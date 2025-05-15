Украина отправляет делегацию во главе с Умеровым на переговоры с РФ в Стамбул, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.

Он отметил низкий уровень российской делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского не будет на переговорах в Стамбуле, но он отправит делегацию, - AFP