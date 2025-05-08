56% українців не готові поступитися територіями під час перемовин з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Під час переговорів із Росією понад половина громадян України не готові поступитися ані своїми територіями, ані прозахідним вектором вільного розвитку держави.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 56,9% опитаних українців не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку країни під час переговорів із Росією.

Водночас 14,7% респондентів сказали, що готові поступитися прозахідним вектором, а ще 11,1% — допускають територіальні поступки. 17,4% вагалися відповісти.

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75,7% вірять у перемогу України над Росією. З них 29,8% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 21,4% зазначили, що перемога — це знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині РФ.

Майже стільки ж (20,7%) вважають перемогою — вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022, тобто окремі частини Донеччини та Луганщини, а також Крим залишаться під окупацією.

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