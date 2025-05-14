Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва

Президент Бразилии Лула да Силва попытается убедить российского диктатора Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Об этом сообщает со ссылкой на Ouest-France.

Так, бразильский лидер сделал это заявление в Пекине.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога", - сказал да Силва.

Накануне Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Украиной и Россией.

Ранее глава МИД Сибига призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с РФ, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

