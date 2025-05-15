Глава МИД Норвегии Эйде: Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше санкций и последствий
Норвегия поддерживает европейские и американские инициативы по усилению санкций против России.
Об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталии заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Он (мир, - ред.) должен быть постоянным, реальным, гарантированным и обеспеченным, а Украина должна остаться свободным, суверенным и независимым государством со всеми правами самостоятельно определять свое настоящее и будущее", - подчеркнул он.
Эйде также отметил, что в ЕС и США продолжаются обсуждения относительно новых санкций. Хотя уже введенные ограничения еще не достигли полного эффекта, они существенно влияют на российскую экономику, в частности на гражданские сектора.
"Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше давления, больше санкций и больше последствий", - добавил министр.
Среди других ключевых тем встречи - подготовка к июньскому саммиту НАТО, вопрос роста оборонных расходов и признание агрессивной России главной угрозой для безопасности Европы.
