Трамп не исключает, что может встретиться с Путиным, "чтобы спасти жизни"
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с диктатором Путиным в Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
По словам лидера Штатов, его плотный график не помешает ему встретиться с Путиным, "чтобы спасти жизнь".
Также Трамп сказал, что не знает, появится ли Путин на переговорах.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
