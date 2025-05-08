56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Во время переговоров с Россией более половины граждан Украины не готовы уступить ни свои территории, ни прозападный вектор свободного развития государства.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 56,9% опрошенных украинцев не готовы уступить ни территории, ни прозападный вектор развития страны во время переговоров с Россией.

В то же время 14,7% респондентов сказали, что готовы уступить прозападный вектор, а еще 11,1% - допускают территориальные уступки. 17,4% затруднились ответить.

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75,7% верят в победу Украины над Россией. Из них 29,8% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 21,4% отметили, что победа - это уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри РФ.

Почти столько же (20,7%) считают победой изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть отдельные части Донецкой и Луганской областей, а также Крым останутся под оккупацией.

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