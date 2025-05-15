УКР
Путіна не буде на переговорах у Туреччині, - Пєсков

Чи буде Путін на переговорах у Туреччині

У Кремлі сказали, що Володимир Путін не буде присутній на переговорах у Туреччині.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він заперечив, що є шанс на присутність диктатора.

Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

Також читайте: Глава МЗС Норвегії Ейде: Якщо Путін не готовий до компромісу, то буде більше санкцій і наслідків

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24633) Туреччина (3665)
+11
А хтось на щось інше сподівався?
15.05.2025 11:58 Відповісти
+10
Ми ще вчора знали без піськова.
15.05.2025 11:59 Відповісти
+9
15.05.2025 11:59 Відповісти
А хтось на щось інше сподівався?
15.05.2025 11:58 Відповісти
Хом'ячки в черговий раз вигадали в своїх макитрах казочку про "перемовини 15го травня".

А на те, що ***** їх відсношав черговий раз цинічно в мозок, фактично відтермінувавши чергові пакети санкцій на тиждень-два, які використав для додаткових закупівель та додаткового впливу, корупційного, на ЄС/США - їм похєру. Вони звичні до полових актів свого мозку з казочками всіляких пройдисвітів.
15.05.2025 12:08 Відповісти
В першу чергу ***** ,відшмагав мокрими трусами по морді Тампона і поводив **** по його губам А.Тампон був готовий прилетіти і ''лічна ''відсмоктати у *****.😀😀😀😀😀***** побрехгував.
Цікаво ,що на це скаже опущений😀?
15.05.2025 12:50 Відповісти
які у тебе цікаві для психіатра фантазії, ти якісь гомосячі форуми шукай.
15.05.2025 13:42 Відповісти
Ми ще вчора знали без піськова.
15.05.2025 11:59 Відповісти
15.05.2025 11:59 Відповісти
Медвежья болезнь.
15.05.2025 12:00 Відповісти
Поспішив піськов - міг би й завтра об"явити
15.05.2025 12:03 Відповісти
Ось це і є - повна та безумовна капітуляція рф - гамномарафон зійде на лайно у такому стилі. Тіки як це допоможе військоіим в окопах. Мабуть ніяк.
15.05.2025 12:04 Відповісти
Сцарь є Сцарь😂
15.05.2025 12:07 Відповісти
А безмозгле порозсуждало.
15.05.2025 12:17 Відповісти
Все вірно, навіщо той Стамбул. Їхати треба зараз до Гааги. Там давно вже чекають на кремлівське х-ло.
15.05.2025 12:07 Відповісти
обдристався царь
15.05.2025 12:10 Відповісти
Що, сральна валіза у літак не помістилась?
15.05.2025 12:11 Відповісти
Це поразка ВВХ. Безумовна. Скоро перемога на марафоні.
15.05.2025 12:11 Відповісти
я прийшов , тебе нема
15.05.2025 12:14 Відповісти
Він не тільки ху¥ло,а ще і сцикун.
15.05.2025 12:31 Відповісти
Може ***** вже дохле? Сподіваюсь на це.
15.05.2025 12:32 Відповісти
Пуйла там не буде, бо там не буде Трампа, а Трампа там не буде, бо там не буде пуйла !
Два "геополітика" бігать по колу на різних поверхах...
15.05.2025 12:36 Відповісти
Еще нет такого ероплана, что мог бы поднять чемоданы бункерного!
15.05.2025 12:36 Відповісти
***** наповнив відому валізку 😁
15.05.2025 12:36 Відповісти
Тю, як не по пацанскі. Сам звав, сам всрався.
15.05.2025 12:43 Відповісти
це і так ясно було
15.05.2025 12:44 Відповісти
Боїться Ху...ло! Він тільки своєму бункеру довіряє! Очевидно там його і замочать в сортирі...
15.05.2025 12:45 Відповісти
ПУТІН - СЦИКЛО, ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА . . .
15.05.2025 13:08 Відповісти
Вспоминаю уже не очень свежий мэмчик из интернета 2022 года :

"путин не только х...ло, он ещё брехло и сцыкло !"

Истину интернет-сообщество тогда сказало. 100%.
15.05.2025 13:10 Відповісти
*уйло засцяв приїхати, а двійника посилати небезпечно, бо міг бути ************ у прямому ефірі.
15.05.2025 13:31 Відповісти
Якщо хтось з політологів, експертів чи журналістів думав, що путін приїде, то нехай він змінює професію. російська армія перемагає, то навіщо путіну всралися ці перемовини. Ви хочете щоб путін почав перемовини? Зробіть так щоб фронт зупинився і простояв хоть з півроку. Тоді є не більше ніж 10%, що путін піде на перемовини. А якщо його армія захоплю в сутки хоть 1 метр нашої території, то навіщо йому ті перемовини. Він впевнений, що в Заходу скоро закінчаться пампепрси і він погодиться на все. І. до речі, має рацію.
15.05.2025 14:12 Відповісти
 
 