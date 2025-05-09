Вэнс о мирных переговорах: России не отдадут территорию Украины, которую она даже не захватила

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в своих мирных инициативах, в частности относительно территорий Украины, которые она даже не контролирует.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию Украины, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они записали в том первоначальном мирном плане", - подчеркнул Вэнс.

По мнению вице-президента США, российские требования в процессе урегулирования войны свидетельствуют об убежденности Кремля в собственном превосходстве на поле боя. В то же время он отметил, что украинская сторона тоже якобы заинтересована в прекращении огня, в частности из-за сложной ситуации на фронте в последнее время.

"Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что их восприятие войны таково: на земле они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекращения огня, отчасти потому, что последние несколько месяцев дела шли не очень хорошо", - пояснил он.

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Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддержат никаких соглашений, которые ставят под угрозу суверенитет Украины. "Мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы, очевидно, хотим, чтобы она оставалась суверенной страной", - сказал чиновник.

Несмотря на критику первоочередных требований Москвы, вице-президент США назвал сам факт начала переговоров положительным сдвигом. "Я считаю прогрессом то, что они вообще разговаривают - и россияне, и украинцы. Я считаю прогрессом то, что они положили на стол переговоров конкретные мирные планы", - отметил Вэнс.

Однако политик предупредил, что США не останутся в переговорном процессе, если убедятся в неискренности РФ. "Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет - да, мы выйдем из переговоров", - заявил он.

"Мы можем только привести этих ребят к колодцу. Мы не можем заставить их пить. И это то, что сделал президент", - добавил Вэнс, подчеркнув, что США и в дальнейшем будут пытаться сблизить стороны ради достижения прочного мира. "Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что не сможем достичь большего прогресса", - подытожил вице-президент США.

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