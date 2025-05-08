56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Во время переговоров с Россией более половины граждан Украины не готовы уступить ни свои территории, ни прозападный вектор свободного развития государства.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, 56,9% опрошенных украинцев не готовы уступить ни территории, ни прозападный вектор развития страны во время переговоров с Россией.
В то же время 14,7% респондентов сказали, что готовы уступить прозападный вектор, а еще 11,1% - допускают территориальные уступки. 17,4% затруднились ответить.
75,7% верят в победу Украины над Россией. Из них 29,8% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.
Еще 21,4% отметили, что победа - это уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри РФ.
Почти столько же (20,7%) считают победой изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть отдельные части Донецкой и Луганской областей, а также Крым останутся под оккупацией.
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батько - Скеля та Людина ..а синок руснявий щур ?
А по-друге, хіба я питав гнилого обісранця, що мені робити? ))
НАХ!
Якщо в тебе є право голосу - це право потрібно підтверджувати особистим прикладом.
А не так ,що купа тилових нафронтників незламно категорчні на словах - а на ділі все вивозить роботяга Петро...
Особисто моя думка - основні причини - НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА БРЕХНЯ. Коли владоможці та їх діти - найбільші вигодонабуачі з цієк країни - не йдуть воювати , розкрадають цю країну , залякують та знищують незгодних ( в кращих традиціях московії) - а всю важкість покладають на звичайних людей.
Але ще проблема в тому - що більшість людей підтримує цю брехню - мовляв після війни розберемося .
Але ПРОБЛЕМА В ТОМУ ,ЩО САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ТА КОРУПЦІЯ - ПОРОДИЛА І ПІДТРИМУЄ ЦЮ ВІЙНУ. САМЕ ЦЯ БРЕХНЯ ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОГТИ ТА ЗМІНИТИ СИТАЦІЮ НА КРАЩЕ.
Малий совок ніколи не переможе великий . Перемога може бути лише тоді ,коли народ зверне увагу всередину - і перестане толерувати цю внутрішню гниль .
Кстати, они ведь ещё и дуплятся там, их дети это ведь граждане Украины или как? Стало быть спрашивайте чего они изволить велели
І настає рай в країні, воювати не треба, працювати не треба, податки сплачувати не треба, і голову морочити з молодими дівчатами, або розкошелюватися на повій також не треба
А якщо черг у воєнкомати не має - то хтось, або брехун ,або живе в космінчих фантазіях .
Але беручи до уваги ,що 60 % - населення підтримує зеленого Верховного космонавта - то відповідь очевидна - в нас хворе суспільство - і час обмежувати виборче право для половини населення - бо знов виберуть як не Арєстовіча ,то Притулу зі Стерненком - або ще якихось блазнів..
І скільки віддасть або поверне буде залежати не від голосних "патріотичних " заяв - а від того ,як буде ставитися держава до людей . Якщо - як зараз - і далі буде продовжувати брехати ,маніпулювати ,ставитися до людей як до бидля та ресурсу - то буде дуже швидко втрачати . А якщо буде дбати - то поверне не тільки людей ,а й території.
Держави -це ІДЕЇ ,які підтримують люди , ВОНИ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ ТОДІ ,КОЛИ ЛЮДИ ГОТОВІ ПІДТРИМУВАТИ ТА РОЗДІЛЯТИ .
СРСР розпався за 3 дні - бо люди більше не підтримували ідею цієї держави.
Я підтримую державу Україна зразка кінця 2022 початку 2023 - коли панувала свобода та дух підтримки . А Україна зразка 2024-2025 - це москальська Україна - де перемогло брехня ,мародерство та чиновники. І така Україна мені не потрібно . Якщо більшість підтримує таку Україну ,то хай і воює за території і живе в ній , але без мене..
Бо як на мене - краще менша держава ,що щиро дбає за людей - чим оркостан з тризубом у вишиванці від Сяну до Дону - де люди ресурс , а чиновники з прокурорами жирують
- або залишатись та будувати країну-армію яка буде як мінімум стримувати орду, любе перемир'я при цьому це лише час на підготовку до наступної навали та перенесення цього тягаря на наступні покоління.
- або втекти за кордон у надії що тих, хто залишився буде досить, бо інакше доведеться поставати перед цим вибором знову.