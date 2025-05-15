Путина не будет на переговорах в Турции, - Песков

В Кремле сказали Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах в Турции.

Об этом заявил спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он возразил, что есть шанс на присутствие диктатора.

Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.

