Украина отправляет делегацию во главе с Умеровым на переговоры с РФ в Стамбул, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.
"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.
Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.
Он отметил низкий уровень российской делегации.
А де ж українці ? А українці - у ЗСУ та на "нуль" їх , а кому на "нулі" не пощастить - отримає землю 1 м х 2 м на військовому цвинтарі ... їх на 4-му році війни вже повно по всій Україні, а потім Військовий Вождь у вечірньому відеозверненні висловіть спічуття та пообіцяє , що "російськи терористи за все заплатять". А родина Умєрова буде й надалі насолоджуватись гарним життям у США , та й Рєзніков , кажуть , теж вже поза Україною.
тільки в Сороса та Ротшильда
.
Також у складі російської групи перемовників є заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін." - де там Міністр Оборони?! і найголовніше...українська делегація буде вести переговори з росією державною мовою України, чи державною мовою росіі?
Думаю, Умєрофф вшкварить їм кримськотатарською.
Всі чудово розуміють, якою мовою там говоритимуть.
я от не впевнений...
я знаю - я узнавав!
- все правильно .
і що ж відповість умеров, котрий був готовий продати батьківщину своїх пращурів?