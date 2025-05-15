РУС
10 188 94

Путин уверен, что побеждает в Украине. Поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Чего хочет Путин

Российский диктатор Владимир Путин раз за разом посылает четкий сигнал, подкрепленный его официальными лицами: Россия побеждает на поле боя, поэтому она должна получить то, чего хочет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В конце марта Путин заявил, что российские войска имеют преимущество на всем фронте и Москве осталось "добить" украинцев:

"У нас есть основания полагать, что добьем их. Люди в Украине должны осознать, что происходит".

Этот тезис подтвердил председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, добавив, что россияне наступают "на 116 направлениях" - а тот, кто не хочет вести переговоры, якобы должен слушать "язык русского штыка".

В Белом доме этот тон восприняли как вызов.

В переговорах Кремль настаивает, чтобы Украина согласилась на строгие лимиты для своей армии - и по численности, и по видам вооружения - а также отдала под контроль все четыре оккупированные области, включая два областных центра, которые она до сих пор не контролирует.

"Россия не может требовать земель, которых она даже не захватила", - предостерег вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью на Fox News в этом месяце.

Любой прогресс Вашингтона будет зависеть от того, удастся ли убедить Путина, что теплые отношения с США для него выгоднее крошечных достижений на поле боя.

Институт изучения войны зафиксировал: за 16 месяцев россияне захватили менее 1% украинской территории, а потеряли - более 400 тысяч личного состава.

В войне на истощение даже крошечные уступки могут привести к прорыву, если оборона не выдержит. Именно на это рассчитывает Кремль: население Украины - меньше четверти населения России, а потери постоянно растут.

Россия также имеет самый большой в мире ядерный арсенал, хотя Путин и заявлял, что пока не видит необходимости в его использовании. Кроме того, она имеет огромные мощности по производству вооружения, что станет еще большим плюсом, если поставки из США в Украину иссякнут.

Путина не пугают новые угрозы Запада: в среду ЕС сделал шаг к утверждению дополнительных санкций, в частности против "теневого флота" для обхода нефтяного эмбарго. Трамп также обещает новые санкции, но до сих пор их так и не применил.

Татьяна Становая из Центра Карнеги российской и евразийской безопасности считает, что Путин ожидает постепенного коллапса украинской обороны: "Это будет серьезный психологический удар, и элиты скажут: "Зеленский, вон - мы договоримся с Путиным"".

В то же время диктатор не хочет потерять связь с Трампом - самым пророссийским американским лидером за годы. Именно поэтому он предложил встречу в Стамбуле - не для украинцев, а для Трампа. И то что будет состоится в четверг, по ее мнению, это лишь шоу.

"Каждая сторона сыграет свою роль, но настоящих условий для серьезного обсуждения перемирия нет", - подытожила Становая.

Топ комментарии
+38
Він не злякався а розіграв з Трампом сценку "не вводьте санкції"...
15.05.2025 06:54
+21
***** злякалось їхати в Туреччину , а тупі журналюги його виправдовують .
15.05.2025 06:49
+18
А Європа та США і надалі будуть спостерігати та висловлювати занепокоєння
15.05.2025 06:50
***** злякалось їхати в Туреччину , а тупі журналюги його виправдовують .
15.05.2025 06:49
Він не злякався а розіграв з Трампом сценку "не вводьте санкції"...
15.05.2025 06:54
сценка не вийшла весь Світ побачив ,що ***** боягуз .
15.05.2025 07:00
Я б сказав що вийшло все на відмінно...
15.05.2025 07:04
дуже скоро побачимо хто з нас правий !
15.05.2025 07:07
А ще не видно? Санкцій нема, ху-йло далі бомбить.
15- го знову викотять вимоги капітуляції і Україна знову буде винувата що "не хоче миру"...
15.05.2025 07:15
вже проголосовано за 17 пакет санкцій , лишилось лише ввести його в дію . як викотять так і закотять . вже один рудий дурень грав сценку в овальному кабінеті , хлопали лише такі самі дурні .
15.05.2025 07:21
Так, і його мали ввести 12-го, як відповідь на НЕ припинення вогню. Тепер же розігрується тупа клоунада в стилі капітанів КВН - "засцяв не засцяв"...
15.05.2025 07:37
І ЩО?!!! Усі "налякалися"? Він не тільки себе боягузом та "недоговороздатним" показав, у черговий раз, відправивши на переговори "старших помічників молодших двірників", але й Трампа виставив ідіотом... А "нарциси" такого не *******... І тепер Трамп "поставлений у розкаряку" - або продовжувать ту дурну політику "умиротворення" і виглядіть посміховиськом на весь світ, або різко розвертаться до політики Байдена, і цим хоч трохи врятувать свій авторитет......
15.05.2025 07:47
А до цього не показував?
Всі хто хотів побачити бачать то вже давно. А хто не хотів, "не побачать" знову.
І даю 400% гарантії що трамп це проковтне.
Навіть 800%...
15.05.2025 08:02
Ви пам'ятаєте "королівського жирафу" з "Пригод Гекльберрі Фінна"?
Раз по раз Трамп робить щось подібне до ошуканих глядачів.
От тільки до класичного фіналу все ніяк не дійде.
15.05.2025 08:17
З чого ви робите такі висновки,з бидломарафону,один ідіот сказав ,а інші підхопили як папуги,купіть собі мозок щоб почати думати. пукін показав що трамп для нього не авторітет,а зеля має рівень нижчий за його придворних холуїв,яких він відправив до Туретчини,і вказувати йому що робити ніхто не буде,озабочена Європа ще раз вискаже своє занепокоєння,ввиде якісь нікчемні санкції,які обходять як завгодно і хто завгодно,а на фронті невелике але просування,то чого йому боятись.
15.05.2025 07:53
Та така радість - увесь світ щось побачив і в українських окопах по коліно від зленского, без мін та аптечок... одразу стало пахнути перемогой, дезертири всі повернулись, верховне командування повернулось, обронка запрацювала, як у рашистів - у п'ять змін - випускаючи, а не клянчячи, ракети Вільха та Грім-2..
15.05.2025 08:35
А Європа та США і надалі будуть спостерігати та висловлювати занепокоєння
15.05.2025 06:50
Чергова "аналітика" зі стелі під'їхала.
15.05.2025 06:51
Ще один переміг в своїй голові
15.05.2025 06:51
Перемоги

- перетворив країну в КНДР де діти в військовій формі
- втратив найбільший ринок планети - ЕС
- втратив кадрову армію
- втратив 1 млн загалом
- втратив більшість танків що були з часів СССР а також значну кількість артилерії
- 95% економіки залежно від Китая

Одні перемоги.

- 0 взятих обласних центрів
- 3 взятих обласних центрів за 11 років з 25 загалом
15.05.2025 06:51
Не взяв.Йому віддали без бою.Яб би брав,щн й досі вони булиб Украінськими.
показать весь комментарий
90% окупованого було захоплено в перші навіть не дні а години війни...
показать весь комментарий
Короткий переказ російського телевізора. З відповідним заголовком, який вже більше інформує про телевізор "український"...
15.05.2025 06:53
а може спочятку в Газі Рівьера?
і Канада 51-й штат і Гренландія не Данія?
а вже потім українців спитатися - не бубу,
а саме українців?
--------------
подаруйте ідіоту, ну як нема Боїнга, хоч портрет, вірш, що небудь!
доня на подарунки падкий
15.05.2025 06:55
Хачу харчо ?

Мочу хай п'є, а не пиво !

.
15.05.2025 06:55
схоже, що навіть ніяких задрипаних "санкцій" не буде, а лише розтягнуте в часі шоу "миротворчості"
15.05.2025 06:58
дякуйтє зейлу , який підставив і кинув договір з Мерцом , Макроном , Туском !відробляє вжє і трампу " за недоторканність , ойго 5-6 Мегамародерів і вічне правління" , збрехавши на весь Світ, що спочатку, повне припинення вогню, а потім переговори , террористи наступають кожен день , а воно поспішає разрахуватися " дагаварімся паасередіне"
15.05.2025 07:16
Ти ж звісно голосувало за ЗЕ.
15.05.2025 07:42
Ага,зараз яку безмозглу не спитай то воно не голосувало за зе,він сам прийшов.Ось із за таких як ви бовдурів ,Україна і є в такому паскудному становищі.
15.05.2025 07:58
Курво,тут не наливають-воткі неть..
15.05.2025 07:49
Дякую боєвим пєнсам, які голосували за кровчуків-кучмів.
А нам тепер розгрібати
15.05.2025 08:00
А хто у 2019 обрав бубочку?як не молоді ідіоти та ідіотки
15.05.2025 08:28
Судя по тому как виртуозно выставлены достижения хйла, которых, мягко сказать, немного и так же старательно и тщательно обойдены его провалы и ошибки - это не просто проплаченная статья, это очень хорошо оплаченная публикация. Оплачена всей редакции вкупе с главредом. На шестизначные суммы. Каждому.
15.05.2025 07:01
Цікавіше чому саме цю статтю перекладено та виставлено тут. І чому саме цей заголовок, - там цитат можна було нахапати інших..
15.05.2025 07:08
Приклади - ?
15.05.2025 07:11
Наприклад оце фото зі статті яке ілюструє рускіє пабєди...

15.05.2025 07:27
счет на табло
16.05.2025 01:07
«У ***** дєнєг хватіт,
***** за всьо заплатіт...»
15.05.2025 07:28
а то шо буряти у тебе закінчуються це шо перемога
15.05.2025 07:02
Чи є смілість у світових лідерів послати бункерного?Не просто послати ,а послати на пуй,ну туди куди пішов русский корабль.
15.05.2025 07:04
путин сцикло засцав зустричатись с Зелей
15.05.2025 07:07
а ви і справді вважаєте що ***** бубу з собою в рівень ставить?
ну чи там доня? - вважайте далі...
15.05.2025 07:15
у путина рівень переляканого пацюка
15.05.2025 07:19
це безперечно!
а буба це пацюк на барабані ноженятками і лідорським піском ротом!
15.05.2025 07:57
Балістична ракета по Москві - ось що налякає Путіна, бо він ссикло. Тому у нас цих ракет не буде. Удари по НПЗ - це його напрягає, бо горить харашо, і видно далеко. Тому ударів по НПЗ не буде. Не лякає його болтовня Зельки та заходу. А те, що поки він просувається, миру не буде, це не аналітика, це пряма мова Путіна. Просто ніхто не хоче цього чути.
15.05.2025 07:12
Балістичних ракет у нас не стало 21.04.2019.
15.05.2025 07:32
А до того були? Де і скільки?
15.05.2025 08:18
ну так, йому про це спочатку підтверджував карлсон, а потім декілька разів вітьков.
15.05.2025 07:15
якшо путин пришле в Стамбул Коня , ми пришлемо Вовка
15.05.2025 07:18
Так Вовка вже там.
15.05.2025 07:22
Ну якщо по кількості витраченого в нікуди мʼяса то ***** дійсно неперевершений )))
15.05.2025 07:19
Втрачений потенціал ЗСУ ? )))) нагадати яка у нас була армія до 14 року? Втрачені території? Багато ваше ***** захопило за три роки, вклавши в наші землі рекордну кількість вашого мʼяса? Про нашого зеленого казати не буду - час покаже герой він чи блазень
15.05.2025 07:34
Скільки ще повинен ЗЕ насрати людям на голови,щоб зрозуміли хто він.
Для свідомих громадян це розумововідсталий,наркозалежний кварталівський клоун,що прийшов до влади не без допомоги рахи,як і Януковощ.Його завданням було підірвати обороноздатність країни і здати куйлу.Скорочення військ,закриття ракетних програм,зменшення фінансування ЗСУ,злив інформаціїї по контрабанді з рахи обладнання до військової техніки,вилучення клістронів,відведення військ з небеспечних напрямків,ігнорування розвідок інформаціїї що до маштабного вторгнення.І це не весь список подвигів Оманського.
Ця вся інформація в відкритому доступі.
15.05.2025 07:53
ЗЕ, путін, трамп ДЕГЕНЕРАТИ, про котрих писав Климов "Божий народ"
15.05.2025 16:55
Я знаю яка була армія до 2014.
Але що зараз. Трамп дає зброю? Не дуже. Або ми не впевнені що дасть. Те саме і з фінансуванням. Свого у нас нічого, бо Зеленський дбає більше про власний капітал. Які у нас перспективи
Чому шахеди літають над моїм будинком а не у кацапів
15.05.2025 09:48
А шо його в цьому запевняє? А я вам надам відповідь - ***** у цьому запевняє діяльнисть ЗЕленой влади в Україні, яку він, разом з коломойськими, пінчуками, новінськими, ахметовими тощо, в 2019 році пропхав, завдяки тупому і одночасно "мудрому" наріду, на вищі щяблі влади. І як шо цей проєкт Кремля ЗЕ та СН продовжать у тому же дусі, вести антіукраїнську політику, красти міліардами, переслідувати військовослужбовців, знімати з посадталановитих генералів та комбригів, витрачаючи гроши не на захист Держави а на півунів євробачення, марахфони, дороги итощо, то це 100% скінчиться черговою окупацією України касабами та геноцідом, до знищення українців як націю. Ну, залишатся притули по канадах з квартальними і будуть "сумувати" по Європах.
15.05.2025 07:19
Тільки ви 20% мудрі, а 70% дурні, Порошенко і привів його до влади своєю діяльністю як президент. Назви хоч одного президента при при кому порошенко був не при владі. За зеленского я не голосував, вважав, що він не гідний такої посади, а тепер ви своїми наїздами на людей в Україні зробили так, що я ніколи за порошенко не проголосую
15.05.2025 08:08
Навіть 1 000 000 мух не переконають мене у тому шо гівно це чоколад.
Іди, касаб, голосуй за свого *****.
15.05.2025 08:14
Ху@ло блефує перед США І Європою , так як насправді
його армія сипиться з кожним днем ,
але кацапи діють , як кончені терористи , вбиваючи українців
КАБами і знищують повністю наші прифронтові міста і села
повністю !!
А їхати до Стамбула , це падло плєшиве , злякалося 😡
15.05.2025 07:20
Пуйло знає, що на нього виписаний в Інтерполі ордер на арешт!
А у Стамбулі цей ордер можуть здійснити!
15.05.2025 07:27
Дай Боже щоб так і було. Прикло. що і наша армія дуже багато втрачає.
15.05.2025 08:22
Пуйло блефує та бздить по-повній!
Втрати раші у цій війни колосальні, ресурсів не вистачає й він ще на щось сподівається!?
ЗСУ, довданіть дронами по раші 15 квітня так, щоб аж у Стамбулі почули міць та велич нашого славетного війська!
Це відразу багато кого протверезить! Знатимуть, що ЗСУ - найсильніші у Світі!
15.05.2025 07:25
Йому втрати москалів що до валізи сходіть. Він заслужив своє погоняло ху...ло. Йому до кабздона залишилось пару років, вот ху...ло і вирішило побільше москалів забирати з собою. Це як в давнину як помер правитель, то з ним ховали ще дружин, рабов, та інших. Но відкрито ху...ло це зробити не може, збирає дебілів до кабздона
15.05.2025 07:57
гавкання в стилі "Спід-Інфо"
15.05.2025 07:39
Складається картина, якщо врпховувати що московит нічого не вартий (а це так і є)
то ***** дійсно перемагає обмінявши 1 млн безтолкового лайна на величезні площі українських земель з величезними покладами, з часом санціі знімуть а бидло московитьсьее незважаючі на свої втрати буде оспівувати великого вождя *****...
15.05.2025 07:47
Перемагає на валізі з гаслом "завалимо Україну трупами ху...лят"
15.05.2025 07:48
Шо тут скажеш? - по всіх параметрах ми слабші - тільки допомога Заходу
15.05.2025 08:00
Знову під новиною створюється образ героя-мачо, що він не тільки у 2022 році не втік, а ще і Боприїхав до Туреччини, а пуйло тіпа злякалося. Що дасть приїзд Боневтіка, коли на полі бою інша ситуація? Чи після приїзду Боневтіка пуйло злякається і відведе свої війська за кордон 1991 року? Тільки єдине вселяє надію, що не приїздом пуйла скористаються США і ЄС і введуть додаткові санкції проти Засрашки і дадуть нам більше зброї, бо як показав час, Боневтік не здатен випустити навіть прості міни, про ракети і новітні дрони і мови вже немає. Навіть РЕБи, які возили військовим волонтери, воно заблокувало, ввівши якість санкції проти Порошенко без рішення суду і інших підстав.
15.05.2025 08:06
***** пишется з великої літери, тому що президент.
15.05.2025 09:31
Наприкінці березня Путін заявив, що російські війська мають перевагу на всьому фронті та Москві лишилося "добити" українців:

Дякуємо, містер Трамп! Та і Зеленському дякуємо, і Сирському.
15.05.2025 08:10
єтому дурачку просто докладывают что вот вот только львов осталось захватить))))ну не говорить же что они героически захватили пантелеймоновку-2 на бамбасе за 2 месяца)
15.05.2025 08:27
Думаю нормально все йому докладують, просто Трамп подарував йому надію, тому у нього є причини вірити у свою перемогу і продовжувати війну.
15.05.2025 09:59
***** - щур загнаний у кут (бачив таке жалюгідне видовище у реальності) і тільки заспаний-заляканий Захід не дає остаточної допомоги, можливості Україні "посадити у клітку" чи знищити його, плюгавого..
***** - понтовите сцикло відірване від реальності своїм "довгим столом", тому й досі розраховує на пАбєду, коли його царство Московія вжЕ економічно і військово на грані краху, правда колективний Захід ще більше сцикло, сциться навіть коли їм нічого не загрожує..
15.05.2025 08:11
Всі тварини, створені Богом і є безгрішні. Гарні і негарні, але то на наш погляднегарні: жаби там, щурі та павуки. Мучити їх, довго вбивати, дивитися і зловтішатися, як воно боїться смерті - то є людина. Грішна лиш людина на цьому світі
15.05.2025 10:06
..тому реального щура з реального кута "відпустив з Богом", просто прогнав геть з їдальні солдатської, совкової ще..
а якби воля Божа, то трупін-кремлівський не дочекався би такої долі..
15.05.2025 10:21
Це цирк, а не перемовини
15.05.2025 08:24
15.05.2025 08:39
Хутину не в Стамбул треба , а в Гаагу
15.05.2025 08:40
На его месте, смотря на реакцию ЕС и США, особенно после прихода Трепла, тоже чувствовал бы себя уверенно и не велел бы серьезных причин для прекращения огня... что, много потерь, ниче, у нас такого "добра" много, да и еще нарожают
15.05.2025 08:51
Ну якщо ***** буде з таким же темпом витрачати мільйон своїх солдатів на пару кілометрів захопленої території то поки воно дійде до тих територій яких воно хоче то рашисти вже закінчаться.
15.05.2025 09:11
Это хорошо шо ***** так думает.
15.05.2025 09:27
Нехай буде впевнений, тільки Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території!
15.05.2025 10:18
Ага, завдяки комментарях бойових комментаторіаюв Україна повертає по метру за комментар
15.05.2025 10:29
Правы были спикеры, что после прихода Трампа надежда только на ху.йло.
И пассажир не подводит.. еще тупее Трампа.
15.05.2025 12:26
Путін очікує поступового колапсу української оборони: "Це буде серйозний психологічний удар, і еліти скажуть: "Зеленський, геть - ми домовимося з Путіним"". Джерело: https://censor.net/ua/n3552301
- зрозуміло , що всі хто гавкає на Президента України - працюють на кацапів !
15.05.2025 15:05
 
 