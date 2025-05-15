Путин уверен, что побеждает в Украине. Поэтому Киев должен уступить, - The New York Times
Российский диктатор Владимир Путин раз за разом посылает четкий сигнал, подкрепленный его официальными лицами: Россия побеждает на поле боя, поэтому она должна получить то, чего хочет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
В конце марта Путин заявил, что российские войска имеют преимущество на всем фронте и Москве осталось "добить" украинцев:
"У нас есть основания полагать, что добьем их. Люди в Украине должны осознать, что происходит".
Этот тезис подтвердил председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, добавив, что россияне наступают "на 116 направлениях" - а тот, кто не хочет вести переговоры, якобы должен слушать "язык русского штыка".
В Белом доме этот тон восприняли как вызов.
В переговорах Кремль настаивает, чтобы Украина согласилась на строгие лимиты для своей армии - и по численности, и по видам вооружения - а также отдала под контроль все четыре оккупированные области, включая два областных центра, которые она до сих пор не контролирует.
"Россия не может требовать земель, которых она даже не захватила", - предостерег вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью на Fox News в этом месяце.
Любой прогресс Вашингтона будет зависеть от того, удастся ли убедить Путина, что теплые отношения с США для него выгоднее крошечных достижений на поле боя.
Институт изучения войны зафиксировал: за 16 месяцев россияне захватили менее 1% украинской территории, а потеряли - более 400 тысяч личного состава.
В войне на истощение даже крошечные уступки могут привести к прорыву, если оборона не выдержит. Именно на это рассчитывает Кремль: население Украины - меньше четверти населения России, а потери постоянно растут.
Россия также имеет самый большой в мире ядерный арсенал, хотя Путин и заявлял, что пока не видит необходимости в его использовании. Кроме того, она имеет огромные мощности по производству вооружения, что станет еще большим плюсом, если поставки из США в Украину иссякнут.
Путина не пугают новые угрозы Запада: в среду ЕС сделал шаг к утверждению дополнительных санкций, в частности против "теневого флота" для обхода нефтяного эмбарго. Трамп также обещает новые санкции, но до сих пор их так и не применил.
Татьяна Становая из Центра Карнеги российской и евразийской безопасности считает, что Путин ожидает постепенного коллапса украинской обороны: "Это будет серьезный психологический удар, и элиты скажут: "Зеленский, вон - мы договоримся с Путиным"".
В то же время диктатор не хочет потерять связь с Трампом - самым пророссийским американским лидером за годы. Именно поэтому он предложил встречу в Стамбуле - не для украинцев, а для Трампа. И то что будет состоится в четверг, по ее мнению, это лишь шоу.
"Каждая сторона сыграет свою роль, но настоящих условий для серьезного обсуждения перемирия нет", - подытожила Становая.
15- го знову викотять вимоги капітуляції і Україна знову буде винувата що "не хоче миру"...
Всі хто хотів побачити бачать то вже давно. А хто не хотів, "не побачать" знову.
І даю 400% гарантії що трамп це проковтне.
Навіть 800%...
Раз по раз Трамп робить щось подібне до ошуканих глядачів.
От тільки до класичного фіналу все ніяк не дійде.
- перетворив країну в КНДР де діти в військовій формі
- втратив найбільший ринок планети - ЕС
- втратив кадрову армію
- втратив 1 млн загалом
- втратив більшість танків що були з часів СССР а також значну кількість артилерії
- 95% економіки залежно від Китая
Одні перемоги.
- 0 взятих обласних центрів
- 3 взятих обласних центрів за 11 років з 25 загалом
і Канада 51-й штат і Гренландія не Данія?
а вже потім українців спитатися - не бубу,
а саме українців?
--------------
подаруйте ідіоту, ну як нема Боїнга, хоч портрет, вірш, що небудь!
доня на подарунки падкий
Мочу хай п'є, а не пиво !
.
А нам тепер розгрібати
***** за всьо заплатіт...»
ну чи там доня? - вважайте далі...
а буба це пацюк на барабані ноженятками і лідорським піском ротом!
Для свідомих громадян це розумововідсталий,наркозалежний кварталівський клоун,що прийшов до влади не без допомоги рахи,як і Януковощ.Його завданням було підірвати обороноздатність країни і здати куйлу.Скорочення військ,закриття ракетних програм,зменшення фінансування ЗСУ,злив інформаціїї по контрабанді з рахи обладнання до військової техніки,вилучення клістронів,відведення військ з небеспечних напрямків,ігнорування розвідок інформаціїї що до маштабного вторгнення.І це не весь список подвигів Оманського.
Ця вся інформація в відкритому доступі.
Але що зараз. Трамп дає зброю? Не дуже. Або ми не впевнені що дасть. Те саме і з фінансуванням. Свого у нас нічого, бо Зеленський дбає більше про власний капітал. Які у нас перспективи
Чому шахеди літають над моїм будинком а не у кацапів
Іди, касаб, голосуй за свого *****.
його армія сипиться з кожним днем ,
але кацапи діють , як кончені терористи , вбиваючи українців
КАБами і знищують повністю наші прифронтові міста і села
повністю !!
А їхати до Стамбула , це падло плєшиве , злякалося 😡
А у Стамбулі цей ордер можуть здійснити!
Втрати раші у цій війни колосальні, ресурсів не вистачає й він ще на щось сподівається!?
ЗСУ, довданіть дронами по раші 15 квітня так, щоб аж у Стамбулі почули міць та велич нашого славетного війська!
Це відразу багато кого протверезить! Знатимуть, що ЗСУ - найсильніші у Світі!
то ***** дійсно перемагає обмінявши 1 млн безтолкового лайна на величезні площі українських земель з величезними покладами, з часом санціі знімуть а бидло московитьсьее незважаючі на свої втрати буде оспівувати великого вождя *****...
Дякуємо, містер Трамп! Та і Зеленському дякуємо, і Сирському.
***** - понтовите сцикло відірване від реальності своїм "довгим столом", тому й досі розраховує на пАбєду, коли його царство Московія вжЕ економічно і військово на грані краху, правда колективний Захід ще більше сцикло, сциться навіть коли їм нічого не загрожує..
а якби воля Божа, то трупін-кремлівський не дочекався би такої долі..
И пассажир не подводит.. еще тупее Трампа.
- зрозуміло , що всі хто гавкає на Президента України - працюють на кацапів !