МЗС України про заяви РФ щодо Зеленського: Не вперше російське МЗС стає "посміховиськом"
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відповів на заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової, які були спрямовані проти президента України Володимира Зеленського.
Про це він написав в соцмережі Х Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
Росія замість конструктивного діалогу продовжує особисті нападки.
"Замість того, щоб Путін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, є особистими образами на адресу українського президента", - заявив він.
Тихий також підкреслив, що подібна поведінка російського МЗС уже стала "посміховиськом", а участь Москви в переговорах у Туреччині виглядає формальною, оскільки делегацію очолює не МЗС, а сам зовнішньополітичний орган лишився "гавкати з Москви".
Нагадаємо, Захарова повідомила, що Росія наполягає на тому, що спочатку мають відбутися перемовини між Україною та РФ, а вже потім можлива домовленість про припинення вогню. За словами Захарової, судячи з реакції офісу Зеленського, "там погано прочитали стенограму заяви президента Росії".
Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP
всі до одного!
рудий фрік генерує маячню, всі інші навипередки плазують, хто гарніший!
той, царіца морская, забажав термінові переговори, плєшивий ляпнув, що давайте, і до стамбулу привезе старі бумажкі з підписом хламідії, європейські пластилінові імпотенти радісно заляпали у долоні, а кончена зе!гніда кевеенщік, вирішив постібатися з вбивці насильника мародера.
і оці ваші ****** вихваляння один перед одним, виллються на українців ріками крові і страждань.
падлючі істоти!!!!!
Все це вже не просто нагадує і стає грою в підкидного дурачка.
Двавови партнери. А все оце маячня, легенда для прикриття гри на одному боці.
Цинізм двухвов вже давно подалав всі рекорди садистів і всіх чікатілоноприієнок олночасно.
Це у московитів з *******, уже історично, ще з часу їх війни проти Ічкерії!! Одна брехня!!