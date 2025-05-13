Китай и Бразилия призвали Украину и РФ к скорейшим прямым переговорам
Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Украиной и Россией.
Об этом заявили министры иностранных дел двух стран Ван И и Мауро Виейра, передают China Daily и Xinhua.
Министры обеих стран обменялись мнениями относительно российско-украинской войны, выразив поддержку прямым переговорам между РФ и Украиной.
Отмечается, что они договорились и в дальнейшем использовать механизм платформы "Друзья мира" (созданной в прошлом году, - ред.) для продвижения "более широкой международной поддержки политического урегулирования конфликта".
В свою очередь государственное агентство Китая Xinhua цитирует совместное заявление КНР и Бразилии относительно войны в Украине.
В ней говорится, что Китай и Бразилия приветствуют предложение российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры и положительный ответ президента Украины Владимира Зеленского.
Также две страны выразили надежду, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямой диалог, который, как сказано в заявлении, "является единственным способом прекращения конфликта".
Ранее сообщалось, что в МИД Китая заявили, что поддерживают все усилия по политическому урегулированию "украинского кризиса", в том числе и предложенное Украиной, Европой и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня.
