Сьогодні чи завтра можуть бути "гарні новини" щодо війни в Україні, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп обіцяє "гарні новини" щодо врегулювання російсько-української війни "сьогодні чи завтра".
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що сьогодні, а можливо, завтра, а можливо, й у п'ятницю, чесно кажучи, ми матимемо досить гарні новини звідти. Але ми побачимо", - заявив Трамп.
За його словами, він має заплановані зустрічі на 15 травня, тому йому буде складно прибути на переговори між делегаціями Росії та України у Стамбулі.
"Я не знаю, чи там буде Путін. Я не знаю чи він там буде, якщо мене не буде. Він хотів би, щоб я був там. Марко (Рубіо — ред.) збирається до Стамбула. Він добре з цим справляється", - пояснив Трамп.
Також президент США додав, що "через декілька днів чи тиждень" розповість про свої враження від заяв Путіна щодо припинення вогню та завершення російсько-української війни.
-А шо, развє я вчєра такоє гаваріл? Та нє....
"Я думаю, что сегодня, завтра, а возможно и к Рождеству у нас будут хорошие новости о войне в Украине".
Из Полного собрания звиздобольства необучаемого идиота Трампа.
А это самое страшное в любой сфере деятельности...
а можуть і не бути...
піздун знатний... телехмарахфон дивиться?
Він дурний чи прикидається?
Сто свиней і то розумніші за Трампа.
Ідіот!!!
хороших новин бути не може. Хороші новини можуть бути з приводу припинення війни.
Бо, якось, читаєш, наче, прізвище "Трамп", а перед внутрішнім зором - постає путін. От якось так сталося, що вони, разом, озвучують одну "методичку".
Договорились вже до того, що спецпредставник Трампа щодо перемовин Віткофф вже розповідає нам, як жителі окупованих областей "бажають "вассаєдєніцца з расєєй" - бо, бачте, хтось там з них російською мовою десь колись розмовляв.
- При тому, самі США йти під "протекторат" Великобританії чи Канади - не надто бажають, а, натомість, вводять тарифи, хоча самі - повністю розмовляють мовою своїх колишніх господарів.
Новий "Мюнхен", новий "міцний мир" нового
"Чемберлена"Трампа, новий розділ "Чехословаччини"/Польщі/анексія АвстріїУкраїни. Новий пакт "Молотова-Ріббентропа""путіна-Трампа" (Віткоффа-Лаврова - какая разніца?)
А може і не сьогодні...
А може і не гарні...
Д О В Б О (ой) Б !!!
Завтра вранці дощ може бути, а може й ні...
Трамп "вже матиме всі підстави змінити політику на таку, яка буде чинити тиск на агресора,
а не на жертву агресії" !!
Подивимось що із цього вийде !!