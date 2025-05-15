Путина не будет на переговорах в Турции, - Песков
В Кремле сказали Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах в Турции.
Об этом заявил спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Он возразил, что есть шанс на присутствие диктатора.
Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.
А на те, що ***** їх відсношав черговий раз цинічно в мозок, фактично відтермінувавши чергові пакети санкцій на тиждень-два, які використав для додаткових закупівель та додаткового впливу, корупційного, на ЄС/США - їм похєру. Вони звичні до полових актів свого мозку з казочками всіляких пройдисвітів.
Цікаво ,що на це скаже опущений😀?
Два "геополітика" бігать по колу на різних поверхах...
"путин не только х...ло, он ещё брехло и сцыкло !"
Истину интернет-сообщество тогда сказало. 100%.