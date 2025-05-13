РУС
Призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с РФ, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Сибига

Сибига призвал Бразилию повлиять на РФ в отношении переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой относительно мирных усилий и активных дипломатических контактов на этой неделе.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров.

"Подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась", - добавил министр.

Также читайте: Пока нет подтверждения, приедет ли Трамп в Турцию, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Авторитетний голос Бразилії???
Як добре,що я старий і скоро помру!
13.05.2025 18:43 Ответить
Це Ви ще авторитетного голосу діхлоРамафоса не чули... 😂
13.05.2025 19:05 Ответить
Ще одне "зкликАло", чи "заклиКАТЄЛЬ" на зарплаті за шалені гроші і народний рахунок.
13.05.2025 18:45 Ответить
Кого-кого закликав? Лулу із Сельви, котрий їздив на мацковське побєдобєсіє пуцину аплодувати?
13.05.2025 18:45 Ответить
Русні пізда.
13.05.2025 18:53 Ответить
Ой дбл...
13.05.2025 18:55 Ответить
Заклич краще ватажків фавел.

Хай приїдуть у мацкву і дадуть "баштам *******" п$$$$и.
13.05.2025 19:04 Ответить
і що? знов загляне )(уйлу у вічі і побачить там мир?! яке ж воно недотьопане.
13.05.2025 19:09 Ответить
оскільки світові "авторитети" дали зрозуміти "зе" ,що "не авторитет" .й бразильський "підножний корм" "делікатесом " став...
13.05.2025 19:10 Ответить
 
 