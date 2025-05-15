МЗС України про заяви РФ щодо Зеленського: Не вперше російське МЗС стає "посміховиськом"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відповів на заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової, які були спрямовані проти президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав в соцмережі Х Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Росія замість конструктивного діалогу продовжує особисті нападки.

"Замість того, щоб Путін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, є особистими образами на адресу українського президента", - заявив він.

Тихий також підкреслив, що подібна поведінка російського МЗС уже стала "посміховиськом", а участь Москви в переговорах у Туреччині виглядає формальною, оскільки делегацію очолює не МЗС, а сам зовнішньополітичний орган лишився "гавкати з Москви".

Нагадаємо, Захарова повідомила, що Росія наполягає на тому, що спочатку мають відбутися перемовини між Україною та РФ, а вже потім можлива домовленість про припинення вогню. За словами Захарової, судячи з реакції офісу Зеленського, "там погано прочитали стенограму заяви президента Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО