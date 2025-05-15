УКР
Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність російського диктатора на перемовинах із українською стороною у Стамбулі 15 травня.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого. Від України на переговори вирушить міністр оборони Умєров на чолі групи військових і розвідників", - сказав Зеленський.

Також українські представники зустрінуться з американською стороною.

Він зауважив, що, як і раніше, готовий до прямих перемовин із Путіним.

"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство і якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися без будь-яких умов, тощо. Давайте зустрічатися. Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину... Я вважаю, що зараз США і Туреччина відчувають неповагу Росії. Ні часу зустрічі, ні плану зустрічі, ні високого рівня делегації – це неповага особиста. Я не говорю, що "рускі" не поважають нас, це і так зрозуміло, але у нас це дзеркально...

Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", - наголосив президент.

Він додав, що якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США та Євросоюз запровадити жорсткі санкції.

Топ коментарі
+13
Все вірно
показати весь коментар
15.05.2025 17:22 Відповісти
+13
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
+9
Перші кадри російської делегації у Стамбулі

показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все вірно
показати весь коментар
15.05.2025 17:22 Відповісти
Але першим , цю відмазку , використав Трамп ...
показати весь коментар
15.05.2025 17:24 Відповісти
Логічно . Коли вилізе з бункера тоді й поговорите .
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
від України ,можна б було відіслати у Стамбул,пса Патрона
,відповідає по рівню делегеції рашистів ,
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
Та ні! Песик і за дупу цапнути може, а невтік тільки лизнути!
показати весь коментар
15.05.2025 17:40 Відповісти
Перші кадри російської делегації у Стамбулі

показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
Будем ***** русіше швайнів. AMEN.
показати весь коментар
15.05.2025 17:30 Відповісти
Нідерланди оголосили війну русні? Круто, чекаємо вас! В русні КНДР, а в нас буде ваша країна. Круто!!!
показати весь коментар
15.05.2025 17:49 Відповісти
Як казав Конфуцій, не вмієш у воді перліти - не лякай рибу...
показати весь коментар
15.05.2025 17:31 Відповісти
Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого... сказав Зеленський знаходячись у СТАМБУЛІ.
показати весь коментар
15.05.2025 17:32 Відповісти
Нізачот.
показати весь коментар
15.05.2025 17:35 Відповісти
В Анкарі .
показати весь коментар
15.05.2025 17:37 Відповісти
В Анкарі.
показати весь коментар
15.05.2025 17:41 Відповісти
Так ніби тобі не похрін Стамбул чи Анкара? Кинувся виручати свого балаганного кумирчика....

Ніби ти не знаєш, що Зеленський бовтається по Туреччині, як лайно у ополонці і робити йому нічого ні в Стамбулі, ні в Анкарі - дякуємо Ердогану - виручив, зустрівся з Зеленським, а то наш бідося в Туреччині зовсім би заскучав....
показати весь коментар
15.05.2025 18:13 Відповісти
нормально ти в калюжу набздів, він в Анкарі
показати весь коментар
15.05.2025 18:59 Відповісти
В Анкарі, так в Анкарі - але ж сам Зеленський заявив "Я тут".
https://censor.net/ua/videonews/3552391/zelenskyyi-zvernuvsya-do-putina-v-turechchyni/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1ca441c8-c031-4c3a-b785-656abe664abb

Тобто він ТАМ. Де йому робити нічого - ні в Анкарі, ні в Стамбулі ні взагалі в Туреччині - добре, що Єрдоган як східна людина порозважав трохи нашого дурника.

Так що я набздів в калюжу, посеред якої сидиш ти.
показати весь коментар
15.05.2025 19:50 Відповісти
тут в Туреччині! ти писало відпочатку про Стамбул, стверджуючи що воно в Стамбулі! тепер включаєшь дурня... хоча яке там "включаєш", написав херню, та перевзуваєшся в повітрі...
показати весь коментар
15.05.2025 20:10 Відповісти
Ти - ідіот. Стамбул, Анкара - різниці немає - бо Зеленському взагалі нехрен бовтатися, як лайну у ополонці, по Туреччинам, коли (за словами цього ж дешевого клоуна) "РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський", а це криворогульне чувирло пресконференції роздає по Туреччинах і валяє дурня на пару з Трампом.
https://glavred.net/war/rf-poshla-v-nastuplenie-na-vseh-napravleniyah-zelenskiy-10665023.html?utm_source=ukrnet_news

Хоча Зеленський так і не второпав, що він не потєшний "президент", а таки може Верховний Головнокомандувач - та де йому второпати. Зеленський пустоголовим блазнем був, блазнем і залишився.
показати весь коментар
15.05.2025 20:28 Відповісти
Янелох прекрасно знал, что }{уйло в Стамбул не прилетит. Зачем он попёрся в Анкару?
Чтобы оттуда было ближе до Албании?
показати весь коментар
15.05.2025 17:35 Відповісти
Трамп наполегливо вмовляв це зробити. Нажаль, рудому Доні ми мусимо підносити сраку.
показати весь коментар
15.05.2025 17:41 Відповісти
Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне. Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне, его цитирует турецкий телеканал https://www.ntv.com.tr/dunya/trump-cuma-gunu-istanbula-gidebilirim,3ho9KRT5ckCqTxZ9vBqdOg NTV. На фоне спекуляций относительно участия президента США в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле Трамп дал понять, что может приехать в крупнейший город Турции. "Если что-то случится, я поеду в пятницу (в Стамбул), если будет уместно", - сказал Трамп.
Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом ******* Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/05/13/7211504/ готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
показати весь коментар
15.05.2025 17:50 Відповісти
Повторяю: кто мешал Янелоху в пятницу прилететь в Стамбул, если бы (1000 раз "вдруг") туда решили прилететь Трампон и }{уйло? Его ТЦК бы не выпустило?
показати весь коментар
15.05.2025 17:53 Відповісти
Можно я отвечу? Потому, что мы самая слабая сторона конфликта, потому и вынуждены прогибаться под всяких трампов.
показати весь коментар
15.05.2025 18:45 Відповісти
Ответить можно, но только от "стороны конфликта" воняет лаптями.
показати весь коментар
15.05.2025 21:45 Відповісти
він там , а їх там немає(трамбон з куйлом здзвонилися і вирішили ,що їх там не буде)))
показати весь коментар
15.05.2025 17:36 Відповісти
Хутін пуйло, хутін пуйло, раша-параша о-о-о-о
показати весь коментар
15.05.2025 17:36 Відповісти
На чергове засідання НАТО не запросили😭
В Туреччині його також кинули через "Арестовича".
Тепер 🤡 може потужно "топнути ножкою" і валити писати незламний відосик для 🐏🐑
показати весь коментар
15.05.2025 17:42 Відповісти
З телесуфлера.
показати весь коментар
15.05.2025 17:45 Відповісти
Ось що значить в Чехії ВК та "Одноклассники" не заблоковані....
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
Тобто Вовочка вже не хоче в СтамбоВ??А так хотів у Нормандію на рандеву з ******.А його папік верещав про тих,хто вийшов на протест проти капітуляції:"Біомаса,біомаса."І хто тут біомаса???"
показати весь коментар
15.05.2025 17:44 Відповісти
В країні труднощів, повна торба, а він вештається по всьому світу!!
показати весь коментар
15.05.2025 17:45 Відповісти
Чудово підготовлений візит янелоха!
показати весь коментар
15.05.2025 17:47 Відповісти
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела
показати весь коментар
15.05.2025 17:51 Відповісти
Путін не прилетів тому, що не прилетів Трамп, а Трамп не прилетів тому, що прилетів Зеля. Зеля улетів тому, що не прилетів Путін... наша пісенька цікава, починай з початку!
показати весь коментар
15.05.2025 18:09 Відповісти
Боневтіке, тягни його на стадіон в Київ. Застав падлюку здати кров на наркотики і алкоголь і все по крартальській схемі.
показати весь коментар
15.05.2025 19:44 Відповісти
Довбню ,так путлєр і не казав що приїде в Стамбул особисто .
показати весь коментар
15.05.2025 19:46 Відповісти
 
 