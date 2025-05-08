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56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Во время переговоров с Россией более половины граждан Украины не готовы уступить ни свои территории, ни прозападный вектор свободного развития государства.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 56,9% опрошенных украинцев не готовы уступить ни территории, ни прозападный вектор развития страны во время переговоров с Россией.

В то же время 14,7% респондентов сказали, что готовы уступить прозападный вектор, а еще 11,1% - допускают территориальные уступки. 17,4% затруднились ответить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие - к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы не поддерживают уступки территориями России

75,7% верят в победу Украины над Россией. Из них 29,8% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 21,4% отметили, что победа - это уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри РФ.

Почти столько же (20,7%) считают победой изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть отдельные части Донецкой и Луганской областей, а также Крым останутся под оккупацией.

Читайте также: 60% украинцев верят в военную победу Украины, - опрос

Украинцы не поддерживают уступки территориями России

Автор: 

опрос (2836) территориальная целостность (226) переговоры с Россией (982)


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Топ комментарии
+9
Оті 56% непоступливих повинні хутко побігти в найближчий ТЦК схопити зброю в руки і втілити в життя свій вибір. Пенс- тоді в госпіталь доглядати покалічених бійців. А то чужими горбами можна й до кордонів 91 року воювати. А що, незламно, патріотично.
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08.05.2025 20:17
+8
Ще можна дізнатись, скільки українців вірять в Діда Мороза.
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08.05.2025 20:11
+8
Не розумію, чому проблеми з мобілізацією???
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08.05.2025 20:12
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Правила форума Совет форумчан
це опитування того разумкова що привів нам в президенти Верховну Гниду ?
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08.05.2025 20:08 Ответить
це як у Чорновола ?

батько - Скеля та Людина ..а синок руснявий щур ?
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08.05.2025 20:14 Ответить
Ваші уявлення про Чорновола застарілі років так на десять.
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08.05.2025 20:40 Ответить
Херсон повернули. шоти мелеш
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08.05.2025 20:14 Ответить
злазь з дивана дивана та біжи повертати Крим , Донецьк та Луганськ
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08.05.2025 20:44 Ответить
Мертвого кацапа ніхто не питає, окрім тебе, валянку.
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08.05.2025 20:16 Ответить
А ти вже, на доданок до голосів в голові, керуєш мобілізацією, гнилий обісранцю?
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08.05.2025 20:23 Ответить
По-перше, це лише ти намагаєшся мізки людям промити своєю дебільною позою рачки з кацапським ×ером в роті, гнилий обісранцю.
А по-друге, хіба я питав гнилого обісранця, що мені робити? ))
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08.05.2025 20:35 Ответить
До чого тут кацапи.Ми повернемо.Інакше спокою у нас не буде.
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08.05.2025 20:16 Ответить
Хай спитають, скільки українців готові поміняти ОПу на полонених азовців.
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08.05.2025 20:09 Ответить
Ще можна дізнатись, скільки українців вірять в Діда Мороза.
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08.05.2025 20:11 Ответить
майже 60% ))
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08.05.2025 20:12 Ответить
73%
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08.05.2025 20:42 Ответить
Не розумію, чому проблеми з мобілізацією???
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08.05.2025 20:12 Ответить
Був би ти мобілізованим, то не було би проблем.
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08.05.2025 20:14 Ответить
Тому що така природа хитрозроблених людей. На питання - "чи хочете ви власний будинок?" відповість "так" майже 100% опитаних. На уточнююче "чи готові ви гарувати по 16 годин років 20 заради цього і майже викреслити ці роки з життя" відповідь буде кардинально іншою. Якось так.
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08.05.2025 20:15 Ответить
Але ж жити усім потрібно десь. Так чи інакше хтось працюватиме.
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08.05.2025 20:19 Ответить
Риги з ОПи кожен місяць домальовуюьть по проценту. Скоро більшість підтримає Зєлєгского, для початку віддати Крим, і чотири області.
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08.05.2025 20:13 Ответить
Можемо запропонувати пісну ****** - заманливо, ге ж, *****?
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08.05.2025 20:14 Ответить
Не має слів. Одні емоції.
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08.05.2025 20:15 Ответить
Звідки фінансування на ОПИТТТування?
НАХ!
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08.05.2025 20:15 Ответить
Єдине чим ми можемо поступитися, це не спалювати мацкву….. поки що
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08.05.2025 20:16 Ответить
Оті 56% непоступливих повинні хутко побігти в найближчий ТЦК схопити зброю в руки і втілити в життя свій вибір. Пенс- тоді в госпіталь доглядати покалічених бійців. А то чужими горбами можна й до кордонів 91 року воювати. А що, незламно, патріотично.
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08.05.2025 20:17 Ответить
Розумнику, віддай свою картиру або йди в ТЦК. А то ти такий розумний віддати чуже а за своє всеришся коли суд тебе на сантиметр подвине
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08.05.2025 20:20 Ответить
Та усі вони з радістю б пішли до ТЦК, але нажаль не можуть бо є заброньованими інвалідами-доглядальниками, батьками десятьох дітей, пенсами, мусорами, або (у переважній більшості) жінкинями
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08.05.2025 20:39 Ответить
Потрібно вичислити цих щедрих "українців" і відібрати в них їхні домівки і їхню замлю. А то дуже цікаво виходить коли сусіди вбивають один одного за межу в 20 сантиметрів а тут такі щедрі пів країни віддати так залюбки.
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08.05.2025 20:18 Ответить
Питання потрібно ставити по іншому - чи готові ви особисто з зі зброєю в руках в перших рядах повертати окуповані території . неважливо,хто ти - бойовий тиловий пенсіонер, незламна амазонка чи незамінний фахівець прокурсько- артистичної тусовки.
Якщо в тебе є право голосу - це право потрібно підтверджувати особистим прикладом.
А не так ,що купа тилових нафронтників незламно категорчні на словах - а на ділі все вивозить роботяга Петро...
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08.05.2025 20:18 Ответить
Нет , вопрос должен стоять так-- хотите со зброею в перших рядах или хотите копать окопы между першими рядами и кацапами, разминировать поля там же. И для подкацапников вроде тебя выбор будет делать командир роты.
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08.05.2025 20:30 Ответить
кацаперда що ти забув на українському сайті? товарисч майор тебя накажет
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08.05.2025 20:53 Ответить
То не кацап , то героїчний імігрант ,який із-зак ордону розповідає ,як потрібно воювати за Вкраїну....
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08.05.2025 21:07 Ответить
Можу сказати за себе і за більшість, хто також воює. Ми не збираємося здаватись. Якщо є підтримка хоч така - і того досить. Може Вам і прикро, що вони (більшість) самі не хочуть воювати, хочуть щоб хтось - я Вас розумію. Може Ви думаєте, що нам, на фронті, буде легше, коли більшість будуть вимагати капітуляцію?
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08.05.2025 21:34 Ответить
Проблема в тому - за що воювати. Чому подумайте ,чому люди ,йшли у воєнкомати в 2022 -23 добровільно ,і чому зараз не йдуть ?
Особисто моя думка - основні причини - НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА БРЕХНЯ. Коли владоможці та їх діти - найбільші вигодонабуачі з цієк країни - не йдуть воювати , розкрадають цю країну , залякують та знищують незгодних ( в кращих традиціях московії) - а всю важкість покладають на звичайних людей.
Але ще проблема в тому - що більшість людей підтримує цю брехню - мовляв після війни розберемося .
Але ПРОБЛЕМА В ТОМУ ,ЩО САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ТА КОРУПЦІЯ - ПОРОДИЛА І ПІДТРИМУЄ ЦЮ ВІЙНУ. САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОГТИ ТА ЗМІНИТИ СИТАЦІЮ НА КРАЩЕ.
Малий совок ніколи не переможе великий . Перемога може бути лише тоді ,коли народ зверне увагу всередину - і перестане толерувати цю внутрішню гниль .
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08.05.2025 21:52 Ответить
А як щодо мого питання? Дякую, якщо дасте відповідь. Можна?
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08.05.2025 22:05 Ответить
Какая разница сколько процентов готовы и сколько не готовы? С каких пор " думка" населения влияет на исполнение законов Конституции? Вы ещё узбеков и кацапов понаехавших в Мариуполь и Донецк спросите.
Кстати, они ведь ещё и дуплятся там, их дети это ведь граждане Украины или как? Стало быть спрашивайте чего они изволить велели
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08.05.2025 20:23 Ответить
Конституцію пишуть люди. Вона не з неба падає.
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08.05.2025 20:29 Ответить
Уже написали. Извольте исполнять.
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08.05.2025 20:31 Ответить
А Конституції США 27 поправок.
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08.05.2025 20:33 Ответить
А тут з 1917 року 27 взагалі нових коституцій...
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08.05.2025 20:47 Ответить
По перше, до чого тут США? По друге, яку саме поправку написали б саме ви? Що ті хто не хочуть воювати можуть сидіти дома? Давайте ще й безкоштовного житла і грошей підкинемо тим хто не хоче працювати. А тим хто хоче працювати але не хоче платити податки --відмінимо їх на*уй. Головне ж це робити що люди хочуть, хіба ж ні? Ми ж демократія.
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08.05.2025 21:14 Ответить
І я забув саме головне. Якщо якомусь чоловіку , навіть тим хто не воює, не працює або працює але не платить податки, нема кого дуплити, держава має надати молоду дівчину для дуплення принаймні декілька раз на тиждень. Ті ж сами права для літніх жінок.
І настає рай в країні, воювати не треба, працювати не треба, податки сплачувати не треба, і голову морочити з молодими дівчатами, або розкошелюватися на повій також не треба
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08.05.2025 21:30 Ответить
Якщо в нас 56 % не готові поступатися - то де черги у воєнкомати ?

А якщо черг у воєнкомати не має - то хтось, або брехун ,або живе в космінчих фантазіях .

Але беручи до уваги ,що 60 % - населення підтримує зеленого Верховного космонавта - то відповідь очевидна - в нас хворе суспільство - і час обмежувати виборче право для половини населення - бо знов виберуть як не Арєстовіча ,то Притулу зі Стерненком - або ще якихось блазнів..
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08.05.2025 20:25 Ответить
О, скільки зразу кацапів тут повилазило які щедро готові віддати Україну. Зате коли провести опитування серед рашистів так вони даже сантиметра тайги не віддадуть, Скажіть суки і виродки кацапські, а ради чого Україна повинна щось віддати? Ради миру? Так миру не буде. А буде тільки ще страшніша війна. І ті території котрі Україна віддасть будуть воювати вже проти України так як зараз воюють проти України крим і дамбас. Якби ж Україна в 2014 році рашистам не віддавала свою землю то зараз і війни не було б
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08.05.2025 20:30 Ответить
Так а кто отвоевывать будет, если все разъехались, или по квартирам прячутся и сглаживают свою скуку на разных интернет-форумах патриотичной писаниной?
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08.05.2025 20:46 Ответить
Ну явно не ти з Германії. Так же не ти будеш і на виборах голосувати, і податки платити і українських пенсіонерів державних службовців кормити. Відказався захищати Україну- український паспорт на стіл і на всі чотири сторони без всіляких притензій до України.
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08.05.2025 20:53 Ответить
У меня хотя бы не столько цинизма и лицемерия, чтобы "воевать" патриотическими лозунгами, при этом находясь на собственном диване.
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08.05.2025 21:02 Ответить
Ні, в тебе хватає цинізму і ліцімєрія тільки сидячи в Німеччині требувати від України віддати крім криму і дамбасу ще й Херсон, Запоріжжя і тд. Завтрати також будеш гавкати що треба ще віддати Київ, Вінницю і Львів. Аби був мир, правда ж? А потім будеш гавкати що давайте українці які втікли в Польщу будуйте оборону на Віслі і Одері ато тобі далі тікати немає куди
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08.05.2025 21:09 Ответить
Нет, по действующей линии фронта заморозка. И не признавать юридически. На это согласны и в кремле, и в Вашингтоне.
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08.05.2025 21:12 Ответить
Да ну? В кремле согласны переписать свою конституцию? Сцылочку битте
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08.05.2025 21:19 Ответить
Они не будут переписывать. Просто те территории, которые они контролируют и назовут этими областями в составе федерации. А части этих областей, которые не контролируют, назовут "временно оккупированными киевским режимом".
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08.05.2025 21:23 Ответить
Україна віддала рівно стільки скільки змогла захистити .

І скільки віддасть або поверне буде залежати не від голосних "патріотичних " заяв - а від того ,як буде ставитися держава до людей . Якщо - як зараз - і далі буде продовжувати брехати ,маніпулювати ,ставитися до людей як до бидля та ресурсу - то буде дуже швидко втрачати . А якщо буде дбати - то поверне не тільки людей ,а й території.

Держави -це ІДЕЇ ,які підтримують люди , ВОНИ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ ТОДІ ,КОЛИ ЛЮДИ ГОТОВІ ПІДТРИМУВАТИ ТА РОЗДІЛЯТИ .
СРСР розпався за 3 дні - бо люди більше не підтримували ідею цієї держави.

Я підтримую державу Україна зразка кінця 2022 початку 2023 - коли панувала свобода та дух підтримки . А Україна зразка 2024-2025 - це москальська Україна - де перемогло брехня ,мародерство та чиновники. І така Україна мені не потрібно . Якщо більшість підтримує таку Україну ,то хай і воює за території і живе в ній , але без мене..
Бо як на мене - краще менша держава ,що щиро дбає за людей - чим оркостан з тризубом у вишиванці від Сяну до Дону - де люди ресурс , а чиновники з прокурорами жирують
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08.05.2025 21:18 Ответить
А 90% вважають необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності
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08.05.2025 20:39 Ответить
Тобто 44% готові бути у складі росіі. А взагалі то те ж саме, що проводити опитування що до доцільності існування якого небуть народу
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08.05.2025 20:40 Ответить
Принаймні не брешуть як ті 56 відсотків патрійотів
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08.05.2025 21:02 Ответить
Тобто ти вважаєш, що всі 100% українців хочуть бути у складі росіі?
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08.05.2025 21:06 Ответить
Проведи опитування за таким питанням, дізнаєшся.
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08.05.2025 21:19 Ответить
Так це ж фактично й було проведене таке опитування...
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08.05.2025 21:58 Ответить
Число зупиниться на позначці 25%.
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08.05.2025 20:45 Ответить
Задовбали вже... не існує ніяких "кордонів" 2014р.
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08.05.2025 21:20 Ответить
Правильно. Надо до границ Украины 1919 года

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08.05.2025 22:02 Ответить
Це питання взагалі не не стоїть. Вибір у українців такий:
- або залишатись та будувати країну-армію яка буде як мінімум стримувати орду, любе перемир'я при цьому це лише час на підготовку до наступної навали та перенесення цього тягаря на наступні покоління.
- або втекти за кордон у надії що тих, хто залишився буде досить, бо інакше доведеться поставати перед цим вибором знову.
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08.05.2025 21:44 Ответить
У меня вопрос: а почему эти 56% Украинцев еще не на фронте? В интернете и опросах все такие воевнычи, а когда эти супер патриоты видят перед собой ТЦК - так сразу начинают кричать: ДОПОМОЖІТЬ, РЯТУЙТЕ МЕНЕ БУДЬ ЛАСКА, ЛЮДИ. Вы либо прекратите врать в опросах, либо не бегите сразу в кусты при виде парней из ТЦК!
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08.05.2025 22:10 Ответить
 
 