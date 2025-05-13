Китай та Бразилія закликали Україну та РФ до якнайшвидших прямих переговорів

Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між Україною та Росією.

Про це заявили міністри закордонних справ двох країн Ван Ї та Мауро Вієйра, передають China Daily та Xinhua.

Міністри обох країн обмінялися думками щодо російсько-української війни, висловивши підтримку прямим переговорам між РФ та Україною.

Зазначається, що вони домовилися й надалі використовувати механізм платформи "Друзі миру" (створеної торік, - ред.) для просування "ширшої міжнародної підтримки політичного врегулювання конфлікту".

Своєю чергою державне агентство Китаю Xinhua цитує спільну заяву КНР та Бразилії щодо війни в Україні.

У ній йдеться, що Китай і Бразилія вітають пропозицію російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори і позитивну відповідь президента України Володимира Зеленського.

Також дві країни висловили сподівання, що Росія та Україна якомога швидше розпочнуть прямий діалог, який, як сказано в заяві, "є єдиним способом припинення конфлікту".

Раніше повідомлялося, що у МЗС Китаю заявили, що підтримують усі зусилля щодо політичного врегулювання "української кризи", зокрема й запропоноване Україною, Європою і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню.

Читайте також: Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР