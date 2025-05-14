Трамп не прилетит в Стамбул 15 мая, он может встретиться там с Путиным "в ближайшие дни", - Bloomberg

Турецкие чиновники не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, 15 мая, но не исключают возможности его поездки "в ближайшие дни", если к нему прилетит российский диктатор Владимир Путин.

Как добавляет Bloomberg, планирование является частным, турецкая сторона сейчас ведет соответствующую подготовку.

Ранее 14 мая Трамп заявил, что не знает, прилетит ли Путин в Турцию на переговоры с Украиной.

Он также не исключил, что может прилететь в Турцию для встречи с Путиным "ради спасения жизней". При этом президент США подчеркнул, что у него 15 мая "полностью занятый день".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговорыо мире и этот день станет великим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

