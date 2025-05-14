Сьогодні чи завтра можуть бути "гарні новини" щодо війни в Україні, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп обіцяє "гарні новини" щодо врегулювання російсько-української війни "сьогодні чи завтра".

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогодні, а можливо, завтра, а можливо, й у п'ятницю, чесно кажучи, ми матимемо досить гарні новини звідти. Але ми побачимо", - заявив Трамп.

За його словами, він має заплановані зустрічі на 15 травня, тому йому буде складно прибути на переговори між делегаціями Росії та України у Стамбулі.

"Я не знаю, чи там буде Путін. Я не знаю чи він там буде, якщо мене не буде. Він хотів би, щоб я був там. Марко (Рубіо — ред.) збирається до Стамбула. Він добре з цим справляється", - пояснив Трамп.

Також президент США додав, що "через декілька днів чи тиждень" розповість про свої враження від заяв Путіна щодо припинення вогню та завершення російсько-української війни.

