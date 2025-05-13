УКР
Новини Китай та Бразилія підтримують прямі перемовини РФ та України
Китай та Бразилія закликали Україну та РФ до якнайшвидших прямих переговорів

Китай та Бразилія зробили спільну заяву щодо війни в Україні

Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між Україною та Росією.

Про це заявили міністри закордонних справ двох країн Ван Ї та Мауро Вієйра, передають China Daily та Xinhua.

Міністри обох країн обмінялися думками щодо російсько-української війни, висловивши підтримку прямим переговорам між РФ та Україною.

Зазначається, що вони домовилися й надалі використовувати механізм платформи "Друзі миру" (створеної торік, - ред.) для просування "ширшої міжнародної підтримки політичного врегулювання конфлікту".

Своєю чергою державне агентство Китаю Xinhua цитує спільну заяву КНР та Бразилії щодо війни в Україні.

У ній йдеться, що Китай і Бразилія вітають пропозицію російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори і позитивну відповідь президента України Володимира Зеленського.

Також дві країни висловили сподівання, що Росія та Україна якомога швидше розпочнуть прямий діалог, який, як сказано в заяві, "є єдиним способом припинення конфлікту".

Раніше повідомлялося, що у МЗС Китаю заявили, що підтримують усі зусилля щодо політичного врегулювання "української кризи", зокрема й запропоноване Україною, Європою і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню.

Читайте також: Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР

Бразилія (289) Китай (4822) перемовини (3062) війна в Україні (5754)
