Глава МИД Норвегии Эйде: Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше санкций и последствий

Норвегия поддерживает европейские и американские инициативы по усилению санкций против России.

Об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталии заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Он (мир, - ред.) должен быть постоянным, реальным, гарантированным и обеспеченным, а Украина должна остаться свободным, суверенным и независимым государством со всеми правами самостоятельно определять свое настоящее и будущее", - подчеркнул он.

Эйде также отметил, что в ЕС и США продолжаются обсуждения относительно новых санкций. Хотя уже введенные ограничения еще не достигли полного эффекта, они существенно влияют на российскую экономику, в частности на гражданские сектора.

"Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше давления, больше санкций и больше последствий", - добавил министр.

Среди других ключевых тем встречи - подготовка к июньскому саммиту НАТО, вопрос роста оборонных расходов и признание агрессивной России главной угрозой для безопасности Европы.

