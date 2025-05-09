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Новости Мирные переговоры переговоры США и России
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Вэнс о мирных переговорах: России не отдадут территорию Украины, которую она даже не захватила

вице-президент США Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в своих мирных инициативах, в частности относительно территорий Украины, которые она даже не контролирует.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию Украины, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они записали в том первоначальном мирном плане", - подчеркнул Вэнс.

По мнению вице-президента США, российские требования в процессе урегулирования войны свидетельствуют об убежденности Кремля в собственном превосходстве на поле боя. В то же время он отметил, что украинская сторона тоже якобы заинтересована в прекращении огня, в частности из-за сложной ситуации на фронте в последнее время.

"Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что их восприятие войны таково: на земле они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекращения огня, отчасти потому, что последние несколько месяцев дела шли не очень хорошо", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддержат никаких соглашений, которые ставят под угрозу суверенитет Украины. "Мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы, очевидно, хотим, чтобы она оставалась суверенной страной", - сказал чиновник.

Несмотря на критику первоочередных требований Москвы, вице-президент США назвал сам факт начала переговоров положительным сдвигом. "Я считаю прогрессом то, что они вообще разговаривают - и россияне, и украинцы. Я считаю прогрессом то, что они положили на стол переговоров конкретные мирные планы", - отметил Вэнс.

Однако политик предупредил, что США не останутся в переговорном процессе, если убедятся в неискренности РФ. "Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет - да, мы выйдем из переговоров", - заявил он.

"Мы можем только привести этих ребят к колодцу. Мы не можем заставить их пить. И это то, что сделал президент", - добавил Вэнс, подчеркнув, что США и в дальнейшем будут пытаться сблизить стороны ради достижения прочного мира. "Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что не сможем достичь большего прогресса", - подытожил вице-президент США.

Также читайте: США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много", - Вэнс

Автор: 

США (26877) переговоры с Россией (984) война в Украине (4173) Джей Ди Вэнс (95)


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Топ комментарии
+21
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09.05.2025 00:17
+19
Лікар прописав Венсу читати будапештський меморандум, доки не випаде кацапський ×ер з рота.
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09.05.2025 00:30
+16
політик попередив, що США не залишаться в переговорному процесі, якщо переконаються в нещирості РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3551217

тобто ці довбойоби до цих пір вірять у щирість рф.
У такому віці це невиліковно.
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09.05.2025 00:23
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09.05.2025 00:17 Ответить
Ди Джей пластинку сменил, с чего бы это...
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09.05.2025 00:19 Ответить
к дождю
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09.05.2025 00:57 Ответить
А де він змінив?
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09.05.2025 08:06 Ответить
Мне так показалось, по сравнению с предыдущими высказываниями, но в любой момент он может поставить предыдущую
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09.05.2025 08:16 Ответить
Тому, що феєричний дурачьок.
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09.05.2025 09:28 Ответить
"Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію України, яку вона ще навіть не завоювала "- эээээ... Это п..дец.
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09.05.2025 00:19 Ответить
аляску хочуть віддати
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09.05.2025 08:44 Ответить
політик попередив, що США не залишаться в переговорному процесі, якщо переконаються в нещирості РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3551217

тобто ці довбойоби до цих пір вірять у щирість рф.
У такому віці це невиліковно.
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09.05.2025 00:23 Ответить
Все вони прекрасно розуміють -просто корчать дурника .США вже не наддержава і Тампон це теж розуміє,тому і боїться паРашу.
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09.05.2025 11:15 Ответить
у тому то і трагедія, що не розуміють, а трамп не боїться, а у глибині своєї підсвідомості симпатизує путіну, бо відчуває певну спорідненість.
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09.05.2025 11:21 Ответить
ну так в тому і задум кацапів - затягувати переговори, пудрити вам мізки, а тим часом тихим сапом окуповувати українські землі село за селом...
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09.05.2025 00:23 Ответить
а шо з дітьми? Не треба віддавати оркам наших діток? вони собі залишать тільки тих що вже вкрали?
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09.05.2025 00:24 Ответить
набір слів трампованого гандона
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09.05.2025 00:28 Ответить
Лікар прописав Венсу читати будапештський меморандум, доки не випаде кацапський ×ер з рота.
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09.05.2025 00:30 Ответить
почитай його сам спочатку дурню, гарантую ти цього не робив.
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09.05.2025 11:00 Ответить
схоже венс при родах випав з мамкіної вагіни прямо на кахель і по ньому потоптався санітар
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09.05.2025 00:40 Ответить
У Венса, якись когнітивний дисонанс у висловленнях… Наслідки його спілкування, з московітами????
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09.05.2025 00:51 Ответить
Що цей крашений меле? До якого колодязя вони там кого ведуть? Довбой@б.
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09.05.2025 01:00 Ответить
Ідіот. Тьху.
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09.05.2025 01:34 Ответить
You can take a horse to water, but you can't make him drink. If the horse want to pee or shit in the water, or wants to walk into it and drown instead, it is the horse's sacrosanct right, and no one should stay in his way.
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09.05.2025 01:35 Ответить
тр а х атель дивана опять несет чушь
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09.05.2025 01:55 Ответить
Интересно он хоть понимает на сколько жалко со стороны смотрится.

"Росії не віддадуть територію України, яку вона не захопила"

Высшее должностное лицо США выносит в публичную плоскость гэбнявые бредо нарративы.
Вместо полного игнора и обсуждения тер. целостности Украины!
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09.05.2025 06:36 Ответить
А інші хотєлки ***** що більш реалістичні?(((Та жодна на голову не налазить(((
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09.05.2025 06:39 Ответить
Тобто, захоплені віддадуть. Суки.
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09.05.2025 07:16 Ответить
Как там тротуары в Англии? Все подмёл?
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09.05.2025 09:33 Ответить
А ті, що тимчасово захопила, виходить потрібно змиритись? Ну, не долбо...б
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09.05.2025 07:52 Ответить
Ту, що захопила значть віддуть? Селюк тупорилий
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09.05.2025 08:30 Ответить
Як цього розмальованого американського клоуна можна серйозно сприймати коли в нього "сім п'тниць на тиждень"?
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09.05.2025 08:38 Ответить
Україна не буде слухати якихось довбнів навіть якщо вони очолюють США
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09.05.2025 09:17 Ответить
Шістка рудого бовдура венс, щось варнякає про колодязь з водою. Більше схоже, що московію вони таки підвели до колодязя з водою , а Україну до казана з кип"ячою смолою і пропонують попити. Але пуйлу і цього було мало і воно захотіла щоб українці самі в казан вскочили. Всі гуртом за кораблем, і венс, і пуйло.
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09.05.2025 09:26 Ответить
Самое печальное не в том, что Венс мелет чушь, а что эту чушь уже транслирует Зеленский. Зеленский прогнулся в том, что согласился уже отдать все оккупированные территории без официального признания оккупации. И это при том, что переговоры даже не начинались. Зеленский сдулся. Если бы он проявил принципиальность, то к украине Европа бы начала относиться с уважением и больше поддерживать. А так она смотрит, что Зеленского всегда можно прогнуть.
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09.05.2025 10:11 Ответить




Перекладаючи на людську мову, це означає:
Ми, США, рятуємо росію від санкцій, від краху її економіки (через війну та санкції) та змушуємо Україну поступитися окупованими територіями та припинити збройну боротьбу, капітулювати та визнати свою поразку перед росією.
Щоби подати фактичний "злив" України та задоволення агресора за рахунок України в якості "перемоги", ми кажемо, що то не росія і її економіка відчуває дуже сильні проблеми під санкціями, а що то Україна, яка отримуває мільярди нашої допомоги - от-от "посипеться і впаде". І що "заморозка" війни потрібна не росії (нашому міньону) - а саме Україні. А в якості "великої милості" і "перемоги" на перемовинах, ми "умовимо" путіна "віддати" Україні Запоріжжя та Херсон - які він навіть не котролює (поки що) - бо в нього немає вже на це зараз ніякої військової здатності.
Фактично, ми примушуємо Україну скласти зброю та припинити боротьбу за власний суверенітет, за власних людей, території майбутнє і т.д., примушуємо припинити вбивати росіян-кацапів, примушуємо випустити росію з цієї війни та дати їй поновитися, примушуємо відмовитися від спротиву, боротьби та перемоги, та здатися першими, зафіксувавши свою поразку.

При тому, ми подаємо відвертим "злив" та розділ України, її послаблення та посилення росії за рахунок України - як велику нашу перемогу.
Нам байдуже, що до того, так само, гітлерівська Німеччина та сталінський срср так само, як і ми зараз, ділили Польщу (внаслідок такого ж самого "Мюнхенського зговору") і, що, замість миру, в підсумку, це призвело до ще більшої, страшної війни (де, знову ж таки, найбільше загинуло саме українців, поляків).
Ми, силою, через примус України припинити боротьбу, фіксуємо поразку України та перемогу агресора- росії, і саме 9 травня, і ділимо з росією Україну (як 80 років тому ділили Німеччину), щоби чітко показати, що саме Україну (яка є жертвою російської агресії), а не росію, ми ототожнюємо тут з "гітлерівцями".
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09.05.2025 10:58 Ответить
Какая любезность, бл*....
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09.05.2025 11:00 Ответить
 
 