Путіна не буде на переговорах у Туреччині, - Пєсков
У Кремлі сказали, що Володимир Путін не буде присутній на переговорах у Туреччині.
Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Він заперечив, що є шанс на присутність диктатора.
Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.
А на те, що ***** їх відсношав черговий раз цинічно в мозок, фактично відтермінувавши чергові пакети санкцій на тиждень-два, які використав для додаткових закупівель та додаткового впливу, корупційного, на ЄС/США - їм похєру. Вони звичні до полових актів свого мозку з казочками всіляких пройдисвітів.
Цікаво ,що на це скаже опущений😀?
Два "геополітика" бігать по колу на різних поверхах...
"путин не только х...ло, он ещё брехло и сцыкло !"
Истину интернет-сообщество тогда сказало. 100%.