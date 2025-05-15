Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність російського диктатора на перемовинах із українською стороною у Стамбулі 15 травня.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого. Від України на переговори вирушить міністр оборони Умєров на чолі групи військових і розвідників", - сказав Зеленський.
Також українські представники зустрінуться з американською стороною.
Він зауважив, що, як і раніше, готовий до прямих перемовин із Путіним.
"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство і якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися без будь-яких умов, тощо. Давайте зустрічатися. Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину... Я вважаю, що зараз США і Туреччина відчувають неповагу Росії. Ні часу зустрічі, ні плану зустрічі, ні високого рівня делегації – це неповага особиста. Я не говорю, що "рускі" не поважають нас, це і так зрозуміло, але у нас це дзеркально...
Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", - наголосив президент.
Він додав, що якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США та Євросоюз запровадити жорсткі санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,відповідає по рівню делегеції рашистів ,
Ніби ти не знаєш, що Зеленський бовтається по Туреччині, як лайно у ополонці і робити йому нічого ні в Стамбулі, ні в Анкарі - дякуємо Ердогану - виручив, зустрівся з Зеленським, а то наш бідося в Туреччині зовсім би заскучав....
https://censor.net/ua/videonews/3552391/zelenskyyi-zvernuvsya-do-putina-v-turechchyni/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1ca441c8-c031-4c3a-b785-656abe664abb
Тобто він ТАМ. Де йому робити нічого - ні в Анкарі, ні в Стамбулі ні взагалі в Туреччині - добре, що Єрдоган як східна людина порозважав трохи нашого дурника.
Так що я набздів в калюжу, посеред якої сидиш ти.
https://glavred.net/war/rf-poshla-v-nastuplenie-na-vseh-napravleniyah-zelenskiy-10665023.html?utm_source=ukrnet_news
Хоча Зеленський так і не второпав, що він не потєшний "президент", а таки може Верховний Головнокомандувач - та де йому второпати. Зеленський пустоголовим блазнем був, блазнем і залишився.
Чтобы оттуда было ближе до Албании?
Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом ******* Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/05/13/7211504/ готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
В Туреччині його також кинули через "Арестовича".
Тепер 🤡 може потужно "топнути ножкою" і валити писати незламний відосик для 🐏🐑
Підманула-підвела