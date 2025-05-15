Путіна не буде на переговорах у Туреччині, - Пєсков

У Кремлі сказали, що Володимир Путін не буде присутній на переговорах у Туреччині.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він заперечив, що є шанс на присутність диктатора.

Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

