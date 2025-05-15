Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что и не ожидал визита диктатора Путина в Стамбул.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
"На самом деле я сказал: "Зачем ему ехать, если я не поеду?" Потому что я не собирался ехать. Я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал этого. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду", - сказал он.
Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.
Накануне СМИ сообщали, что Трамп не поедет в Турцию.
