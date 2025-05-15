Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times

Російський диктатор Володимир Путін раз по разу надсилає чіткий сигнал, підкріплений його офіційними особами: Росія перемагає на полі бою, тому вона повинна отримати те, чого хоче.

Наприкінці березня Путін заявив, що російські війська мають перевагу на всьому фронті та Москві лишилося "добити" українців:

"У нас є підстави вважати, що доб’ємо їх. Люди в Україні повинні усвідомити, що відбувається".

Цю тезу підтвердив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, додавши, що росіяни наступають "на 116 напрямках" — а той, хто не хоче вести переговори, нібито мусить слухати "мову російського багнета".

У Білому домі цей тон сприйняли як виклик.

У переговорах Кремль наполягає, щоб Україна погодилася на суворі ліміти для своєї армії - і за чисельністю, і за видами озброєння — а також віддала під контроль усі чотири окуповані області, включно з двома обласними центрами, які вона і досі не контролює.

"Росія не може вимагати земель, яких вона навіть не захопила", - застеріг віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на Fox News цього місяця.

Будь-який прогрес Вашингтона залежатиме від того, чи вдасться переконати Путіна, що теплі стосунки з США для нього вигідніші за крихітні здобутки на полі бою.

Інститут вивчення війни зафіксував: за 16 місяців росіяни захопили менш як 1% української території, а втратили — понад 400 тисяч особового складу.

У війні на виснаження навіть крихітні поступи можуть призвести до прориву, якщо оборона не витримає. Саме на це розраховує Кремль: населення України — менше чверті населення Росії, а втрати постійно зростають.

Росія також має найбільший у світі ядерний арсенал, хоча Путін і заявляв, що поки не бачить потреби в його використанні. Крім того, вона має величезні потужності з виробництва озброєння, що стане ще більшим плюсом, якщо поставки зі США до України вичерпаються.

Путіна не лякають нові погрози Заходу: у середу ЄС зробив крок до затвердження додаткових санкцій, зокрема проти "тіньового флоту" для обходу нафтового ембарго. Трамп також обіцяє нові санкції, але досі їх так і не застосував.

Тетяна Станова з Центру Карнегі російської та євразійської безпеки вважає, що Путін очікує поступового колапсу української оборони: "Це буде серйозний психологічний удар, і еліти скажуть: "Зеленський, геть - ми домовимося з Путіним"".

Водночас диктатор не хоче втратити зв’язок із Трампом - найбільш проросійським американським лідером за роки. Саме тому він запропонував зустріч у Стамбулі - не для українців, а для Трампа. І те що буде відбудеться в четвер, на її думку, це лише шоу.

"Кожна сторона зіграє свою роль, але справжніх умов для серйозного обговорення перемир’я немає", - підсумувала Станова.

