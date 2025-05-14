РУС
Сегодня или завтра могут быть "хорошие новости" о войне в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп обещает "хорошие новости" по урегулированию российско-украинской войны "сегодня или завтра".

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня, а возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, у нас будут достаточно хорошие новости оттуда. Но мы увидим", - заявил Трамп.

По его словам, он имеет запланированные встречи на 15 мая, поэтому ему будет сложно прибыть на переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле.

"Я не знаю, будет ли там будет Путин. Я не знаю будет ли он там, если меня не будет. Он хотел бы, чтобы я был там. Марко (Рубио - ред.) собирается в Стамбул. Он хорошо с этим справляется", - пояснил Трамп.

Также президент США добавил, что "через несколько дней или неделю" расскажет о своих впечатлениях от заявлений Путина о прекращении огня и завершении российско-украинской войны.

+31
Ідіот.
14.05.2025 15:48 Ответить
+20
Ага, тобто 24 години ще не пройшло.
14.05.2025 15:45 Ответить
+17
Заткніть вже цей фонтан
14.05.2025 15:48 Ответить
Ага, тобто 24 години ще не пройшло.
14.05.2025 15:45 Ответить
Вони ще й не починалися!
14.05.2025 16:09 Ответить
Генератор випадкових слів і чисел Трамп знову самовключився.
14.05.2025 19:58 Ответить
А моужть і не з'явитися А Трамп може сказати шо пашуткували
14.05.2025 15:46 Ответить
Трамп завтра:
-А шо, развє я вчєра такоє гаваріл? Та нє....
14.05.2025 16:11 Ответить
Сарказм є сарказм.
14.05.2025 16:58 Ответить
Заткніть вже цей фонтан
14.05.2025 15:48 Ответить
"Я думаю, что сегодня, а возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, у нас будут достаточно хорошие новости оттуда. Но мы увидим", - заявил Трамп.

"Я думаю, что сегодня, завтра, а возможно и к Рождеству у нас будут хорошие новости о войне в Украине".

Из Полного собрания звиздобольства необучаемого идиота Трампа.
14.05.2025 19:40 Ответить
Ідіот.
14.05.2025 15:48 Ответить
Не просто идиот, но самоуверенный необучаемый идиот с инициативой.

А это самое страшное в любой сфере деятельности...
14.05.2025 19:42 Ответить
Пук ...
14.05.2025 15:50 Ответить
Вже пів року,за версією Трампа,кожного тижня в нас "гарні новини" що до війни
14.05.2025 15:52 Ответить
Такі повідомлення виходять раз на два дні. МОже вони там якийсь скрипт прикрутили. Чи АІ
14.05.2025 15:54 Ответить
Язик без кісток і якщо в голові дме вітер, то метляється без перестанку.
14.05.2025 15:55 Ответить
Гарні новини для Донні бо йому подарували боїнг за 400 мільйонів катарські шейхи..Донні свого не пропустить,брехливий кіт.
14.05.2025 15:56 Ответить
Дивно а я чекав "неймовірні такі які ще не були на планеті ніхто ніколи ше такого не бачив"
14.05.2025 15:56 Ответить
Дебилы правят миром.
14.05.2025 15:58 Ответить
а можуть і не бути...
піздун знатний... телехмарахфон дивиться?
14.05.2025 15:58 Ответить
Та у него вообще плохих новостей не бывает. А если и бывают то это все Байден виноват.)
14.05.2025 15:58 Ответить
24 години "я зупиню війну"..... "сто днів й зупиню війну"..... "маємо значимий прогрес "...... "сьогодні чи завтра гарні новини "..... to be **********.....
Він дурний чи прикидається?
14.05.2025 16:01 Ответить
Дурний.

Сто свиней і то розумніші за Трампа.
14.05.2025 16:08 Ответить
І швець і жнець, який трамп молодець.... Все порішав....
14.05.2025 16:02 Ответить
Пізніше скаже що пожартував.
14.05.2025 16:02 Ответить
Брехня-а-а!!!
14.05.2025 16:04 Ответить
Для кого хорошие Трамп? Ведь очевидно для обоих сторон они хорошими быть не могут, на чью же сторону ты бросишь свою увесистую карту...
14.05.2025 16:05 Ответить
- а на це питання Вам дасть відповідь мій друг Віктор, президент Туреччини
14.05.2025 16:10 Ответить
Як тільки рудий неук починає говорити про "гарні" новини ,чекай рашиського терору проти мирних громадян.
14.05.2025 16:10 Ответить
Тобто даже якщо ***** не приїде а пришле свого коня і кучера то для Тампона це буде гарна новина і великий прорив всєлєнскага маштабу?
14.05.2025 16:14 Ответить
Трамп,це зєля на максімалках 🤡
14.05.2025 16:19 Ответить
Такі "обіцянки" Трамп роздає на право та наліво ще з першого дня його роботи у Білому домі, і щось жодного разу вони не виправдались!!!
14.05.2025 16:23 Ответить
Та пішов ти *****.
14.05.2025 16:24 Ответить
А копірайт Москаля ?
14.05.2025 16:30 Ответить
Завтра гарною новиною буде те, що післязавтра буде ще гарніша новина.
14.05.2025 16:40 Ответить
"Завтра Зємля налєтит на нєбєсную ось! Но ето нєточно!"
Ідіот!!!
14.05.2025 16:46 Ответить
Зеля переграє Пуйла, та Трампа!!! Правда? В грі "Імітація пісоном по роялю".
14.05.2025 16:50 Ответить
Можливо сьогодні, а можливо завтра, а можливо через рік, а можливо до кінця терміну президенства, - Трамп
14.05.2025 16:54 Ответить
такого ******* еще поискать..., уж какие у нас встречаются, но блин...в сравнении с Трампушкой они пионера
14.05.2025 17:10 Ответить
>щодо війни в Україні
хороших новин бути не може. Хороші новини можуть бути з приводу припинення війни.
14.05.2025 17:16 Ответить
Сьогодні чи завтра, завтра або післязавтра, а може через 30 днів, чи через 100, чи через рік будуть "дуже гарні новини", бо якби я був президентом, то ця війна не почалася б і цих гарних новин тоді б не було...🤬🤣
14.05.2025 17:22 Ответить
Може завтра, може після завтра, може будуть, може ні. Це Президент Америки??? Жахіття...
14.05.2025 17:23 Ответить
Хороших новин вистачить ще на 2-3 тижні
14.05.2025 17:31 Ответить
14.05.2025 17:44 Ответить
Гарні новини - це йому нову клюшку для гольфу подарують? Як воно вже заїбало своїми анонсами повної *****! Вибачаюсь за хвранцузьку!
14.05.2025 17:45 Ответить
Є тільки одна гарна новина - ***** в кайданках на Хрещатику, а болота залиті бетоном!
14.05.2025 17:48 Ответить
Гарні новини, за Трампом - це, певно, капітуляція України?
Бо, якось, читаєш, наче, прізвище "Трамп", а перед внутрішнім зором - постає путін. От якось так сталося, що вони, разом, озвучують одну "методичку".
Договорились вже до того, що спецпредставник Трампа щодо перемовин Віткофф вже розповідає нам, як жителі окупованих областей "бажають "вассаєдєніцца з расєєй" - бо, бачте, хтось там з них російською мовою десь колись розмовляв.
- При тому, самі США йти під "протекторат" Великобританії чи Канади - не надто бажають, а, натомість, вводять тарифи, хоча самі - повністю розмовляють мовою своїх колишніх господарів.

Новий "Мюнхен", новий "міцний мир" нового "Чемберлена" Трампа, новий розділ "Чехословаччини"/Польщі/анексія Австрії України. Новий пакт "Молотова-Ріббентропа" "путіна-Трампа" (Віткоффа-Лаврова - какая разніца?)
14.05.2025 18:16 Ответить
Дональд завжди обіцяє…. Посада зобовʼязує
14.05.2025 18:53 Ответить
А може і небути...
А може і не сьогодні...
А може і не гарні...
Д О В Б О (ой) Б !!!
14.05.2025 18:59 Ответить
Хороші для кого?
14.05.2025 19:13 Ответить
Ітак, прогноз погоди.
Завтра вранці дощ може бути, а може й ні...
14.05.2025 19:51 Ответить
Он на самом деле клинический идиот или притворяется?
14.05.2025 20:30 Ответить
заїбав вже своїм піздьожом , ідіот
14.05.2025 20:38 Ответить
Вата всіх країн хаває.
14.05.2025 20:39 Ответить
Рудий,досить брехні. Твоє гарні новини чуємо пів-року
14.05.2025 21:59 Ответить
Три ха-ха!!!
14.05.2025 22:15 Ответить
Після зустрічі в Стамбулі ,
Трамп "вже матиме всі підстави змінити політику на таку, яка буде чинити тиск на агресора,
а не на жертву агресії" !!
Подивимось що із цього вийде !!
14.05.2025 22:45 Ответить
 
 