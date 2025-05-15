Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что и не ожидал визита диктатора Путина в Стамбул.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"На самом деле я сказал: "Зачем ему ехать, если я не поеду?" Потому что я не собирался ехать. Я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал этого. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду", - сказал он.

Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.

Накануне СМИ сообщали, что Трамп не поедет в Турцию.

Читайте: Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио