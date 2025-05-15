РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
706 12

Глава МИД Норвегии Эйде: Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше санкций и последствий

барт,ейде

Норвегия поддерживает европейские и американские инициативы по усилению санкций против России.

Об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталии заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Он (мир, - ред.) должен быть постоянным, реальным, гарантированным и обеспеченным, а Украина должна остаться свободным, суверенным и независимым государством со всеми правами самостоятельно определять свое настоящее и будущее", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Эйде также отметил, что в ЕС и США продолжаются обсуждения относительно новых санкций. Хотя уже введенные ограничения еще не достигли полного эффекта, они существенно влияют на российскую экономику, в частности на гражданские сектора.

"Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше давления, больше санкций и больше последствий", - добавил министр.

Среди других ключевых тем встречи - подготовка к июньскому саммиту НАТО, вопрос роста оборонных расходов и признание агрессивной России главной угрозой для безопасности Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин уверен, что побеждает в Украине, и поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Автор: 

Норвегия (733) путин владимир (32028) россия (96924) санкции (11767)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Коли вже в них язик заболить.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:09 Ответить
+2
Зброєю допоможіть
показать весь комментарий
15.05.2025 11:09 Ответить
+2
Дело осталось за малым. Надо иметь яйца в штанах или просто прекратить звиздеть ....
показать весь комментарий
15.05.2025 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 11:08 Ответить
Коли вже в них язик заболить.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:09 Ответить
Зброєю допоможіть
показать весь комментарий
15.05.2025 11:09 Ответить
Так вони і допомагають чим можуть - всі **********, снаряди, ракети до ППО які виробляються в Європі йдуть до нас, дронів Європа майже не виробляє, далекобійні ракети поштучно випускають лише німці, французи і англійці. Чи ви думаєте, що в Європі є якісь величезні склади ракет, снарядів і броні, які вони жмуться дати. Макрон кілька днів тому сказав, що Франція дала все що могла дати
показать весь комментарий
15.05.2025 11:28 Ответить
Поляки пообіцяли нам біля 30 -ти МіГ - 29
показать весь комментарий
15.05.2025 11:34 Ответить
Нам дали ракети, літаки, хаймерси, Патріоти та іншге озброєння США, а ЄС дали нам танки "Леопард", САУ, ракети, дрони, літаки, снаряди. Інша країни світу також давали зброю і велику суму грошей... а що дав ЗСУ Боневтиік Потужний і його антимайданна команда? Чи у Вас і таких як Ви у всьому винні партнери? У них є свої країни і своюя доктрина оборонир, свої Конституції та інше, то вони це все мають віддати дяді, а самим йти до ******?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:52 Ответить
Я ж їх за язик не тягну - самі кажуть шо Україна воює за Європу - поляки сказали - якби на них напали кацапи - вони б протрималмсь тиждень - два
показать весь комментарий
15.05.2025 12:00 Ответить
Та він готовий. От відмовиться (на словах) від ідеї захоплення всієї України - чим не компроміс, га?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:10 Ответить
Дело осталось за малым. Надо иметь яйца в штанах или просто прекратить звиздеть ....
показать весь комментарий
15.05.2025 11:14 Ответить
Ви вже смішете всіх як і команда Трампа з ним весь світ. Клоуни вас будуть скоро різати буряти а ви будете санкції надпотужні вводити собі в ануса.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:15 Ответить
Успокойтесь с теми убогими бурятами! В кацапстане самые страшные чукчи! Единственный народ, которого за 120 лет не смогли кацапы победить!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:40 Ответить
Да? А новость, что Эстония 13.05 пыталась остановить подсанкционный кацапский танкер, так прилетел "возможно су 35" в воздушное пространство страны НАТО? И что? пан голова норвежского МЗС?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:35 Ответить
 
 