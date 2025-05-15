УКР
Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times

Чого бажає Путін

Російський диктатор Володимир Путін раз по разу надсилає чіткий сигнал, підкріплений його офіційними особами: Росія перемагає на полі бою, тому вона повинна отримати те, чого хоче.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Наприкінці березня Путін заявив, що російські війська мають перевагу на всьому фронті та Москві лишилося "добити" українців:

"У нас є підстави вважати, що доб’ємо їх. Люди в Україні повинні усвідомити, що відбувається".

Цю тезу підтвердив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, додавши, що росіяни наступають "на 116 напрямках" — а той, хто не хоче вести переговори, нібито мусить слухати "мову російського багнета".

У Білому домі цей тон сприйняли як виклик.

У переговорах Кремль наполягає, щоб Україна погодилася на суворі ліміти для своєї армії - і за чисельністю, і за видами озброєння — а також віддала під контроль усі чотири окуповані області, включно з двома обласними центрами, які вона і досі не контролює.

"Росія не може вимагати земель, яких вона навіть не захопила", - застеріг віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на Fox News цього місяця.

Будь-який прогрес Вашингтона залежатиме від того, чи вдасться переконати Путіна, що теплі стосунки з США для нього вигідніші за крихітні здобутки на полі бою.

Інститут вивчення війни зафіксував: за 16 місяців росіяни захопили менш як 1% української території, а втратили — понад 400 тисяч особового складу.

У війні на виснаження навіть крихітні поступи можуть призвести до прориву, якщо оборона не витримає. Саме на це розраховує Кремль: населення України — менше чверті населення Росії, а втрати постійно зростають.

Росія також має найбільший у світі ядерний арсенал, хоча Путін і заявляв, що поки не бачить потреби в його використанні. Крім того, вона має величезні потужності з виробництва озброєння, що стане ще більшим плюсом, якщо поставки зі США до України вичерпаються.

Путіна не лякають нові погрози Заходу: у середу ЄС зробив крок до затвердження додаткових санкцій, зокрема проти "тіньового флоту" для обходу нафтового ембарго. Трамп також обіцяє нові санкції, але досі їх так і не застосував.

Тетяна Станова з Центру Карнегі російської та євразійської безпеки вважає, що Путін очікує поступового колапсу української оборони: "Це буде серйозний психологічний удар, і еліти скажуть: "Зеленський, геть - ми домовимося з Путіним"".

Водночас диктатор не хоче втратити зв’язок із Трампом - найбільш проросійським американським лідером за роки. Саме тому він запропонував зустріч у Стамбулі - не для українців, а для Трампа. І те що буде відбудеться в четвер, на її думку, це лише шоу.

"Кожна сторона зіграє свою роль, але справжніх умов для серйозного обговорення перемир’я немає", - підсумувала Станова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg

