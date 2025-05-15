Трамп не поедет в Турцию на переговоры Украина-РФ, - СМИ
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, где должны состояться переговоры Украины и России.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что американский чиновник заявил, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.
В материале отмечается, что президент США принял такое решение после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет правителя России Владимира Путина.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Путін хоче продати свій візит в Стамбул за якісь поступки від Трампа. Крим визнати, особиста зустріч з заявами про переділ світу, зняття санкцій і так далі. Тіпа тобі Дональд треба, ти і крутись.
Але Трамп заявив що приїде на зустріч, якщо приїде Путін. Ху.ло дав маху. Араби зустрічали Трампа як падишаха, наробили купу дорогих подарунків, включно з літаком, обіцяли Трамп Тауери побудувати, назаключали контрактів на Боїнги і зброю на безумні мільярди, збільшили видобуток нафти.
Трамп подумав, що не дуже то йому і потрібно зв'язуватись з Путіним, якщо на Близькому Сході він і так отримав майже те саме, що хотів від Росії, але без репутаційних втрат і ще й покаже себе захисником вільного світу, підтримавши Україну, якщо Путін забикує.
Ху.ло начеб то і готовий їхати, але Трамп не просить. Послав Рубіо і Віткоффа і то на наступний день.
Зеленський стібеться і піднімає ставки, заявляє - Путін боїться з ним зустрічатися, ці слова медіа розносять по світу.
В Кремлі зависли.
Почекаємо.
