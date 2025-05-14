Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg
Турецькі посадовці не очікують візиту президента США Дональда Трампа у четвер, 15 травня, але не виключають можливості його поїздки "найближчими днями", якщо до нього прилетить російський диктатор Володимир Путін.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Як додає Bloomberg, планування є приватним, турецька сторона зараз веде відповідну підготовку.
Раніше 14 травня Трамп заявив, що не знає, чи прилетить Путін до Туреччини на переговори з Україною.
Він також не виключив, що може прилетіти до Туреччини для зустрічі з Путіним "заради порятунку життів". При цьому президент США наголосив, що у нього 15 травня "повністю зайнятий день".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочатиперемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Ігри переходять у фарс.
Хто, кого переграє?
В результаті всі будуть " вести пепемовини" виключно самі із собою.
- не буде путена так і трамп мені похер!
заради свого миру,
будуть давити на Зеленського,
щоб той підписав капітуляцію..
інакше один буде бомбити міста як навіжений,
а другий - буде погрожувати, що не дасть зброї..
Трамп знову )(уйлу пику зберігає
І от все зводиться до того, що Трамп в реальності багато базікає, але постійно, максимально, уникає хоч найменшого тиску на путлєра. Починаєш вірити в агента Краснова.