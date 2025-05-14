УКР
Новини Переговори з Путіним
Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Лула да Сілва спробує вмовити Путіна поїхати до Стамбулу

Президент Бразилії Лула да Сілва спробує переконати російського диктатора Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Стамбулі. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest-France.

Так, бразильський лідер зробив цю заяву у Пекіні.

"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не вартує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога", - сказав да Сілва.

Напередодні Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між Україною та Росією.

Раніше глава МЗС Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з РФ, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

Читайте: Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Присутність Трампа у Стамбулі спонукатиме Путіна теж бути там. Якщо глава Кремля не приїде - це буде його повна поразка, - Зеленський

Бразилія (289) путін володимир (24621) Лула да Сілва (29)
Топ коментарі
+15
Сміяться у якому місці? Путін "болт кладе" на Трампа, на ООН, на ОБСЄ... А хто такий "Лула де Сільва"?
14.05.2025 09:36 Відповісти
+5
Проплачена шльондра. Потужно.👍
14.05.2025 09:50 Відповісти
+3
А чи заарештує Інтерпол у Стамбулі путіна та всю його мерзотну свиту?!
Вони ж офіційно у всьому Світі визнані терористами та
виписаний одрер на їх арешт й ув'язнення!
Путіна за грати!
14.05.2025 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте созвонимся
Давайте трубку снимем
Не дожидаясь повода -
Возьмем и позвоним!
Давайте созвонимся
Дела все отодвинем
За полное молчание -
Друг друга извиним
14.05.2025 09:52 Відповісти
Лупа !...
14.05.2025 10:17 Відповісти
Бразилія-Лулупа, сша-Долупа, кацапія-Хулупа,....
14.05.2025 10:27 Відповісти
Двічі несудимий, напівграмотний "президент"
14.05.2025 10:20 Відповісти
Буде лулукати
14.05.2025 09:39 Відповісти
А чи заарештує Інтерпол у Стамбулі путіна та всю його мерзотну свиту?!
Вони ж офіційно у всьому Світі визнані терористами та
виписаний одрер на їх арешт й ув'язнення!
Путіна за грати!
14.05.2025 09:47 Відповісти
Хто цього защеканця буде слухати?
14.05.2025 09:49 Відповісти
А, що чи хто, заважав, бразильському колезі ******, так зробити, ще до 9 травня??
Пуста і порожня балаканина..
14.05.2025 09:50 Відповісти
МАразм зашкалює. В чому я абсолютно перекенонаний це те, що західніяки ніколи не розуміли, не розуміють і не зрозуміють.
14.05.2025 09:50 Відповісти
Захід буде тисячу раз прикидатись, що він не розуміє... аніж ризикувати війною з країною у якої є ЯЗ, бо у тої є очевидні "козирі"...
14.05.2025 09:56 Відповісти
Цікаво чи приймають букмекери ставки, чи поїде путін до Стамбулу? цікаво глянути який конфідент
14.05.2025 09:52 Відповісти
тяжело будет ему тянуть бегемота из московского болота
14.05.2025 09:55 Відповісти
Звісно, що з цих "перемовин" нічого не вийде від слова "зовсім", бо пуйло бажає тільки капітуляції України та повного контролю над Східною Європою, а зеля розуміє, що може із Стамбулу навіть не вертатися, якщо хоч щось підпише. І всі це розуміють.
То зараз маємо одну світову виставу на одного глядача з дохлою білкою на макітрі.
Зате є чим зайнятися усім отим "лідерам".
14.05.2025 09:57 Відповісти
ой ***.дикая обезьяна захотела с ************* пообщаться.родственник по ходу феерического трамподауна!
14.05.2025 10:20 Відповісти
"Мені нічого не вартує сказати йому: "Гей, товаришу Путін..."

Та скажи йому тількі перше слово і не парся більше...
14.05.2025 10:22 Відповісти
сільва ...Бразільке мудило...
14.05.2025 10:31 Відповісти
Його прізвище перекладається Кальмар-Ожиновий.
14.05.2025 10:43 Відповісти
14.05.2025 10:45 Відповісти
Та путлера на аркані не затягнеш до Стамбула. Куди це лайно їздило за останні роки? Китай? Та і то питання чи то був він...
14.05.2025 10:55 Відповісти
Сілва приклав неабиякі зусилля для утвердження суверинітету та незалежності України, і дуже багато зробив для державного будівництва і зміцнення міжнародного авторитету України. Просто не всі про це знають. А от для рф він ніхєра не зробив.
14.05.2025 11:12 Відповісти
14.05.2025 12:03 Відповісти
От тільки про Бога з пу не треба: він сатаніст московського патріархату, щирий син православія, а церква у нього на квартирі
14.05.2025 12:10 Відповісти
Поговори !
14.05.2025 12:12 Відповісти
"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога". - Лула, только не забудь при этом снять трубку с телефона.
14.05.2025 13:03 Відповісти
 
 