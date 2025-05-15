РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
9 637 123

Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Трамп не ожидал, что Путин прибудет в Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что и не ожидал визита диктатора Путина в Стамбул.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"На самом деле я сказал: "Зачем ему ехать, если я не поеду?" Потому что я не собирался ехать. Я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал этого. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду", - сказал он.

Ранее Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.

Накануне СМИ сообщали, что Трамп не поедет в Турцию.

Читайте: Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио

Автор: 

путин владимир (32028) Турция (3530) Трамп Дональд (6443)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
потому что трамп ИДИОТ
показать весь комментарий
15.05.2025 10:57 Ответить
+45
..."Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду"... Це такий переклад чи воно дійсно таке меле?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:50 Ответить
+25
рудий самозакоханий інтриган
ціна інтриги - тисячі життів
показать весь комментарий
15.05.2025 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
скаліченна паличка виручалочка від США ,трамп🤠 йди на... імпічмент ...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:07 Ответить
І знову Трамп виконує роль адвоката путіна. Знову "Рафік нє вінават".
показать весь комментарий
15.05.2025 12:08 Ответить
Краснов сказав поїду значить не їду,
щоб Україна залилась кров'ю
показать весь комментарий
15.05.2025 12:12 Ответить
Стара,прокремлівська рижа сволоч.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:31 Ответить
там біполярка ще та
показать весь комментарий
15.05.2025 12:34 Ответить
Нехай тепер не гавкає, що він хоче закінчення війни
показать весь комментарий
15.05.2025 12:37 Ответить
Куда ж ты Америка вляпалась. Во век не отмыться. Кремлёвский Чмырь прячется за спину китайского, а рыжий Дебил - за спину Чмыря. Это так он осуществляет своё "Make America great again".
показать весь комментарий
15.05.2025 12:46 Ответить
Трамп не хоче миру?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
Або,діду, їдьте ви, бо я не поїду. Або їдьте діду ви, я за вас посиджу. ( С.Руданський "Переслів'я") Руданський щось знав...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
Трампон збирався не їхати,а їхати не збирався,тому що ***** гукав не Зеленськог, а Доньку-пустобріха.Тому їхати Трампону немає сенсу, бо сенс і Доник -речі не сумісні.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:52 Ответить
Некрасиво обійшовся із ЗЄльонским.Він який не який,а все таки прєзідєнт,а не дурілка картонная...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:55 Ответить
Тільки ядерна зброя і тоді тебе слухають. А так залежність від дій якогось ідіота з Америки чи *********.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:59 Ответить
Та можеш їхати, куда завгодно, хоч за російськім кораблем. Головне давай зброю, якою обіцяв Україну завалити.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:12 Ответить
Якби Трамп вранці не встав , то і сонце не зійшло б.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:22 Ответить
он ещё больше поКРАСНел . у него уже не будет другого цвета. Скорей бы он. ........ или импичмент. А то долго ждать пока его выкиинут с белого дома. ВСЕ будет УКРАИНА!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:44 Ответить
Трупм хочет сделить больно зе и поиздеваться. При этом он не понимает того что все кроме него знают что д.......
показать весь комментарий
15.05.2025 13:47 Ответить
Ага, тоді логічне запитання, а чого ж ти не поїхав? Виходить, що ти той хто зірвав перемовини.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:49 Ответить
Трамп до 15 травня - Якщо приїде путін, то приїду і я!
15 травня Пуйло не приїхав.
Трамп - Навіщо йому приїжджати, якщо я не приїхав.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:02 Ответить
Пихате лайно...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:10 Ответить
Виведення терміну «ідіот» на новий рівень 👍
показать весь комментарий
15.05.2025 14:20 Ответить
Руда козлина
показать весь комментарий
15.05.2025 14:36 Ответить
оце движуе старий маразматик прям бог ампаратор трампон спайсовий з лемарго на дюні
показать весь комментарий
15.05.2025 15:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 