Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини звернувся до Путіна.

Про це глава держави заявив перед зустріччю із Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи має він що сказати Путіну.

"Я тут. Гадаю, це досить промовисто", - відповів президент.

Раніше Зеленський заявив, що після зустрічі вирішить, чи летіти до Стамбула для переговорів з російською делегацією.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Топ коментарі
+58
Клоун дирявий. Це тобі не стадіон так стадіон. Скільки життів втраченого через ***** з цим шутом гороховим.
показати весь коментар
15.05.2025 14:02 Відповісти
+38
До ***** звератись краще балістичними ракетами, на них можна написати "я тут". ***** обов'язково це почує. Все їнше це популізм.
показати весь коментар
15.05.2025 14:05 Відповісти
+32
Шість років тому він та його свита звинувачували виключно Порошенка у небажанні закінчити війну.
показати весь коментар
15.05.2025 14:11 Відповісти
Нікчемний фігляр
показати весь коментар
15.05.2025 22:09 Відповісти
ну хоч би затис між зубів турецький кинжал чи вдягнув черкеску, кидаючи виклик
показати весь коментар
16.05.2025 05:53 Відповісти
ліліпута повідомив ліліпут: я тут
показати весь коментар
16.05.2025 07:01 Відповісти
Що воно пукнуло?
показати весь коментар
16.05.2025 07:26 Відповісти
... я - рибачка, ти - крiпак.
показати весь коментар
16.05.2025 11:03 Відповісти
потужний удар по клавішам піаніно
показати весь коментар
16.05.2025 10:03 Відповісти
Навіщо він це робить? Подає знак, що його в Україні нема?
показати весь коментар
16.05.2025 15:00 Відповісти
