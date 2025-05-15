РУС
Трамп не поедет в Турцию на переговоры Украина-РФ, - СМИ

Трамп

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, где должны состояться переговоры Украины и России.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что американский чиновник заявил, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.

В материале отмечается, что президент США принял такое решение после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет правителя России Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио уже прибыл в Турцию, - CNN

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Очікувано. Трамп все робить щоб не поставити путлєра в незручне становище і не довести ситуацію до необхідності, таки ввести ще санкцій проти нього. Санкцій про які Донні безупинно базікає, але в реальності лише рухається до повернення параші в світову економіку.
15.05.2025 00:41
Ну і де санкції з пекла? Чи знову Трамп обісрався?
15.05.2025 00:38
Очередная разводка от x#йла и его рыжего раба. Как-будто изначально не было понятно чего ждать от этих "стамбульских переговоров". Всё те же невыполнимые ультиматумы от рашkи. Зато можно ещё потянуть время, поиграть в "перемирие", внести раскол и неопределенность между Европой и США по части санкций.
15.05.2025 01:08
Нелох досягнув перемірєя! Тепер і виборів годі чекати!
15.05.2025 00:36
І не мрій , кацапе ! Жодних виборів під час війни !
15.05.2025 00:44
Та вищо? Тільки кацапи можуть мріяти про вибори, справжгі українці ніколи такого хотіти не можуть, бо неначасі!
15.05.2025 00:46
Щоб виграти цю війну, треба спочатку прибрати внутрішнього ворога, зеленого бідосю.
15.05.2025 03:26
Яких виборів ти хочеш? Не хочеш воювати за Україну то не маєш права і на голос. Собака яка не захищає свій двір не має права требувати їжу
15.05.2025 00:54
Так хочу виборів за Україну, а ця влада не хоче і ви їй підігуєте! А яких я хочу? Таких, які будуть проведені на зразок 2019, в преріод війни і частини окупації Україні! Тодішня влада не створювала умови для узурпації і виправдення про не проведення виборів!
15.05.2025 01:02
Було 32 кандидати!
15.05.2025 01:04
У 2019 і близько таких масштабів не було.
А вибори, звісно, потрібні. Але тільки тому, що вони покажуть який геноцид відбувається
15.05.2025 08:08
Собаки у 2019 теж галасавали?
показать весь комментарий
значить, недопускати жодну жіночої статі до голосування! правда, сексисте?
15.05.2025 17:12
как всьо нєожидано і внєзапно !
ай-я-яй !
буйло доні через буй кинув.
просто витер об нього ноги !

доні, витрись, то божа роса "золотой дождь" з мацкви

.
15.05.2025 00:38
Абідєлся
15.05.2025 00:38
дарма !
міг би з інтєрєсним чєловєком мєдінським поспілкуватись

буйло відверто знущається над усіма !
в першу чергу над трампом.

.
15.05.2025 00:47
Ну і де санкції з пекла? Чи знову Трамп обісрався?
15.05.2025 00:38
Обісрався! Ми тобі ще до виборів про це казали. - "обсереться і запаскудить США...". А ти тут "з штанів вискакував" - точно, як "Зелєбобіки" у 2019-му... (а зараз, як і ти, поперевзувалися", і свого "бога" кленете...).
На основі "перейменування" Мексиканської затоки, з"явилася нова "погрємуха" США - "Трампостан"...
15.05.2025 04:04
Очікувано. Трамп все робить щоб не поставити путлєра в незручне становище і не довести ситуацію до необхідності, таки ввести ще санкцій проти нього. Санкцій про які Донні безупинно базікає, але в реальності лише рухається до повернення параші в світову економіку.
15.05.2025 00:41
базікай доні чи не базікай, але з його передвиборчої програми не робиться нічого !

ну хіба що браві US MARINE візьмуть в полон гренландських пінгвінів на радість маговців

.
15.05.2025 00:44
Чому раптом не робиться нічого? Он наприклад обіцянка знизити ціни на ліки. Скасував обмеження цін на деякі ліки, що затвердив Байден, а потім на днях ввів їх назад. Але ж знизив врешті решт? І неважливо, що для цього їх підняв. Ну і т.п. перемоги. Знову таки потужна перемога над трансгендерами в спорті. Обіцянки робити щоденно м**ет Ізраїлю теж сумлінно виконує. З депортацією так взагалі перевиконав план - скоро перейде до депортації американських громадян.
Результативний президент, нічого не скажеш.
15.05.2025 00:52
Трампу вже настав час переходити на галоперидол.
15.05.2025 01:03
Стараннями «Великого Донні» та його команди, проголошений ними «Золотий вік Америки», поступово та незворотньо, перетворюється на «золотий дощ», який ллється з їх пісюнів, на світовий авторитет США…
15.05.2025 07:22
виходить, ЗЄля буде сам з собою розмовляти, за відсутності буйла та трампа ?

це шизофренія чи крута біла доріжка ?

.
15.05.2025 00:41
Буде із Єрмаком.
Що робити із циии " перемовинами"?
Ось питання.
Посадити разом із шістьорками - росіянами кого?
Арєстовича з Арахамією хіба що..
15.05.2025 00:48
всі курви-переговорщики порозбігались.
не факт, що навіть абрахамка на місці - давно його небрите мурло не мєльтишило в пресі

треба терміново, в ночь, набирати нову бригаду стендаперів

.
15.05.2025 01:32
До Трампа і Ко, нарешті, "дійшло", що Путін їх не тільки "пошив у дурні", але й "виставив дурнями"... І ці "мирні переговори", навіть не почавшись, перетворилися на "дурну комедію"... А зараз Трамп виглядає ідіотом: ратував за переговори, запрошував на них Зеленського з Путіним, щоб виступить між ними "арбітром"... А тепер навіть наш "Блазень" виглядить краще - бо він приїхав і заявив про готовність до переговорів! Про Путіна мови нема - "брехливе ***** брехливим і підлим і залишиться..." А Трамп? Так "тужився", щоки надував! А в результаті вийшов "великий пердь" в штани...
15.05.2025 04:13
та хіба ті переговори будуть? з такою цапською делегацією, то на переговори з нею варто послати прибиральницю з ОПи чи буфетчицю.. ох і знатно кацапи поводили Рудому Чубу по єпалу. це ж ганьба повна. Це ж Чуб натиснув на Вову, щоб той їхав на переговори, санкції відклав. і тепер каци його так опозорили. якщо Чуб і завтра буде закликати Вову сідати за стіл переговорів з цією делегацією з боліт, то тоді Чуб не тільки себе спозорить вже нижче плінтуса, нижче плінтуса він спозорить уже і Америку. їпанутись..
15.05.2025 00:45
Трумп не знає що робити і хапається за моломинку, щоб зберегти видимість процесу..
А всі у світі повинні грати дурнів і піддакувати невігласу Віслючку Донні.
15.05.2025 00:50
Так він сам з собою кожен день і розмовляє! Відосіки завжди в одне рило!
15.05.2025 00:45
Главпапіки прожогом заходилися колупати піч. Замість себе вислали двірників абощо.
15.05.2025 00:51
Як обскакали трампівські гади.… Спочатку Новина, що американці вже їдуть, тільки потім дізнаємось про склад кацапської бандоделегації. І все для того, щоб ми не могли вже відмовити. Кремль і трамп чітко грають свою партію.Хіба ми не могли -догадатись? Це ж бажання затягнути нас у мінськ-3. Для них було головним примусити нас зробити перший крок а далі будуть водити по кругу імітуючи пошук рішення проблеми та відтягуючи санкції.
15.05.2025 00:53
В свій час Мінськ-2 врятував Україну. Тому "затягнути" в Мінськ-3 Україну це останнє на що погодяться орки) А для України це був би вихід (але не для зебілів, звісно)
15.05.2025 03:30
Мда..."пісець" буде в моді на цьому тижні.
15.05.2025 00:55
А це просто "шедевр" політики - Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP
15.05.2025 01:00
Можна, не напружуючись, прочитати думки путіна про це все - лох это судьба.
15.05.2025 01:02
Тепер рижий займеться умовлянням ***** явитись на переговори.
Паралельно ху*сосячи нас.
15.05.2025 00:59
Очередная разводка от x#йла и его рыжего раба. Как-будто изначально не было понятно чего ждать от этих "стамбульских переговоров". Всё те же невыполнимые ультиматумы от рашkи. Зато можно ещё потянуть время, поиграть в "перемирие", внести раскол и неопределенность между Европой и США по части санкций.
15.05.2025 01:08
**** вчергове просто насрав на Трампа, от все що в чумайдан насрав, все на Трампа і кинув, а руде чмо вмивається.
15.05.2025 01:12
Може тебе, зеленський, так сша та європа переконають капітулювати нарешті? Що ти там робиш у тому стабулі?
15.05.2025 01:30
Трамп вперше сідає в літак «летючий палац» вартістю $400 мільйонів , подарований урядом Катару.......https://www.facebook.com/100009709097179/videos/728621479587819

Взагалі президент США не має права приймати в особисте користування подарунки, тим більше такі дорогі - але Трампа це не стосується.

Цей подарунок схвалила Генеральний прокурор Пем Бонді. Вона була платним лобістом Катару, заробляючи $115 тисяч на місяць.

Керівництво США сьогодні продається. Просто треба дати хорошу ціну.......

Путін хоче продати свій візит в Стамбул за якісь поступки від Трампа. Крим визнати, особиста зустріч з заявами про переділ світу, зняття санкцій і так далі. Тіпа тобі Дональд треба, ти і крутись.

Але Трамп заявив що приїде на зустріч, якщо приїде Путін. Ху.ло дав маху. Араби зустрічали Трампа як падишаха, наробили купу дорогих подарунків, включно з літаком, обіцяли Трамп Тауери побудувати, назаключали контрактів на Боїнги і зброю на безумні мільярди, збільшили видобуток нафти.

Трамп подумав, що не дуже то йому і потрібно зв'язуватись з Путіним, якщо на Близькому Сході він і так отримав майже те саме, що хотів від Росії, але без репутаційних втрат і ще й покаже себе захисником вільного світу, підтримавши Україну, якщо Путін забикує.

Ху.ло начеб то і готовий їхати, але Трамп не просить. Послав Рубіо і Віткоффа і то на наступний день.

Зеленський стібеться і піднімає ставки, заявляє - Путін боїться з ним зустрічатися, ці слова медіа розносять по світу.

В Кремлі зависли.

Почекаємо.
15.05.2025 02:22
Італійці жартують
15.05.2025 04:21
ох не треба було знову понти ганяти "я приїду і чекаю!"
дочекався третьосортну мединську кацапню?
ох не довчили бубу в Трускавці,
зе-пациєнт просто не здатет сприймати-аналізувати інформацію
і робити з неї висновки...
ну є такі люди - рідки але є, і Україні таки звезло з цим екземпляром!
15.05.2025 04:50
Трамп не поїде в Туреччину

Там величатись погано.
15.05.2025 05:23
Донни-Донни, ты магуч,
Ты ганяеш стаи...

Нет, ты просто гоняешь... шары или что там
15.05.2025 05:30
Опустили трампа!!! Ну, заслужено і справедливо!!!!
15.05.2025 05:54
Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде !
А за деревом дерево а за деревом ліс )
15.05.2025 06:15
Обісрався пуйло, обісраний Трамп зі своєю любов'ю до пуйла
15.05.2025 06:47
задню включив підир
15.05.2025 07:32
Рижий москальський блазень та лайно собаче!
Як в кремлі сказали, так воно й зробило!
Ці покидьки самі зірвали переговори у Стамбулі!
15.05.2025 08:00
очередной обсерон трамбона. слово рыжего бабуина не стоит ломаного цента. Не видать ему Шнобеля как своих ушей. Просто в очередной раз ***** показало кто кого имеет
15.05.2025 08:06
Трампу, ****** поводив по губам, конем лаврова!?!
15.05.2025 08:51
трамп піде до лісу ,тому шо це амеріканське опудоло 🤠 знає ,шо русня не сама воює в Україні ,а з китаєм ,тому с* ре дуже протистояти ,тим більше шо трамп автолітарист ху* в !!!
15.05.2025 12:20
 
 