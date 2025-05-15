РФ розглядає переговори з Україною як продовження "перерваних перемовин" у 2022 році, - Мединський
Російська Федерація розглядає перемовини з Україною у Стамбулі 15 травня як "продовження переговорів мирного процесу", які були між Росією та Україною у 2022 році. Кремль звинувачує Київ у "підриві" тодішніх переговорів.
Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"РФ розглядає поточні переговори в Стамбулі як продовження раніше перерваного мирного процесу у 2022 році", - сказав він.
За його словами, російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин із Україною.
Мединський також сказав, що задачею Москви в Стамбулі стане "пошук можливих розв’язань і точок дотику".
"Завдання прямих переговорів — рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові "першопричини" конфлікту", - додав він.
визнати Великого князя Київського головним в Русі
для прикладу
Минулого разу мало не здали Україну...
де можна почитати офіційну версію?
Чим не офіційні особи?З мандатом президента?
Ну тепер нехай Умєров покрутиться, поптєєт, може, трохи стухне.
До речі, арахамія туди поїхала?
параха просто глузує. Нагло, нарвано, не варто було так плазувати з тими перемовинами. Стільки гвалту було, що зразу було зрозуміло - вийде пшик. Але вийшов пшик з приниженням.
Погуй на тєбя і твоі "розглядання"!
Там нема що "продовжувати"...
Арахамбія по дзвінку ермака підписав капітуляцію, то й патруПшеви і прутіни збуджуються на ті папірці