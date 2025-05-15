РУС
Рубио уже прибыл в Турцию, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио уже прибыл в Анталию в Турции.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рубио приземлился в прибрежном городе Анталия после поездки с президентом Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.

Первоначальная цель поездки Рубио - неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО - была омрачена как потенциальными переговорами между Москвой и Киевом в Стамбуле, так и ожидаемым взаимодействием между Рубио и его сирийским коллегой.

"Дискуссии, направленные на прекращение войны в Украине, должны были состояться на самом высоком уровне - между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Украинский президент заявил, что примет участие в переговорах, но встретится только с Путиным", - напоминает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул 16 мая, - Reuters

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Автор: 

Турция (3530) переговоры с Россией (1290) Рубио Марко (271)
Топ комментарии
+10
Зачем
показать весь комментарий
14.05.2025 23:55 Ответить
+8
для зустрічі з мєдінським...

донні, це потужна перемога і прорив у переговорах !

.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:59 Ответить
+5
Його рівень це голова МЗС. Кацапи послали заступників заступників.
Чергове приниження сша при рудому
показать весь комментарий
15.05.2025 00:10 Ответить
Зачем
показать весь комментарий
14.05.2025 23:55 Ответить
для зустрічі з мєдінським...

донні, це потужна перемога і прорив у переговорах !

.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:59 Ответить
Ну дуже цікаво було б подивитися на фізію Марка, якому доведеться не тільки із Мединським ручкатися , а із гардеробнецею із міду лавровського.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:54 Ответить
приїхав на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО у Анталії. А ви що подумали?
показать весь комментарий
15.05.2025 00:55 Ответить
Вони будуть терти свої чорні справи з кацапами, а нас у дурні вивели.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:58 Ответить
=================
жуй ********* та грайся з котами і чекай на кацапів.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:58 Ответить
до сраки карі очі.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:58 Ответить
Може подрочити Ердогану
показать весь комментарий
15.05.2025 00:00 Ответить
путлер рік тому сказав, що повноваження Зеленського закінчилися і нічого підписувати з ним не буде. І навряд чи передумає. Зеленський два роки тому своїм указом "констатував неможливість проведення переговорів з путлером". Тиждень тому сказав, що ніяких переговорів без перемир'я. Кілька днів тому почав сам наполягати на зустрічі з путлером. Цікаво що придумає тепер.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:01 Ответить
Його рівень це голова МЗС. Кацапи послали заступників заступників.
Чергове приниження сша при рудому
показать весь комментарий
15.05.2025 00:10 Ответить
Трамп встретился с человеком, за которого ранее США предлагали награду 10 миллионов... А теперь, это получается "уважаемый человек", который представляет Сирию. Все двуличие Америки и так называемого "Запада" в действии. Если им выгодно то ты "террорист", если им выгодно то ты "уважаемый политик"...
показать весь комментарий
15.05.2025 00:13 Ответить
все те4ет.. все меняется...
показать весь комментарий
15.05.2025 00:18 Ответить
Ну и что?
показать весь комментарий
15.05.2025 00:15 Ответить
Схоже, збираються вони для того, щоб заговорити зуби Зеленського, поки мединський читатиме нашій делегації "стамбульські протоколи".
показать весь комментарий
15.05.2025 00:17 Ответить
Чому не на Кубi?!!!! Там його мiсце. 😁
показать весь комментарий
15.05.2025 00:23 Ответить
Зустрічатися із медінським ?
показать весь комментарий
15.05.2025 00:31 Ответить
Мабуть Рубіо скучив за «руським духом» з чемодана *****, Медінскій йому привіз трохи свіжого, щоб нюхнув.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:08 Ответить
Путин затихарился и спрятался от собственного вызова Украины на переговоры в Стамбуле!
показать весь комментарий
15.05.2025 02:27 Ответить
Він зайнятий, чемодани наповнює, не може відволіктись
показать весь комментарий
15.05.2025 08:09 Ответить
колгоспу треба бугая!!!
а нухвуя???
коли нема корови
показать весь комментарий
15.05.2025 05:13 Ответить
А де твій сіамський близнюкфф?
По дорозі загубифф?
показать весь комментарий
15.05.2025 05:38 Ответить
 
 