Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg

Трамп не приїде у Стамбул на переговори 15 травня

Турецькі посадовці не очікують візиту президента США Дональда Трампа у четвер, 15 травня, але не виключають можливості його поїздки "найближчими днями", якщо до нього прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як додає Bloomberg, планування є приватним, турецька сторона зараз веде відповідну підготовку.

Раніше 14 травня Трамп заявив, що не знає, чи прилетить Путін до Туреччини на переговори з Україною.

Він також не виключив, що може прилетіти до Туреччини для зустрічі з Путіним "заради порятунку життів". При цьому президент США наголосив, що у нього 15 травня "повністю зайнятий день".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочатиперемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

+9
Зустрілися б 2 придурки у кращому світі,
показати весь коментар
14.05.2025 16:38 Відповісти
+9
Якщо путін не приїде в Стамбул то Трамп дасть йому ще 30 днів. Щоб вже остаточно переконатись чи Вова хароший парєнь чи не зовсім. ,,Пекельні,, санкції від яких здригнеться вся Московія поки що відміняються.
показати весь коментар
14.05.2025 16:44 Відповісти
+3
існує небезпека, що трумп і хло разом,
заради свого миру,
будуть давити на Зеленського,
щоб той підписав капітуляцію..
інакше один буде бомбити міста як навіжений,
а другий - буде погрожувати, що не дасть зброї..
показати весь коментар
14.05.2025 16:50 Відповісти
Зустрілися б 2 придурки у кращому світі,
показати весь коментар
14.05.2025 16:38 Відповісти
О, сподобалось побажання
показати весь коментар
14.05.2025 17:10 Відповісти
Шоу маст гоу он.
Ігри переходять у фарс.
Хто, кого переграє?
В результаті всі будуть " вести пепемовини" виключно самі із собою.
показати весь коментар
14.05.2025 16:42 Відповісти
а ножкою так туп-туп:
- не буде путена так і трамп мені похер!
показати весь коментар
14.05.2025 16:42 Відповісти
Якщо путін не приїде в Стамбул то Трамп дасть йому ще 30 днів. Щоб вже остаточно переконатись чи Вова хароший парєнь чи не зовсім. ,,Пекельні,, санкції від яких здригнеться вся Московія поки що відміняються.
показати весь коментар
14.05.2025 16:44 Відповісти
Фсьо ...?
показати весь коментар
14.05.2025 16:46 Відповісти
Сюжет закручується - фарс
показати весь коментар
14.05.2025 16:50 Відповісти
існує небезпека, що трумп і хло разом,
заради свого миру,
будуть давити на Зеленського,
щоб той підписав капітуляцію..
інакше один буде бомбити міста як навіжений,
а другий - буде погрожувати, що не дасть зброї..
показати весь коментар
14.05.2025 16:50 Відповісти
А я шо говорив...як Трамп покличе )(уйло побіжить
Трамп знову )(уйлу пику зберігає
показати весь коментар
14.05.2025 16:53 Відповісти
Схоже що путлєр не приїде, щоб....ну хоча б показати що Зеленський йому не рівня. Одночасно Трамп не приїде, щоб не виглядати (як йому здається) дурнем, коли туди не прилетить путлєр. Одночасно, якщо приїде Донні, то кремлівському педофілу доведеться їхати, адже неявка покаже його повну недоговороздатність. Одночасно, якщо він не приїде, то Трамп змушений буде хоч якось відповісти на це, тими ж санкціями, а він цього робити не хоче.
І от все зводиться до того, що Трамп в реальності багато базікає, але постійно, максимально, уникає хоч найменшого тиску на путлєра. Починаєш вірити в агента Краснова.
показати весь коментар
14.05.2025 16:56 Відповісти
що трам що педалик
показати весь коментар
14.05.2025 16:58 Відповісти
обожнюю такі новини... прилетить-не прилетить, завтра-післязавтра, а може через 3 дні, зустрінуться-не зустрінуться..., нічого не відбувається, а новин вже 100500... ні про що...
показати весь коментар
14.05.2025 16:58 Відповісти
Якщо щось і прилетить в Стамбул, то це буде двійник, або трійник ху...ла. Ну а Трамп думкою багатіє, бо дурень, коли вірить кацапам.
показати весь коментар
14.05.2025 16:58 Відповісти
Срав пес, перділи гуси.
показати весь коментар
14.05.2025 17:04 Відповісти
Для зустічи з конем, з нашої сторони повинен бути дресерувальник з цирку.
показати весь коментар
14.05.2025 17:05 Відповісти
Значить, ***** в Туреччині не буде.
показати весь коментар
14.05.2025 17:11 Відповісти
Політична "Санта-Барбара" імені рудого Донні...
показати весь коментар
14.05.2025 17:15 Відповісти
Було ж передбачено, що Трамп і пуйло шукали привід зустрітися. Тому ув6сь цей спектакль був розіграний ними. У кремлі голосно ржуть…
показати весь коментар
14.05.2025 17:16 Відповісти
Чекають на приліт того Трумпа, як на "волшебніка в галубом вєртальотє"!
показати весь коментар
14.05.2025 18:31 Відповісти
Президент демократичної країни, через свою недолугість, зустрічається з психопатом і вбивцею. Ось і все, що треба знати. Це рижий фрік не розуміє орієнтирів - не світ, який споглядає за цим абсурдом.
показати весь коментар
15.05.2025 02:01 Відповісти
 
 