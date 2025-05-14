УКР
Трамп не виключає, що може зустрітися із Путіним, "щоб врятувати життя"

Зустріч Трампа та Путіна. Чи відбудеться вона

Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися із диктатором Путіним в Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з Путіним, "щоб врятувати життя".

Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах.

Читайте: Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте: Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT

+8
Це ж трамп, може він і морських свинок мав на увазі. Зрештою, завтра скаже, що то був у нього такий гумур чи, що взагалі він це не говорив.
14.05.2025 13:52 Відповісти
+6
пуйлу життя врятувати?
14.05.2025 13:50 Відповісти
+6
Та йди ти вже лісом, руде чмо!
14.05.2025 13:50 Відповісти
Фицо Трамп Орбан іе все одне й те саме. просто трампу частина респів за Україну і демократи насідають - тому воно виварачуеться- це ворог!
показати весь коментар
14.05.2025 15:51 Відповісти
А може й своє.
показати весь коментар
14.05.2025 13:58 Відповісти
Як цілування сраки та вилизування взуття злочинця може врятувати життя?!?!
показати весь коментар
14.05.2025 13:51 Відповісти
14.05.2025 13:52 Відповісти
сталин трамп думает о нас в кремле на поле для гольфа 24 часа в сутки...
14.05.2025 13:53 Відповісти
Ещё один дебил собрался смотреть в глаза }{уйлу "в поисках там мира". Оружие давай !!!
14.05.2025 13:55 Відповісти
І неймовірно красіво склав губи трубочкою...
14.05.2025 13:55 Відповісти
Кому врятувати життя? Кремлівському пОцієнту?
14.05.2025 13:56 Відповісти
та не для цього. насправді це привід ще раз поцьомкати пуцькіна куди той скаже
14.05.2025 14:00 Відповісти
Воно довго ще буде плазувати перед ******? Краще б репутацію США рятував,ідіот.
14.05.2025 14:01 Відповісти
Врятувати нікчемне життя *****. Все для цього робить, навіть не зустрічаючись з ним
14.05.2025 14:07 Відповісти
ой ,це шось !!!
14.05.2025 14:31 Відповісти
Кого же ты собираешься спасать, все что было за пол года, указывает явно не на Украину... но надежда умирает последней
14.05.2025 14:33 Відповісти
Трамп схиблений на уяві про власну велич, все, до чого він торкається - обов'язково "велике", біда в тому, що розум, рівень освіти і культури мізерний.
14.05.2025 14:45 Відповісти
Лох, піздабол, банкрут.
14.05.2025 15:28 Відповісти
Врятувати життя кому, ботоксному недофюреру?
14.05.2025 15:32 Відповісти
"щоб врятувати життя" кому ?? ***** чи собі
14.05.2025 20:44 Відповісти
 
 