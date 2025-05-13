РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Китай и Бразилия поддерживают прямые переговоры РФ и Украины
847 4

Китай и Бразилия призвали Украину и РФ к скорейшим прямым переговорам

Китай и Бразилия сделали совместное заявление по войне в Украине

Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Украиной и Россией.

Об этом заявили министры иностранных дел двух стран Ван И и Мауро Виейра, передают China Daily и Xinhua.

Министры обеих стран обменялись мнениями относительно российско-украинской войны, выразив поддержку прямым переговорам между РФ и Украиной.

Отмечается, что они договорились и в дальнейшем использовать механизм платформы "Друзья мира" (созданной в прошлом году, - ред.) для продвижения "более широкой международной поддержки политического урегулирования конфликта".

В свою очередь государственное агентство Китая Xinhua цитирует совместное заявление КНР и Бразилии относительно войны в Украине.

В ней говорится, что Китай и Бразилия приветствуют предложение российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры и положительный ответ президента Украины Владимира Зеленского.

Также две страны выразили надежду, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямой диалог, который, как сказано в заявлении, "является единственным способом прекращения конфликта".

Ранее сообщалось, что в МИД Китая заявили, что поддерживают все усилия по политическому урегулированию "украинского кризиса", в том числе и предложенное Украиной, Европой и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня.

Читайте также: Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ: все усилия должны быть направлены на достижение мира, - МИД КНР

Автор: 

Бразилия (314) Китай (3125) переговоры (5125) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До припинення обстрілів не закликають
показать весь комментарий
13.05.2025 16:38 Ответить
хитродупі підступні вузькоокі істоти
чого ж тоді 09.05 на мацкві не закликали ***** до припинення вбивств, терору та геноциду?
що заважало?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:39 Ответить
Бразильці не вузькоокі

Але так, краще б вони займалися своїми фавелами.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:26 Ответить
Замість того що б змусити росію припинити агресію і припинення обстрілів українських міст і сіл ,так ці виродки дурника корчать вони за прямі переговори ,"дуже дякую"
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
 
 