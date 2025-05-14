Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва попытается убедить российского диктатора Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Об этом сообщает со ссылкой на Ouest-France.
Так, бразильский лидер сделал это заявление в Пекине.
"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога", - сказал да Силва.
Накануне Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Украиной и Россией.
Ранее глава МИД Сибига призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с РФ, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давайте трубку снимем
Не дожидаясь повода -
Возьмем и позвоним!
Давайте созвонимся
Дела все отодвинем
За полное молчание -
Друг друга извиним
Вони ж офіційно у всьому Світі визнані терористами та
виписаний одрер на їх арешт й ув'язнення!
Путіна за грати!
Пуста і порожня балаканина..
То зараз маємо одну світову виставу на одного глядача з дохлою білкою на макітрі.
Зате є чим зайнятися усім отим "лідерам".
Та скажи йому тількі перше слово і не парся більше...