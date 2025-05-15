Путин уверен, что побеждает в Украине. Поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Российский диктатор Владимир Путин раз за разом посылает четкий сигнал, подкрепленный его официальными лицами: Россия побеждает на поле боя, поэтому она должна получить то, чего хочет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В конце марта Путин заявил, что российские войска имеют преимущество на всем фронте и Москве осталось "добить" украинцев:

"У нас есть основания полагать, что добьем их. Люди в Украине должны осознать, что происходит".

Этот тезис подтвердил председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, добавив, что россияне наступают "на 116 направлениях" - а тот, кто не хочет вести переговоры, якобы должен слушать "язык русского штыка".

В Белом доме этот тон восприняли как вызов.

В переговорах Кремль настаивает, чтобы Украина согласилась на строгие лимиты для своей армии - и по численности, и по видам вооружения - а также отдала под контроль все четыре оккупированные области, включая два областных центра, которые она до сих пор не контролирует.

"Россия не может требовать земель, которых она даже не захватила", - предостерег вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью на Fox News в этом месяце.

Любой прогресс Вашингтона будет зависеть от того, удастся ли убедить Путина, что теплые отношения с США для него выгоднее крошечных достижений на поле боя.

Институт изучения войны зафиксировал: за 16 месяцев россияне захватили менее 1% украинской территории, а потеряли - более 400 тысяч личного состава.

В войне на истощение даже крошечные уступки могут привести к прорыву, если оборона не выдержит. Именно на это рассчитывает Кремль: население Украины - меньше четверти населения России, а потери постоянно растут.

Россия также имеет самый большой в мире ядерный арсенал, хотя Путин и заявлял, что пока не видит необходимости в его использовании. Кроме того, она имеет огромные мощности по производству вооружения, что станет еще большим плюсом, если поставки из США в Украину иссякнут.

Путина не пугают новые угрозы Запада: в среду ЕС сделал шаг к утверждению дополнительных санкций, в частности против "теневого флота" для обхода нефтяного эмбарго. Трамп также обещает новые санкции, но до сих пор их так и не применил.

Татьяна Становая из Центра Карнеги российской и евразийской безопасности считает, что Путин ожидает постепенного коллапса украинской обороны: "Это будет серьезный психологический удар, и элиты скажут: "Зеленский, вон - мы договоримся с Путиным"".

В то же время диктатор не хочет потерять связь с Трампом - самым пророссийским американским лидером за годы. Именно поэтому он предложил встречу в Стамбуле - не для украинцев, а для Трампа. И то что будет состоится в четверг, по ее мнению, это лишь шоу.

"Каждая сторона сыграет свою роль, но настоящих условий для серьезного обсуждения перемирия нет", - подытожила Становая.

