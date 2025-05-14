РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 810 20

Трамп не исключает, что может встретиться с Путиным, "чтобы спасти жизни"

Встреча Трампа и Путина. Состоится ли она

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с диктатором Путиным в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

По словам лидера Штатов, его плотный график не помешает ему встретиться с Путиным, "чтобы спасти жизнь".

Также Трамп сказал, что не знает, появится ли Путин на переговорах.

Читайте: Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте: Администрация Трампа постепенно меняет позицию относительно войны в Украине, понимая, что главная преграда мира - Путин, а не Зеленский, - FT

Автор: 

путин владимир (32016) россия (96917) США (27739) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це ж трамп, може він і морських свинок мав на увазі. Зрештою, завтра скаже, що то був у нього такий гумур чи, що взагалі він це не говорив.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:52 Ответить
+6
пуйлу життя врятувати?
показать весь комментарий
14.05.2025 13:50 Ответить
+6
Та йди ти вже лісом, руде чмо!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пуйлу життя врятувати?
показать весь комментарий
14.05.2025 13:50 Ответить
Це ж трамп, може він і морських свинок мав на увазі. Зрештою, завтра скаже, що то був у нього такий гумур чи, що взагалі він це не говорив.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:52 Ответить
Фицо Трамп Орбан іе все одне й те саме. просто трампу частина респів за Україну і демократи насідають - тому воно виварачуеться- це ворог!
показать весь комментарий
14.05.2025 15:51 Ответить
А може й своє.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:58 Ответить
Та йди ти вже лісом, руде чмо!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:50 Ответить
Як цілування сраки та вилизування взуття злочинця може врятувати життя?!?!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:51 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 13:52 Ответить
сталин трамп думает о нас в кремле на поле для гольфа 24 часа в сутки...
показать весь комментарий
14.05.2025 13:53 Ответить
Ещё один дебил собрался смотреть в глаза }{уйлу "в поисках там мира". Оружие давай !!!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:55 Ответить
І неймовірно красіво склав губи трубочкою...
показать весь комментарий
14.05.2025 13:55 Ответить
Кому врятувати життя? Кремлівському пОцієнту?
показать весь комментарий
14.05.2025 13:56 Ответить
та не для цього. насправді це привід ще раз поцьомкати пуцькіна куди той скаже
показать весь комментарий
14.05.2025 14:00 Ответить
Воно довго ще буде плазувати перед ******? Краще б репутацію США рятував,ідіот.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:01 Ответить
Врятувати нікчемне життя *****. Все для цього робить, навіть не зустрічаючись з ним
показать весь комментарий
14.05.2025 14:07 Ответить
ой ,це шось !!!
показать весь комментарий
14.05.2025 14:31 Ответить
Кого же ты собираешься спасать, все что было за пол года, указывает явно не на Украину... но надежда умирает последней
показать весь комментарий
14.05.2025 14:33 Ответить
Трамп схиблений на уяві про власну велич, все, до чого він торкається - обов'язково "велике", біда в тому, що розум, рівень освіти і культури мізерний.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:45 Ответить
Лох, піздабол, банкрут.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:28 Ответить
Врятувати життя кому, ботоксному недофюреру?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:32 Ответить
"щоб врятувати життя" кому ?? ***** чи собі
показать весь комментарий
14.05.2025 20:44 Ответить
 
 