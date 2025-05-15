Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність російського диктатора на перемовинах із українською стороною у Стамбулі 15 травня.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого. Від України на переговори вирушить міністр оборони Умєров на чолі групи військових і розвідників", - сказав Зеленський.

Також українські представники зустрінуться з американською стороною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправляє делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбул, - Зеленський

Він зауважив, що, як і раніше, готовий до прямих перемовин із Путіним.

"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство і якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися без будь-яких умов, тощо. Давайте зустрічатися. Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину... Я вважаю, що зараз США і Туреччина відчувають неповагу Росії. Ні часу зустрічі, ні плану зустрічі, ні високого рівня делегації – це неповага особиста. Я не говорю, що "рускі" не поважають нас, це і так зрозуміло, але у нас це дзеркально... Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", - наголосив президент.

Він додав, що якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США та Євросоюз запровадити жорсткі санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про заяви РФ щодо Зеленського: Не вперше російське МЗС стає "посміховиськом"