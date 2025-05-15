Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини звернувся до Путіна.
Про це глава держави заявив перед зустріччю із Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи має він що сказати Путіну.
"Я тут. Гадаю, це досить промовисто", - відповів президент.
Раніше Зеленський заявив, що після зустрічі вирішить, чи летіти до Стамбула для переговорів з російською делегацією.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
