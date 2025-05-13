УКР
Закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з РФ, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася, - Сибіга

Сибіга закликав Бразилію вплинути на РФ щодо переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою щодо мирних зусиль та активних дипломатичних контактів цього тижня.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів.

"Підтвердив готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині та закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася", – додав міністр.

Також читайте: Наразі немає підтвердження, чи приїде Трамп до Туреччини, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

