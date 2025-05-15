Україна відправляє делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбул, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.
"З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбула, її очолить Рустем Умєров", - зазначив Зеленський.
Делегація України на переговорах у Стамбулі має намір обговорювати припинення вогню, додав голова держави.
Він відзначив низький рівень російської делегації.
Топ коментарі
+10 George Highbaud
показати весь коментар15.05.2025 17:10 Відповісти Посилання
+8 Юрий Хорошунов
показати весь коментар15.05.2025 17:08 Відповісти Посилання
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.05.2025 17:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
1. Офіс Президента України - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
uk.wikipedia.org
А де ж українці ? А українці - у ЗСУ та на "нуль" їх , а кому на "нулі" не пощастить - отримає землю 1 м х 2 м на військовому цвинтарі ... їх на 4-му році війни вже повно по всій Україні, а потім Військовий Вождь у вечірньому відеозверненні висловіть спічуття та пообіцяє , що "російськи терористи за все заплатять". А родина Умєрова буде й надалі насолоджуватись гарним життям у США , та й Рєзніков , кажуть , теж вже поза Україною.
тільки в Сороса та Ротшильда
.
Також у складі російської групи перемовників є заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін." - де там Міністр Оборони?! і найголовніше...українська делегація буде вести переговори з росією державною мовою України, чи державною мовою росіі?
Думаю, Умєрофф вшкварить їм кримськотатарською.
Всі чудово розуміють, якою мовою там говоритимуть.
я от не впевнений...
я знаю - я узнавав!
- все правильно .
і що ж відповість умеров, котрий був готовий продати батьківщину своїх пращурів?