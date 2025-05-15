РУС
Украина отправляет делегацию во главе с Умеровым на переговоры с РФ в Стамбул, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.

Он отметил низкий уровень российской делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского не будет на переговорах в Стамбуле, но он отправит делегацию, - AFP

Топ комментарии
+10
Цікаво, якою мовою спілкуватиметься Умєрофф з козломордими?
15.05.2025 17:10 Ответить
15.05.2025 17:10 Ответить
+8
Арахамію не забули?
15.05.2025 17:08 Ответить
15.05.2025 17:08 Ответить
+7
А відправити до пуцинського клоуна мєдінского свого Кошового із Кварталу духу забракло? Так може поважати б Трамп із Ердоганом почали.
15.05.2025 17:08 Ответить
15.05.2025 17:08 Ответить
НАФІГА? От крім як показати Трампу що "РФ погана". НАФІГА? Вони ж скажуть слово в слово що їх пропаганда. Водевіль
15.05.2025 17:06 Ответить
15.05.2025 17:06 Ответить
То що - краще взагалі нікому не їхати ? Аби ***** і Тромб хором звинуватили Україну в небажанні переговорів ?!
15.05.2025 17:13 Ответить
15.05.2025 17:13 Ответить
Українську делегацію, як і російську мав би очолити помічник Президента України.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:18 Ответить
А в Україні є посада "помічник Президента"...?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:22 Ответить
Так, в Україні існує посада помічника Президента України. Згідно з інформацією з офіційного сайту Президента України, а також з інших джерел, зокрема з Вікіпедії, в Офісі Президента України є посада «Перший помічник Президента України». 1

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

1. Офіс Президента України - Вікіпедія



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


uk.wikipedia.org
15.05.2025 17:42 Ответить
15.05.2025 17:42 Ответить
Так, саме це і треба! Щоб та руда погань навіть і вякнути би не могла, що перемовини зірвали українці! Тому, що санкції для рашки - велике питання, трумп пручається як тільки може. А ось звинуватити і покарати Україну - досить самого малесенького приводу. І не треба його давати. Особливо у цій дурній ситуації, коли рашка сама себе копняками штовхає. І весь світ це бачить.
15.05.2025 17:48 Ответить
15.05.2025 17:48 Ответить
Арахамію не забули?
15.05.2025 17:08 Ответить
15.05.2025 17:08 Ответить
Цікаво , дуже цікаво : Умєров - голова делегації на перемовинах , Наріман Джеляль - посол у Туреччині , на минулому Стамбулі2022 на чолі делегації були Арахамія та Рєзніков .... призначає їх всіх Зеленський - "слуга" народу Сороса та Ротшильдів.

А де ж українці ? А українці - у ЗСУ та на "нуль" їх , а кому на "нулі" не пощастить - отримає землю 1 м х 2 м на військовому цвинтарі ... їх на 4-му році війни вже повно по всій Україні, а потім Військовий Вождь у вечірньому відеозверненні висловіть спічуття та пообіцяє , що "російськи терористи за все заплатять". А родина Умєрова буде й надалі насолоджуватись гарним життям у США , та й Рєзніков , кажуть , теж вже поза Україною.
15.05.2025 18:01 Ответить
15.05.2025 18:01 Ответить
Цікаво,а в українців є такі імена,як Александр?
15.05.2025 18:35 Ответить
15.05.2025 18:35 Ответить
ні !
тільки в Сороса та Ротшильда

.
15.05.2025 20:20 Ответить
15.05.2025 20:20 Ответить
А відправити до пуцинського клоуна мєдінского свого Кошового із Кварталу духу забракло? Так може поважати б Трамп із Ердоганом почали.
15.05.2025 17:08 Ответить
15.05.2025 17:08 Ответить
Цікаво, якою мовою спілкуватиметься Умєрофф з козломордими?
15.05.2025 17:10 Ответить
15.05.2025 17:10 Ответить
козломордской
15.05.2025 17:38 Ответить
15.05.2025 17:38 Ответить
Це занадто високий рівень. Достатньо було б охоронця з парковки ОПи...
15.05.2025 17:13 Ответить
15.05.2025 17:13 Ответить
"Російський лідер володимир путін http://www.kremlin.ru/events/president/news/76923 затвердив склад делегації РФ для участі в переговорах із Україною в Стамбулі 15 травня. Як і в 2022 році, цю делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Також у складі російської групи перемовників є заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін." - де там Міністр Оборони?! і найголовніше...українська делегація буде вести переговори з росією державною мовою України, чи державною мовою росіі?
15.05.2025 17:14 Ответить
15.05.2025 17:14 Ответить
>> найголовніше...українська делегація буде вести переговори з росією державною мовою України, чи державною мовою росіі?

Думаю, Умєрофф вшкварить їм кримськотатарською.
15.05.2025 17:17 Ответить
15.05.2025 17:17 Ответить
Кримськотатарська не є державною мовою України, тому це буде порушенням Конституції та законів України.
15.05.2025 17:44 Ответить
15.05.2025 17:44 Ответить
Та це був сарказм...

Всі чудово розуміють, якою мовою там говоритимуть.
15.05.2025 18:08 Ответить
15.05.2025 18:08 Ответить
Чудово розуміють і мовчать...з цим холуйством пора вже кінчати.
15.05.2025 18:19 Ответить
15.05.2025 18:19 Ответить
Умеров слухняна шістка єрмака.решта хто?
15.05.2025 17:18 Ответить
15.05.2025 17:18 Ответить
73
15.05.2025 17:27 Ответить
15.05.2025 17:27 Ответить
А Умеров має діпломатичну освіту і богаторічний досвід у цьому?
15.05.2025 17:19 Ответить
15.05.2025 17:19 Ответить
а ви точно знаєте, що кірімли не крадуть?
я от не впевнений...
15.05.2025 17:22 Ответить
15.05.2025 17:22 Ответить
Я теж не впевнений шо вони не крадуть.
15.05.2025 18:02 Ответить
15.05.2025 18:02 Ответить
Україна переможе!
я знаю - я узнавав!
15.05.2025 18:56 Ответить
15.05.2025 18:56 Ответить
А Мединський?
15.05.2025 17:50 Ответить
15.05.2025 17:50 Ответить
Мені насерити на тіх хто там від смердючой русні, мене турбує ХТО буде виріщювати долю країни з боку ЗЕленого паскудного шапіто.
15.05.2025 18:01 Ответить
15.05.2025 18:01 Ответить
Шоумастгоуон...
15.05.2025 17:22 Ответить
15.05.2025 17:22 Ответить
Переговори призначаються та ведуться виходячи з інтересів держави та народу України, а не з "поваги" до когось. До чого тут "повага" до Ердогана, якщо, поки, що все відбувається як і бажав *****.
15.05.2025 17:27 Ответить
15.05.2025 17:27 Ответить
Від України на переговори вирушить міністр оборони Умєров на чолі групи військових і розвідників", Джерело: https://censor.net/ua/n3552451
- все правильно .
15.05.2025 17:29 Ответить
15.05.2025 17:29 Ответить
Язика брати?
15.05.2025 17:51 Ответить
15.05.2025 17:51 Ответить
Квартал - на виїзд…
15.05.2025 17:33 Ответить
15.05.2025 17:33 Ответить
Треба було відправити кошового,казаніна,крутоголова,сморигіна на чолі з сердючкою
15.05.2025 17:35 Ответить
15.05.2025 17:35 Ответить
З цього роя не вийде ні....я
15.05.2025 17:48 Ответить
15.05.2025 17:48 Ответить
КВН проти КДБ = *уйня!!! А скільки галасу було...
15.05.2025 18:06 Ответить
15.05.2025 18:06 Ответить
КВН непогано спартачив плани КДБшникам
15.05.2025 18:08 Ответить
15.05.2025 18:08 Ответить
Ні, обісрвся як завжди!
15.05.2025 18:11 Ответить
15.05.2025 18:11 Ответить
Як би зепотужний проігнорив і сказав, що буде розмовляти тільки з )(уйлом то так, а ви йшло як завжди - знову під дудку поплясав на сцені!
15.05.2025 18:14 Ответить
15.05.2025 18:14 Ответить
лантух з гімном буде головою делегації.бутафорська переговорна група.
15.05.2025 18:06 Ответить
15.05.2025 18:06 Ответить
ні.Мединський великий вчений-генетик!
15.05.2025 18:37 Ответить
15.05.2025 18:37 Ответить
Не зрозуміло, що в тій делегації забув Малюк. Чи це його відрядження - гра з ворогом "на живця"?
15.05.2025 18:38 Ответить
15.05.2025 18:38 Ответить
Як думаєте,"наша" делегація буде тиснути руки Медінскаму та іншим кацапам? А говоритимуть з ними па расєйскі,причому із задоволенням,так як дуже по ній соскучілісь? Рєзніков і Агрохламідія робили саме так...
15.05.2025 18:39 Ответить
15.05.2025 18:39 Ответить
Україну повинен представляти морпіх з о.Зміїний
15.05.2025 18:43 Ответить
15.05.2025 18:43 Ответить
перше, що зробить хробак мєдінскій, це викотить оті бумажкі з підписами, і скаже, ти ж умеров був і підписав! то продовжуємо!
і що ж відповість умеров, котрий був готовий продати батьківщину своїх пращурів?
15.05.2025 19:33 Ответить
15.05.2025 19:33 Ответить
То арахамія, то умеров, то якісь гезнікови і подоляки вирішують долю України без самої України. Як на мене, то там мають бути досвідчені дипломати Порошенко, Клімкін, Огризко, Лана Зеркаль, Клімпуш-Цинцадзе та інші, а не крадуни яєць у ЗСУ і виробники бракованих мін, які, як і їх Боневтік, не знають, що таке дипломатія.
15.05.2025 19:48 Ответить
15.05.2025 19:48 Ответить
з ким буде говорити міністр оборони Украни? - з "принеси-подай-чего изволите" з кремля.
15.05.2025 19:57 Ответить
15.05.2025 19:57 Ответить
в делегації Рф є міністр оборони? - ні. Тоді де ж дипломатичний протокол? Наступний раз путін пришле прибиральницю і сторожа.
15.05.2025 20:00 Ответить
15.05.2025 20:00 Ответить
Правильно. Спочатку будуть перемовини, якщо буде досягнутий консенсус - можна зустрічатись на вищому рівні.
16.05.2025 05:43 Ответить
16.05.2025 05:43 Ответить
 
 