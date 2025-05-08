56% українців не готові поступитися територіями під час перемовин з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Під час переговорів із Росією понад половина громадян України не готові поступитися ані своїми територіями, ані прозахідним вектором вільного розвитку держави.
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 56,9% опитаних українців не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку країни під час переговорів із Росією.
Водночас 14,7% респондентів сказали, що готові поступитися прозахідним вектором, а ще 11,1% — допускають територіальні поступки. 17,4% вагалися відповісти.
75,7% вірять у перемогу України над Росією. З них 29,8% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 21,4% зазначили, що перемога — це знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині РФ.
Майже стільки ж (20,7%) вважають перемогою — вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022, тобто окремі частини Донеччини та Луганщини, а також Крим залишаться під окупацією.
Будь ласка, зачекайте...
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батько - Скеля та Людина ..а синок руснявий щур ?
А по-друге, хіба я питав гнилого обісранця, що мені робити? ))
НАХ!
Якщо в тебе є право голосу - це право потрібно підтверджувати особистим прикладом.
А не так ,що купа тилових нафронтників незламно категорчні на словах - а на ділі все вивозить роботяга Петро...
Особисто моя думка - основні причини - НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА БРЕХНЯ. Коли владоможці та їх діти - найбільші вигодонабуачі з цієк країни - не йдуть воювати , розкрадають цю країну , залякують та знищують незгодних ( в кращих традиціях московії) - а всю важкість покладають на звичайних людей.
Але ще проблема в тому - що більшість людей підтримує цю брехню - мовляв після війни розберемося .
Але ПРОБЛЕМА В ТОМУ ,ЩО САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ТА КОРУПЦІЯ - ПОРОДИЛА І ПІДТРИМУЄ ЦЮ ВІЙНУ. САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОГТИ ТА ЗМІНИТИ СИТАЦІЮ НА КРАЩЕ.
Малий совок ніколи не переможе великий . Перемога може бути лише тоді ,коли народ зверне увагу всередину - і перестане толерувати цю внутрішню гниль .
Капітуляції вже не буде
Питання в іншому
Проблема військових - як насильнішої сили в країні - ЩО ВОНА МОВЧКИ ТОЛЕРУЄ ТА ПІДТРИМУЄ ДІЇ ВЛАДИ . Мовляв - головне ,зараз врятувати країну від зовнішнього ворога.
Але війна йде на два фронти - і на внутрішньому армія і суспільство - на межі ганебної капітуляції.
Вам здається, що це не має значення . Але коли буде пермир'я - а воно все одно буде по логіці розвитку подій - ви повернется в країну -і побачите - ЩО ЦЕ НЕ ТА КРАЇНА , за яку ви воювали. Це не країна де можна жити і планувати майбутнє. Це корумпований бантустан - де жирують силовики та чиновники - а решта населення живе без прав ,свобод та в бідності . Країна з якої виїзджає молодь, З ЯКОЇ ТІКАЮТЬ ЛЮДИ ,їде бізнес та інтелектуали країни в якої немає майбутнього - країна прокурорів , злодіїв-чиновників та мєнтів - та сама Московія проти якої воювали - просто у вишиванці
Кстати, они ведь ещё и дуплятся там, их дети это ведь граждане Украины или как? Стало быть спрашивайте чего они изволить велели
І настає рай в країні, воювати не треба, працювати не треба, податки сплачувати не треба, і голову морочити з молодими дівчатами, або розкошелюватися на повій також не треба
А якщо черг у воєнкомати не має - то хтось, або брехун ,або живе в космінчих фантазіях .
Але беручи до уваги ,що 60 % - населення підтримує зеленого Верховного космонавта - то відповідь очевидна - в нас хворе суспільство - і час обмежувати виборче право для половини населення - бо знов виберуть як не Арєстовіча ,то Притулу зі Стерненком - або ще якихось блазнів..
І скільки віддасть або поверне буде залежати не від голосних "патріотичних " заяв - а від того ,як буде ставитися держава до людей . Якщо - як зараз - і далі буде продовжувати брехати ,маніпулювати ,ставитися до людей як до бидля та ресурсу - то буде дуже швидко втрачати . А якщо буде дбати - то поверне не тільки людей ,а й території.
Держави -це ІДЕЇ ,які підтримують люди , ВОНИ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ ТОДІ ,КОЛИ ЛЮДИ ГОТОВІ ПІДТРИМУВАТИ ТА РОЗДІЛЯТИ .
СРСР розпався за 3 дні - бо люди більше не підтримували ідею цієї держави.
Я підтримую державу Україна зразка кінця 2022 початку 2023 - коли панувала свобода та дух підтримки . А Україна зразка 2024-2025 - це москальська Україна - де перемогло брехня ,мародерство та чиновники. І така Україна мені не потрібно . Якщо більшість підтримує таку Україну ,то хай і воює за території і живе в ній , але без мене..
Бо як на мене - краще менша держава ,що щиро дбає за людей - чим оркостан з тризубом у вишиванці від Сяну до Дону - де люди ресурс , а чиновники з прокурорами жирують
- або залишатись та будувати країну-армію яка буде як мінімум стримувати орду, любе перемир'я при цьому це лише час на підготовку до наступної навали та перенесення цього тягаря на наступні покоління.
- або втекти за кордон у надії що тих, хто залишився буде досить, бо інакше доведеться поставати перед цим вибором знову.