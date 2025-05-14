Сегодня или завтра могут быть "хорошие новости" о войне в Украине, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп обещает "хорошие новости" по урегулированию российско-украинской войны "сегодня или завтра".
Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что сегодня, а возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, у нас будут достаточно хорошие новости оттуда. Но мы увидим", - заявил Трамп.
По его словам, он имеет запланированные встречи на 15 мая, поэтому ему будет сложно прибыть на переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле.
"Я не знаю, будет ли там будет Путин. Я не знаю будет ли он там, если меня не будет. Он хотел бы, чтобы я был там. Марко (Рубио - ред.) собирается в Стамбул. Он хорошо с этим справляется", - пояснил Трамп.
Также президент США добавил, что "через несколько дней или неделю" расскажет о своих впечатлениях от заявлений Путина о прекращении огня и завершении российско-украинской войны.
Gary Grant
14.05.2025 15:48
Vadym Romanenko #568151
14.05.2025 15:45
борис фесенко #494221
14.05.2025 15:48
-А шо, развє я вчєра такоє гаваріл? Та нє....
"Я думаю, что сегодня, завтра, а возможно и к Рождеству у нас будут хорошие новости о войне в Украине".
Из Полного собрания звиздобольства необучаемого идиота Трампа.
А это самое страшное в любой сфере деятельности...
а можуть і не бути...
піздун знатний... телехмарахфон дивиться?
Він дурний чи прикидається?
Сто свиней і то розумніші за Трампа.
Ідіот!!!
хороших новин бути не може. Хороші новини можуть бути з приводу припинення війни.
Бо, якось, читаєш, наче, прізвище "Трамп", а перед внутрішнім зором - постає путін. От якось так сталося, що вони, разом, озвучують одну "методичку".
Договорились вже до того, що спецпредставник Трампа щодо перемовин Віткофф вже розповідає нам, як жителі окупованих областей "бажають "вассаєдєніцца з расєєй" - бо, бачте, хтось там з них російською мовою десь колись розмовляв.
- При тому, самі США йти під "протекторат" Великобританії чи Канади - не надто бажають, а, натомість, вводять тарифи, хоча самі - повністю розмовляють мовою своїх колишніх господарів.
Новий "Мюнхен", новий "міцний мир" нового
"Чемберлена"Трампа, новий розділ "Чехословаччини"/Польщі/анексія АвстріїУкраїни. Новий пакт "Молотова-Ріббентропа""путіна-Трампа" (Віткоффа-Лаврова - какая разніца?)
А може і не сьогодні...
А може і не гарні...
Д О В Б О (ой) Б !!!
Завтра вранці дощ може бути, а може й ні...
Трамп "вже матиме всі підстави змінити політику на таку, яка буде чинити тиск на агресора,
а не на жертву агресії" !!
Подивимось що із цього вийде !!