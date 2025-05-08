Венс про мирні перемовини: Росії не віддадуть територію України, яку вона навіть не захопила

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія висуває надмірні вимоги у своїх мирних ініціативах, зокрема щодо територій України, які вона навіть не контролює.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію України, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони записали в тому початковому мирному плані", ‒ наголосив Венс.

На думку віцепрезидента США, російські вимоги у процесі врегулювання війни свідчать про переконаність Кремля у власній перевазі на полі бою. Водночас він зазначив, що українська сторона теж нібито зацікавлена у припиненні вогню, зокрема через складну ситуацію на фронті останнім часом.

"Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що їхнє сприйняття війни таке: на землі вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинення вогню, частково тому, що останні кілька місяців справи йшли не дуже добре", ‒ пояснив він.

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Венс підкреслив, що Сполучені Штати не підтримають жодних угод, які ставлять під загрозу суверенітет України. "Ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно, хочемо, щоб вона залишалася суверенною країною", ‒ сказав посадовець.

Попри критику першочергових вимог Москви, віцепрезидент США назвав сам факт початку переговорів позитивним зрушенням. "Я вважаю прогресом те, що вони взагалі розмовляють ‒ і росіяни, і українці. Я вважаю прогресом те, що вони поклали на стіл переговорів конкретні мирні плани", ‒ зазначив Венс.

Однак політик попередив, що США не залишаться в переговорному процесі, якщо переконаються в нещирості РФ. "Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться ‒ так, ми вийдемо з переговорів", ‒ заявив він.

"Ми можемо лише привести цих хлопців до колодязя. Ми не можемо змусити їх пити. І це те, що зробив президент", ‒ додав Венс, підкресливши, що США й надалі намагатимуться зблизити сторони заради досягнення тривалого миру. "Ми будемо продовжувати працювати над цим, поки не вирішимо, що не зможемо досягти більшого прогресу", ‒ підсумував віцепрезидент США.

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