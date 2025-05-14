Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії Лула да Сілва спробує переконати російського диктатора Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest-France.

Так, бразильський лідер зробив цю заяву у Пекіні.

"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не вартує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога", - сказав да Сілва.

Напередодні Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між Україною та Росією.

Раніше глава МЗС Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з РФ, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

