Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва

Лула да Силва попытается уговорить Путина поехать в Стамбул

Президент Бразилии Лула да Силва попытается убедить российского диктатора Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Об этом сообщает  со ссылкой на Ouest-France.

Так, бразильский лидер сделал это заявление в Пекине.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога", - сказал да Силва.

Накануне Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Украиной и Россией.

Ранее глава МИД Сибига призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с РФ, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

Читайте: Администрация Трампа постепенно меняет позицию по войне в Украине, понимая, что главная преграда мира - Путин, а не Зеленский, - FT

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Присутствие Трампа в Стамбуле будет побуждать Путина тоже быть там. Если глава Кремля не приедет - это будет его полное поражение, - Зеленский

Сміяться у якому місці? Путін "болт кладе" на Трампа, на ООН, на ОБСЄ... А хто такий "Лула де Сільва"?
Проплачена шльондра. Потужно.👍
А чи заарештує Інтерпол у Стамбулі путіна та всю його мерзотну свиту?!
Вони ж офіційно у всьому Світі визнані терористами та
виписаний одрер на їх арешт й ув'язнення!
Путіна за грати!
Давайте созвонимся
Давайте трубку снимем
Не дожидаясь повода -
Возьмем и позвоним!
Давайте созвонимся
Дела все отодвинем
За полное молчание -
Друг друга извиним
Лупа !...
Бразилія-Лулупа, сша-Долупа, кацапія-Хулупа,....
Двічі несудимий, напівграмотний "президент"
Буде лулукати
А чи заарештує Інтерпол у Стамбулі путіна та всю його мерзотну свиту?!
Вони ж офіційно у всьому Світі визнані терористами та
виписаний одрер на їх арешт й ув'язнення!
Путіна за грати!
Хто цього защеканця буде слухати?
А, що чи хто, заважав, бразильському колезі ******, так зробити, ще до 9 травня??
Пуста і порожня балаканина..
МАразм зашкалює. В чому я абсолютно перекенонаний це те, що західніяки ніколи не розуміли, не розуміють і не зрозуміють.
Захід буде тисячу раз прикидатись, що він не розуміє... аніж ризикувати війною з країною у якої є ЯЗ, бо у тої є очевидні "козирі"...
Цікаво чи приймають букмекери ставки, чи поїде путін до Стамбулу? цікаво глянути який конфідент
тяжело будет ему тянуть бегемота из московского болота
Звісно, що з цих "перемовин" нічого не вийде від слова "зовсім", бо пуйло бажає тільки капітуляції України та повного контролю над Східною Європою, а зеля розуміє, що може із Стамбулу навіть не вертатися, якщо хоч щось підпише. І всі це розуміють.
То зараз маємо одну світову виставу на одного глядача з дохлою білкою на макітрі.
Зате є чим зайнятися усім отим "лідерам".
ой ***.дикая обезьяна захотела с ************* пообщаться.родственник по ходу феерического трамподауна!
"Мені нічого не вартує сказати йому: "Гей, товаришу Путін..."

Та скажи йому тількі перше слово і не парся більше...
сільва ...Бразільке мудило...
Його прізвище перекладається Кальмар-Ожиновий.
Та путлера на аркані не затягнеш до Стамбула. Куди це лайно їздило за останні роки? Китай? Та і то питання чи то був він...
Сілва приклав неабиякі зусилля для утвердження суверинітету та незалежності України, і дуже багато зробив для державного будівництва і зміцнення міжнародного авторитету України. Просто не всі про це знають. А от для рф він ніхєра не зробив.
От тільки про Бога з пу не треба: він сатаніст московського патріархату, щирий син православія, а церква у нього на квартирі
Поговори !
"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога". - Лула, только не забудь при этом снять трубку с телефона.
