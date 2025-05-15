Рубио уже прибыл в Турцию, - CNN

Государственный секретарь США Марк Рубио уже прибыл в Анталию в Турции.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рубио приземлился в прибрежном городе Анталия после поездки с президентом Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.

Первоначальная цель поездки Рубио - неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО - была омрачена как потенциальными переговорами между Москвой и Киевом в Стамбуле, так и ожидаемым взаимодействием между Рубио и его сирийским коллегой.

"Дискуссии, направленные на прекращение войны в Украине, должны были состояться на самом высоком уровне - между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Украинский президент заявил, что примет участие в переговорах, но встретится только с Путиным", - напоминает издание.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.