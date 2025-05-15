Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times
Російський диктатор Володимир Путін раз по разу надсилає чіткий сигнал, підкріплений його офіційними особами: Росія перемагає на полі бою, тому вона повинна отримати те, чого хоче.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Наприкінці березня Путін заявив, що російські війська мають перевагу на всьому фронті та Москві лишилося "добити" українців:
"У нас є підстави вважати, що доб’ємо їх. Люди в Україні повинні усвідомити, що відбувається".
Цю тезу підтвердив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, додавши, що росіяни наступають "на 116 напрямках" — а той, хто не хоче вести переговори, нібито мусить слухати "мову російського багнета".
У Білому домі цей тон сприйняли як виклик.
У переговорах Кремль наполягає, щоб Україна погодилася на суворі ліміти для своєї армії - і за чисельністю, і за видами озброєння — а також віддала під контроль усі чотири окуповані області, включно з двома обласними центрами, які вона і досі не контролює.
"Росія не може вимагати земель, яких вона навіть не захопила", - застеріг віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на Fox News цього місяця.
Будь-який прогрес Вашингтона залежатиме від того, чи вдасться переконати Путіна, що теплі стосунки з США для нього вигідніші за крихітні здобутки на полі бою.
Інститут вивчення війни зафіксував: за 16 місяців росіяни захопили менш як 1% української території, а втратили — понад 400 тисяч особового складу.
У війні на виснаження навіть крихітні поступи можуть призвести до прориву, якщо оборона не витримає. Саме на це розраховує Кремль: населення України — менше чверті населення Росії, а втрати постійно зростають.
Росія також має найбільший у світі ядерний арсенал, хоча Путін і заявляв, що поки не бачить потреби в його використанні. Крім того, вона має величезні потужності з виробництва озброєння, що стане ще більшим плюсом, якщо поставки зі США до України вичерпаються.
Путіна не лякають нові погрози Заходу: у середу ЄС зробив крок до затвердження додаткових санкцій, зокрема проти "тіньового флоту" для обходу нафтового ембарго. Трамп також обіцяє нові санкції, але досі їх так і не застосував.
Тетяна Станова з Центру Карнегі російської та євразійської безпеки вважає, що Путін очікує поступового колапсу української оборони: "Це буде серйозний психологічний удар, і еліти скажуть: "Зеленський, геть - ми домовимося з Путіним"".
Водночас диктатор не хоче втратити зв’язок із Трампом - найбільш проросійським американським лідером за роки. Саме тому він запропонував зустріч у Стамбулі - не для українців, а для Трампа. І те що буде відбудеться в четвер, на її думку, це лише шоу.
"Кожна сторона зіграє свою роль, але справжніх умов для серйозного обговорення перемир’я немає", - підсумувала Станова.
15- го знову викотять вимоги капітуляції і Україна знову буде винувата що "не хоче миру"...
Всі хто хотів побачити бачать то вже давно. А хто не хотів, "не побачать" знову.
І даю 400% гарантії що трамп це проковтне.
Навіть 800%...
Раз по раз Трамп робить щось подібне до ошуканих глядачів.
От тільки до класичного фіналу все ніяк не дійде.
- перетворив країну в КНДР де діти в військовій формі
- втратив найбільший ринок планети - ЕС
- втратив кадрову армію
- втратив 1 млн загалом
- втратив більшість танків що були з часів СССР а також значну кількість артилерії
- 95% економіки залежно від Китая
Одні перемоги.
- 0 взятих обласних центрів
- 3 взятих обласних центрів за 11 років з 25 загалом
і Канада 51-й штат і Гренландія не Данія?
а вже потім українців спитатися - не бубу,
а саме українців?
подаруйте ідіоту, ну як нема Боїнга, хоч портрет, вірш, що небудь!
доня на подарунки падкий
Мочу хай п'є, а не пиво !
А нам тепер розгрібати
***** за всьо заплатіт...»
ну чи там доня? - вважайте далі...
а буба це пацюк на барабані ноженятками і лідорським піском ротом!
Для свідомих громадян це розумововідсталий,наркозалежний кварталівський клоун,що прийшов до влади не без допомоги рахи,як і Януковощ.Його завданням було підірвати обороноздатність країни і здати куйлу.Скорочення військ,закриття ракетних програм,зменшення фінансування ЗСУ,злив інформаціїї по контрабанді з рахи обладнання до військової техніки,вилучення клістронів,відведення військ з небеспечних напрямків,ігнорування розвідок інформаціїї що до маштабного вторгнення.І це не весь список подвигів Оманського.
Ця вся інформація в відкритому доступі.
Але що зараз. Трамп дає зброю? Не дуже. Або ми не впевнені що дасть. Те саме і з фінансуванням. Свого у нас нічого, бо Зеленський дбає більше про власний капітал. Які у нас перспективи
Чому шахеди літають над моїм будинком а не у кацапів
Іди, касаб, голосуй за свого *****.
його армія сипиться з кожним днем ,
але кацапи діють , як кончені терористи , вбиваючи українців
КАБами і знищують повністю наші прифронтові міста і села
повністю !!
А їхати до Стамбула , це падло плєшиве , злякалося 😡
А у Стамбулі цей ордер можуть здійснити!
Втрати раші у цій війни колосальні, ресурсів не вистачає й він ще на щось сподівається!?
ЗСУ, довданіть дронами по раші 15 квітня так, щоб аж у Стамбулі почули міць та велич нашого славетного війська!
Це відразу багато кого протверезить! Знатимуть, що ЗСУ - найсильніші у Світі!
то ***** дійсно перемагає обмінявши 1 млн безтолкового лайна на величезні площі українських земель з величезними покладами, з часом санціі знімуть а бидло московитьсьее незважаючі на свої втрати буде оспівувати великого вождя *****...
Дякуємо, містер Трамп! Та і Зеленському дякуємо, і Сирському.
***** - понтовите сцикло відірване від реальності своїм "довгим столом", тому й досі розраховує на пАбєду, коли його царство Московія вжЕ економічно і військово на грані краху, правда колективний Захід ще більше сцикло, сциться навіть коли їм нічого не загрожує..
а якби воля Божа, то трупін-кремлівський не дочекався би такої долі..
И пассажир не подводит.. еще тупее Трампа.
- зрозуміло , що всі хто гавкає на Президента України - працюють на кацапів !