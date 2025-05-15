Україна відправляє делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбул, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

"З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбула, її очолить Рустем Умєров", - зазначив Зеленський.

Делегація України на переговорах у Стамбулі має намір обговорювати припинення вогню, додав голова держави.

Він відзначив низький рівень російської делегації.

