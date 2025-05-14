Трамп не виключає, що може зустрітися із Путіним, "щоб врятувати життя"

Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися із диктатором Путіним в Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з Путіним, "щоб врятувати життя".

Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах.

Читайте: Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте: Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT