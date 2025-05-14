РУС
Трамп не прилетит в Стамбул 15 мая, он может встретиться там с Путиным "в ближайшие дни", - Bloomberg

Трамп не приедет в Стамбул на переговоры 15 мая

Турецкие чиновники не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, 15 мая, но не исключают возможности его поездки "в ближайшие дни", если к нему прилетит российский диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как добавляет Bloomberg, планирование является частным, турецкая сторона сейчас ведет соответствующую подготовку.

Ранее 14 мая Трамп заявил, что не знает, прилетит ли Путин в Турцию на переговоры с Украиной.

Он также не исключил, что может прилететь в Турцию для встречи с Путиным "ради спасения жизней". При этом президент США подчеркнул, что у него 15 мая "полностью занятый день".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня или завтра могут быть "хорошие новости" о войне в Украине, - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговорыо мире и этот день станет великим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп

путин владимир (32016) Стамбул (277) Турция (3530) Трамп Дональд (6430)
Топ комментарии
+9
Зустрілися б 2 придурки у кращому світі,
14.05.2025 16:38 Ответить
+9
Якщо путін не приїде в Стамбул то Трамп дасть йому ще 30 днів. Щоб вже остаточно переконатись чи Вова хароший парєнь чи не зовсім. ,,Пекельні,, санкції від яких здригнеться вся Московія поки що відміняються.
14.05.2025 16:44 Ответить
+3
існує небезпека, що трумп і хло разом,
заради свого миру,
будуть давити на Зеленського,
щоб той підписав капітуляцію..
інакше один буде бомбити міста як навіжений,
а другий - буде погрожувати, що не дасть зброї..
14.05.2025 16:50 Ответить
О, сподобалось побажання
14.05.2025 17:10 Ответить
Шоу маст гоу он.
Ігри переходять у фарс.
Хто, кого переграє?
В результаті всі будуть " вести пепемовини" виключно самі із собою.
14.05.2025 16:42 Ответить
а ножкою так туп-туп:
- не буде путена так і трамп мені похер!
14.05.2025 16:42 Ответить
Фсьо ...?
14.05.2025 16:46 Ответить
Сюжет закручується - фарс
14.05.2025 16:50 Ответить
А я шо говорив...як Трамп покличе )(уйло побіжить
Трамп знову )(уйлу пику зберігає
14.05.2025 16:53 Ответить
Схоже що путлєр не приїде, щоб....ну хоча б показати що Зеленський йому не рівня. Одночасно Трамп не приїде, щоб не виглядати (як йому здається) дурнем, коли туди не прилетить путлєр. Одночасно, якщо приїде Донні, то кремлівському педофілу доведеться їхати, адже неявка покаже його повну недоговороздатність. Одночасно, якщо він не приїде, то Трамп змушений буде хоч якось відповісти на це, тими ж санкціями, а він цього робити не хоче.
І от все зводиться до того, що Трамп в реальності багато базікає, але постійно, максимально, уникає хоч найменшого тиску на путлєра. Починаєш вірити в агента Краснова.
14.05.2025 16:56 Ответить
що трам що педалик
14.05.2025 16:58 Ответить
обожнюю такі новини... прилетить-не прилетить, завтра-післязавтра, а може через 3 дні, зустрінуться-не зустрінуться..., нічого не відбувається, а новин вже 100500... ні про що...
14.05.2025 16:58 Ответить
Якщо щось і прилетить в Стамбул, то це буде двійник, або трійник ху...ла. Ну а Трамп думкою багатіє, бо дурень, коли вірить кацапам.
14.05.2025 16:58 Ответить
Срав пес, перділи гуси.
14.05.2025 17:04 Ответить
Для зустічи з конем, з нашої сторони повинен бути дресерувальник з цирку.
14.05.2025 17:05 Ответить
Значить, ***** в Туреччині не буде.
14.05.2025 17:11 Ответить
Політична "Санта-Барбара" імені рудого Донні...
14.05.2025 17:15 Ответить
Було ж передбачено, що Трамп і пуйло шукали привід зустрітися. Тому ув6сь цей спектакль був розіграний ними. У кремлі голосно ржуть…
14.05.2025 17:16 Ответить
Чекають на приліт того Трумпа, як на "волшебніка в галубом вєртальотє"!
14.05.2025 18:31 Ответить
Президент демократичної країни, через свою недолугість, зустрічається з психопатом і вбивцею. Ось і все, що треба знати. Це рижий фрік не розуміє орієнтирів - не світ, який споглядає за цим абсурдом.
15.05.2025 02:01 Ответить
 
 