РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
4 557 31

Путина не будет на переговорах в Турции, - Песков

Будет ли Путин на переговорах в Турции

В Кремле сказали Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах в Турции.

Об этом заявил спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он возразил, что есть шанс на присутствие диктатора.

Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.

Также читайте: Глава МИД Норвегии Эйде: Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше санкций и последствий

Будет ли Путин на переговорах в Турции

Автор: 

Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32028) Турция (3530)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А хтось на щось інше сподівався?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:58 Ответить
+10
Ми ще вчора знали без піськова.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:59 Ответить
+9
показать весь комментарий
15.05.2025 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хтось на щось інше сподівався?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:58 Ответить
Хом'ячки в черговий раз вигадали в своїх макитрах казочку про "перемовини 15го травня".

А на те, що ***** їх відсношав черговий раз цинічно в мозок, фактично відтермінувавши чергові пакети санкцій на тиждень-два, які використав для додаткових закупівель та додаткового впливу, корупційного, на ЄС/США - їм похєру. Вони звичні до полових актів свого мозку з казочками всіляких пройдисвітів.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:08 Ответить
В першу чергу ***** ,відшмагав мокрими трусами по морді Тампона і поводив **** по його губам А.Тампон був готовий прилетіти і ''лічна ''відсмоктати у *****.😀😀😀😀😀***** побрехгував.
Цікаво ,що на це скаже опущений😀?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
які у тебе цікаві для психіатра фантазії, ти якісь гомосячі форуми шукай.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:42 Ответить
Ми ще вчора знали без піськова.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 11:59 Ответить
Медвежья болезнь.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:00 Ответить
Поспішив піськов - міг би й завтра об"явити
показать весь комментарий
15.05.2025 12:03 Ответить
Ось це і є - повна та безумовна капітуляція рф - гамномарафон зійде на лайно у такому стилі. Тіки як це допоможе військоіим в окопах. Мабуть ніяк.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:04 Ответить
Сцарь є Сцарь😂
показать весь комментарий
15.05.2025 12:07 Ответить
А безмозгле порозсуждало.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:17 Ответить
Все вірно, навіщо той Стамбул. Їхати треба зараз до Гааги. Там давно вже чекають на кремлівське х-ло.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:07 Ответить
обдристався царь
показать весь комментарий
15.05.2025 12:10 Ответить
Що, сральна валіза у літак не помістилась?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:11 Ответить
Це поразка ВВХ. Безумовна. Скоро перемога на марафоні.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:11 Ответить
я прийшов , тебе нема
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
Він не тільки ху¥ло,а ще і сцикун.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:31 Ответить
Може ***** вже дохле? Сподіваюсь на це.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:32 Ответить
Пуйла там не буде, бо там не буде Трампа, а Трампа там не буде, бо там не буде пуйла !
Два "геополітика" бігать по колу на різних поверхах...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:36 Ответить
Еще нет такого ероплана, что мог бы поднять чемоданы бункерного!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:36 Ответить
***** наповнив відому валізку 😁
показать весь комментарий
15.05.2025 12:36 Ответить
Тю, як не по пацанскі. Сам звав, сам всрався.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:43 Ответить
це і так ясно було
показать весь комментарий
15.05.2025 12:44 Ответить
Боїться Ху...ло! Він тільки своєму бункеру довіряє! Очевидно там його і замочать в сортирі...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:45 Ответить
ПУТІН - СЦИКЛО, ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА . . .
показать весь комментарий
15.05.2025 13:08 Ответить
Вспоминаю уже не очень свежий мэмчик из интернета 2022 года :

"путин не только х...ло, он ещё брехло и сцыкло !"

Истину интернет-сообщество тогда сказало. 100%.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:10 Ответить
*уйло засцяв приїхати, а двійника посилати небезпечно, бо міг бути ************ у прямому ефірі.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:31 Ответить
Якщо хтось з політологів, експертів чи журналістів думав, що путін приїде, то нехай він змінює професію. російська армія перемагає, то навіщо путіну всралися ці перемовини. Ви хочете щоб путін почав перемовини? Зробіть так щоб фронт зупинився і простояв хоть з півроку. Тоді є не більше ніж 10%, що путін піде на перемовини. А якщо його армія захоплю в сутки хоть 1 метр нашої території, то навіщо йому ті перемовини. Він впевнений, що в Заходу скоро закінчаться пампепрси і він погодиться на все. І. до речі, має рацію.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:12 Ответить
 
 