці
показати весь коментар
15.05.2025 21:42 Відповісти
 
 