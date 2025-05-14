Сегодня или завтра могут быть "хорошие новости" о войне в Украине, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп обещает "хорошие новости" по урегулированию российско-украинской войны "сегодня или завтра".

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня, а возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, у нас будут достаточно хорошие новости оттуда. Но мы увидим", - заявил Трамп.

По его словам, он имеет запланированные встречи на 15 мая, поэтому ему будет сложно прибыть на переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле.

"Я не знаю, будет ли там будет Путин. Я не знаю будет ли он там, если меня не будет. Он хотел бы, чтобы я был там. Марко (Рубио - ред.) собирается в Стамбул. Он хорошо с этим справляется", - пояснил Трамп.

Также президент США добавил, что "через несколько дней или неделю" расскажет о своих впечатлениях от заявлений Путина о прекращении огня и завершении российско-украинской войны.

