Вэнс о мирных переговорах: России не отдадут территорию Украины, которую она даже не захватила
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в своих мирных инициативах, в частности относительно территорий Украины, которые она даже не контролирует.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию Украины, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они записали в том первоначальном мирном плане", - подчеркнул Вэнс.
По мнению вице-президента США, российские требования в процессе урегулирования войны свидетельствуют об убежденности Кремля в собственном превосходстве на поле боя. В то же время он отметил, что украинская сторона тоже якобы заинтересована в прекращении огня, в частности из-за сложной ситуации на фронте в последнее время.
"Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что их восприятие войны таково: на земле они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекращения огня, отчасти потому, что последние несколько месяцев дела шли не очень хорошо", - пояснил он.
Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддержат никаких соглашений, которые ставят под угрозу суверенитет Украины. "Мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы, очевидно, хотим, чтобы она оставалась суверенной страной", - сказал чиновник.
Несмотря на критику первоочередных требований Москвы, вице-президент США назвал сам факт начала переговоров положительным сдвигом. "Я считаю прогрессом то, что они вообще разговаривают - и россияне, и украинцы. Я считаю прогрессом то, что они положили на стол переговоров конкретные мирные планы", - отметил Вэнс.
Однако политик предупредил, что США не останутся в переговорном процессе, если убедятся в неискренности РФ. "Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет - да, мы выйдем из переговоров", - заявил он.
"Мы можем только привести этих ребят к колодцу. Мы не можем заставить их пить. И это то, что сделал президент", - добавил Вэнс, подчеркнув, что США и в дальнейшем будут пытаться сблизить стороны ради достижения прочного мира. "Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что не сможем достичь большего прогресса", - подытожил вице-президент США.
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тобто ці довбойоби до цих пір вірять у щирість рф.
У такому віці це невиліковно.
"Росії не віддадуть територію України, яку вона не захопила"
Высшее должностное лицо США выносит в публичную плоскость гэбнявые бредо нарративы.
Вместо полного игнора и обсуждения тер. целостности Украины!
Перекладаючи на людську мову, це означає:
Ми, США, рятуємо росію від санкцій, від краху її економіки (через війну та санкції) та змушуємо Україну поступитися окупованими територіями та припинити збройну боротьбу, капітулювати та визнати свою поразку перед росією.
Щоби подати фактичний "злив" України та задоволення агресора за рахунок України в якості "перемоги", ми кажемо, що то не росія і її економіка відчуває дуже сильні проблеми під санкціями, а що то Україна, яка отримуває мільярди нашої допомоги - от-от "посипеться і впаде". І що "заморозка" війни потрібна не росії (нашому міньону) - а саме Україні. А в якості "великої милості" і "перемоги" на перемовинах, ми "умовимо" путіна "віддати" Україні Запоріжжя та Херсон - які він навіть не котролює (поки що) - бо в нього немає вже на це зараз ніякої військової здатності.
Фактично, ми примушуємо Україну скласти зброю та припинити боротьбу за власний суверенітет, за власних людей, території майбутнє і т.д., примушуємо припинити вбивати росіян-кацапів, примушуємо випустити росію з цієї війни та дати їй поновитися, примушуємо відмовитися від спротиву, боротьби та перемоги, та здатися першими, зафіксувавши свою поразку.
При тому, ми подаємо відвертим "злив" та розділ України, її послаблення та посилення росії за рахунок України - як велику нашу перемогу.
Нам байдуже, що до того, так само, гітлерівська Німеччина та сталінський срср так само, як і ми зараз, ділили Польщу (внаслідок такого ж самого "Мюнхенського зговору") і, що, замість миру, в підсумку, це призвело до ще більшої, страшної війни (де, знову ж таки, найбільше загинуло саме українців, поляків).
Ми, силою, через примус України припинити боротьбу, фіксуємо поразку України та перемогу агресора- росії, і саме 9 травня, і ділимо з росією Україну (як 80 років тому ділили Німеччину), щоби чітко показати, що саме Україну (яка є жертвою російської агресії), а не росію, ми ототожнюємо тут з "гітлерівцями".