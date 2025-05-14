Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg

Турецькі посадовці не очікують візиту президента США Дональда Трампа у четвер, 15 травня, але не виключають можливості його поїздки "найближчими днями", якщо до нього прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як додає Bloomberg, планування є приватним, турецька сторона зараз веде відповідну підготовку.

Раніше 14 травня Трамп заявив, що не знає, чи прилетить Путін до Туреччини на переговори з Україною.

Він також не виключив, що може прилетіти до Туреччини для зустрічі з Путіним "заради порятунку життів". При цьому президент США наголосив, що у нього 15 травня "повністю зайнятий день".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочатиперемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

