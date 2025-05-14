УКР
Новини Заяви про мир Заяви Трампа
Сьогодні чи завтра можуть бути "гарні новини" щодо війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп обіцяє "гарні новини" щодо врегулювання російсько-української війни "сьогодні чи завтра".

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогодні, а можливо, завтра, а можливо, й у п'ятницю, чесно кажучи, ми матимемо досить гарні новини звідти. Але ми побачимо", - заявив Трамп.

За його словами, він має заплановані зустрічі на 15 травня, тому йому буде складно прибути на переговори між делегаціями Росії та України у Стамбулі.

"Я не знаю, чи там буде Путін. Я не знаю чи він там буде, якщо мене не буде. Він хотів би, щоб я був там. Марко (Рубіо — ред.) збирається до Стамбула. Він добре з цим справляється", - пояснив Трамп.

Також президент США додав, що "через декілька днів чи тиждень" розповість про свої враження від заяв Путіна щодо припинення вогню та завершення російсько-української війни.

Трамп Дональд (6949) війна в Україні (5771)
+31
Ідіот.
14.05.2025 15:48 Відповісти
14.05.2025 15:48 Відповісти
+20
Ага, тобто 24 години ще не пройшло.
14.05.2025 15:45 Відповісти
14.05.2025 15:45 Відповісти
+17
Заткніть вже цей фонтан
14.05.2025 15:48 Відповісти
14.05.2025 15:48 Відповісти
Ага, тобто 24 години ще не пройшло.
14.05.2025 15:45 Відповісти
14.05.2025 15:45 Відповісти
Вони ще й не починалися!
14.05.2025 16:09 Відповісти
14.05.2025 16:09 Відповісти
Генератор випадкових слів і чисел Трамп знову самовключився.
14.05.2025 19:58 Відповісти
14.05.2025 19:58 Відповісти
А моужть і не з'явитися А Трамп може сказати шо пашуткували
14.05.2025 15:46 Відповісти
14.05.2025 15:46 Відповісти
Трамп завтра:
-А шо, развє я вчєра такоє гаваріл? Та нє....
14.05.2025 16:11 Відповісти
14.05.2025 16:11 Відповісти
Сарказм є сарказм.
14.05.2025 16:58 Відповісти
14.05.2025 16:58 Відповісти
Заткніть вже цей фонтан
14.05.2025 15:48 Відповісти
14.05.2025 15:48 Відповісти
"Я думаю, что сегодня, а возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, у нас будут достаточно хорошие новости оттуда. Но мы увидим", - заявил Трамп.

"Я думаю, что сегодня, завтра, а возможно и к Рождеству у нас будут хорошие новости о войне в Украине".

Из Полного собрания звиздобольства необучаемого идиота Трампа.
14.05.2025 19:40 Відповісти
14.05.2025 19:40 Відповісти
Ідіот.
14.05.2025 15:48 Відповісти
14.05.2025 15:48 Відповісти
Не просто идиот, но самоуверенный необучаемый идиот с инициативой.

А это самое страшное в любой сфере деятельности...
14.05.2025 19:42 Відповісти
14.05.2025 19:42 Відповісти
Пук ...
14.05.2025 15:50 Відповісти
14.05.2025 15:50 Відповісти
Вже пів року,за версією Трампа,кожного тижня в нас "гарні новини" що до війни
14.05.2025 15:52 Відповісти
14.05.2025 15:52 Відповісти
Такі повідомлення виходять раз на два дні. МОже вони там якийсь скрипт прикрутили. Чи АІ
14.05.2025 15:54 Відповісти
14.05.2025 15:54 Відповісти
Язик без кісток і якщо в голові дме вітер, то метляється без перестанку.
14.05.2025 15:55 Відповісти
14.05.2025 15:55 Відповісти
Гарні новини для Донні бо йому подарували боїнг за 400 мільйонів катарські шейхи..Донні свого не пропустить,брехливий кіт.
14.05.2025 15:56 Відповісти
14.05.2025 15:56 Відповісти
Дивно а я чекав "неймовірні такі які ще не були на планеті ніхто ніколи ше такого не бачив"
14.05.2025 15:56 Відповісти
14.05.2025 15:56 Відповісти
Дебилы правят миром.
14.05.2025 15:58 Відповісти
14.05.2025 15:58 Відповісти
а можуть і не бути...
піздун знатний... телехмарахфон дивиться?
14.05.2025 15:58 Відповісти
14.05.2025 15:58 Відповісти
Та у него вообще плохих новостей не бывает. А если и бывают то это все Байден виноват.)
14.05.2025 15:58 Відповісти
14.05.2025 15:58 Відповісти
24 години "я зупиню війну"..... "сто днів й зупиню війну"..... "маємо значимий прогрес "...... "сьогодні чи завтра гарні новини "..... to be **********.....
Він дурний чи прикидається?
14.05.2025 16:01 Відповісти
14.05.2025 16:01 Відповісти
Дурний.

Сто свиней і то розумніші за Трампа.
14.05.2025 16:08 Відповісти
14.05.2025 16:08 Відповісти
І швець і жнець, який трамп молодець.... Все порішав....
14.05.2025 16:02 Відповісти
14.05.2025 16:02 Відповісти
Пізніше скаже що пожартував.
14.05.2025 16:02 Відповісти
14.05.2025 16:02 Відповісти
Брехня-а-а!!!
14.05.2025 16:04 Відповісти
14.05.2025 16:04 Відповісти
Для кого хорошие Трамп? Ведь очевидно для обоих сторон они хорошими быть не могут, на чью же сторону ты бросишь свою увесистую карту...
14.05.2025 16:05 Відповісти
14.05.2025 16:05 Відповісти
- а на це питання Вам дасть відповідь мій друг Віктор, президент Туреччини
14.05.2025 16:10 Відповісти
14.05.2025 16:10 Відповісти
14.05.2025 16:09 Відповісти
14.05.2025 16:09 Відповісти
Як тільки рудий неук починає говорити про "гарні" новини ,чекай рашиського терору проти мирних громадян.
14.05.2025 16:10 Відповісти
14.05.2025 16:10 Відповісти
Тобто даже якщо ***** не приїде а пришле свого коня і кучера то для Тампона це буде гарна новина і великий прорив всєлєнскага маштабу?
14.05.2025 16:14 Відповісти
14.05.2025 16:14 Відповісти
Трамп,це зєля на максімалках 🤡
14.05.2025 16:19 Відповісти
14.05.2025 16:19 Відповісти
Такі "обіцянки" Трамп роздає на право та наліво ще з першого дня його роботи у Білому домі, і щось жодного разу вони не виправдались!!!
14.05.2025 16:23 Відповісти
14.05.2025 16:23 Відповісти
Та пішов ти *****.
14.05.2025 16:24 Відповісти
14.05.2025 16:24 Відповісти
А копірайт Москаля ?
14.05.2025 16:30 Відповісти
14.05.2025 16:30 Відповісти
Завтра гарною новиною буде те, що післязавтра буде ще гарніша новина.
14.05.2025 16:40 Відповісти
14.05.2025 16:40 Відповісти
"Завтра Зємля налєтит на нєбєсную ось! Но ето нєточно!"
Ідіот!!!
14.05.2025 16:46 Відповісти
14.05.2025 16:46 Відповісти
Зеля переграє Пуйла, та Трампа!!! Правда? В грі "Імітація пісоном по роялю".
14.05.2025 16:50 Відповісти
14.05.2025 16:50 Відповісти
Можливо сьогодні, а можливо завтра, а можливо через рік, а можливо до кінця терміну президенства, - Трамп
14.05.2025 16:54 Відповісти
14.05.2025 16:54 Відповісти
такого ******* еще поискать..., уж какие у нас встречаются, но блин...в сравнении с Трампушкой они пионера
14.05.2025 17:10 Відповісти
14.05.2025 17:10 Відповісти
>щодо війни в Україні
хороших новин бути не може. Хороші новини можуть бути з приводу припинення війни.
14.05.2025 17:16 Відповісти
14.05.2025 17:16 Відповісти
Сьогодні чи завтра, завтра або післязавтра, а може через 30 днів, чи через 100, чи через рік будуть "дуже гарні новини", бо якби я був президентом, то ця війна не почалася б і цих гарних новин тоді б не було...🤬🤣
14.05.2025 17:22 Відповісти
14.05.2025 17:22 Відповісти
Може завтра, може після завтра, може будуть, може ні. Це Президент Америки??? Жахіття...
14.05.2025 17:23 Відповісти
14.05.2025 17:23 Відповісти
Хороших новин вистачить ще на 2-3 тижні
14.05.2025 17:31 Відповісти
14.05.2025 17:31 Відповісти
14.05.2025 17:44 Відповісти
14.05.2025 17:44 Відповісти
Гарні новини - це йому нову клюшку для гольфу подарують? Як воно вже заїбало своїми анонсами повної *****! Вибачаюсь за хвранцузьку!
14.05.2025 17:45 Відповісти
14.05.2025 17:45 Відповісти
Є тільки одна гарна новина - ***** в кайданках на Хрещатику, а болота залиті бетоном!
14.05.2025 17:48 Відповісти
14.05.2025 17:48 Відповісти
Гарні новини, за Трампом - це, певно, капітуляція України?
Бо, якось, читаєш, наче, прізвище "Трамп", а перед внутрішнім зором - постає путін. От якось так сталося, що вони, разом, озвучують одну "методичку".
Договорились вже до того, що спецпредставник Трампа щодо перемовин Віткофф вже розповідає нам, як жителі окупованих областей "бажають "вассаєдєніцца з расєєй" - бо, бачте, хтось там з них російською мовою десь колись розмовляв.
- При тому, самі США йти під "протекторат" Великобританії чи Канади - не надто бажають, а, натомість, вводять тарифи, хоча самі - повністю розмовляють мовою своїх колишніх господарів.

Новий "Мюнхен", новий "міцний мир" нового "Чемберлена" Трампа, новий розділ "Чехословаччини"/Польщі/анексія Австрії України. Новий пакт "Молотова-Ріббентропа" "путіна-Трампа" (Віткоффа-Лаврова - какая разніца?)
14.05.2025 18:16 Відповісти
14.05.2025 18:16 Відповісти
Дональд завжди обіцяє…. Посада зобовʼязує
14.05.2025 18:53 Відповісти
14.05.2025 18:53 Відповісти
А може і небути...
А може і не сьогодні...
А може і не гарні...
Д О В Б О (ой) Б !!!
14.05.2025 18:59 Відповісти
14.05.2025 18:59 Відповісти
Хороші для кого?
14.05.2025 19:13 Відповісти
14.05.2025 19:13 Відповісти
Ітак, прогноз погоди.
Завтра вранці дощ може бути, а може й ні...
14.05.2025 19:51 Відповісти
14.05.2025 19:51 Відповісти
Он на самом деле клинический идиот или притворяется?
14.05.2025 20:30 Відповісти
14.05.2025 20:30 Відповісти
заїбав вже своїм піздьожом , ідіот
14.05.2025 20:38 Відповісти
14.05.2025 20:38 Відповісти
Вата всіх країн хаває.
14.05.2025 20:39 Відповісти
14.05.2025 20:39 Відповісти
14.05.2025 21:39 Відповісти
14.05.2025 21:39 Відповісти
Рудий,досить брехні. Твоє гарні новини чуємо пів-року
14.05.2025 21:59 Відповісти
14.05.2025 21:59 Відповісти
14.05.2025 22:14 Відповісти
14.05.2025 22:14 Відповісти
Три ха-ха!!!
14.05.2025 22:15 Відповісти
14.05.2025 22:15 Відповісти
Після зустрічі в Стамбулі ,
Трамп "вже матиме всі підстави змінити політику на таку, яка буде чинити тиск на агресора,
а не на жертву агресії" !!
Подивимось що із цього вийде !!
14.05.2025 22:45 Відповісти
14.05.2025 22:45 Відповісти
 
 