Трамп не виключає, що може зустрітися із Путіним, "щоб врятувати життя"
Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися із диктатором Путіним в Туреччині.
За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з Путіним, "щоб врятувати життя".
Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
