УКР
Новини Мирні перемовини
Рубіо вже прибув до Туреччини, - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марк Рубіо уже прибув до Анталії в Туреччині.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рубіо приземлився в прибережному місті Анталія після поїздки з президентом Дональдом Трампом до Саудівської Аравії та Катару.

Початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО - була затьмарена як потенційними переговорами між Москвою і Києвом у Стамбулі, так і очікуваною взаємодією між Рубіо і його сирійським колегою.

"Дискусії, спрямовані на припинення війни в Україні, мали відбутися на найвищому рівні - між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Український президент заявив, що візьме участь у переговорах, але зустрінеться лише з Путіним", - нагадує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про посередництво Папи Лева XIV: Україна віддана реальним мирним зусиллям

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Топ коментарі
+10
Зачем
показати весь коментар
14.05.2025 23:55 Відповісти
+8
для зустрічі з мєдінським...

донні, це потужна перемога і прорив у переговорах !

.
показати весь коментар
14.05.2025 23:59 Відповісти
+5
Його рівень це голова МЗС. Кацапи послали заступників заступників.
Чергове приниження сша при рудому
показати весь коментар
15.05.2025 00:10 Відповісти
Ну дуже цікаво було б подивитися на фізію Марка, якому доведеться не тільки із Мединським ручкатися , а із гардеробнецею із міду лавровського.
показати весь коментар
15.05.2025 00:54 Відповісти
приїхав на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО у Анталії. А ви що подумали?
показати весь коментар
15.05.2025 00:55 Відповісти
Вони будуть терти свої чорні справи з кацапами, а нас у дурні вивели.
показати весь коментар
14.05.2025 23:58 Відповісти
жуй ********* та грайся з котами і чекай на кацапів.
показати весь коментар
14.05.2025 23:58 Відповісти
до сраки карі очі.
показати весь коментар
14.05.2025 23:58 Відповісти
Може подрочити Ердогану
показати весь коментар
15.05.2025 00:00 Відповісти
путлер рік тому сказав, що повноваження Зеленського закінчилися і нічого підписувати з ним не буде. І навряд чи передумає. Зеленський два роки тому своїм указом "констатував неможливість проведення переговорів з путлером". Тиждень тому сказав, що ніяких переговорів без перемир'я. Кілька днів тому почав сам наполягати на зустрічі з путлером. Цікаво що придумає тепер.
показати весь коментар
15.05.2025 00:01 Відповісти
Його рівень це голова МЗС. Кацапи послали заступників заступників.
Чергове приниження сша при рудому
показати весь коментар
15.05.2025 00:10 Відповісти
Трамп встретился с человеком, за которого ранее США предлагали награду 10 миллионов... А теперь, это получается "уважаемый человек", который представляет Сирию. Все двуличие Америки и так называемого "Запада" в действии. Если им выгодно то ты "террорист", если им выгодно то ты "уважаемый политик"...
показати весь коментар
15.05.2025 00:13 Відповісти
все те4ет.. все меняется...
показати весь коментар
15.05.2025 00:18 Відповісти
Ну и что?
показати весь коментар
15.05.2025 00:15 Відповісти
Схоже, збираються вони для того, щоб заговорити зуби Зеленського, поки мединський читатиме нашій делегації "стамбульські протоколи".
показати весь коментар
15.05.2025 00:17 Відповісти
Чому не на Кубi?!!!! Там його мiсце. 😁
показати весь коментар
15.05.2025 00:23 Відповісти
Зустрічатися із медінським ?
показати весь коментар
15.05.2025 00:31 Відповісти
Мабуть Рубіо скучив за «руським духом» з чемодана *****, Медінскій йому привіз трохи свіжого, щоб нюхнув.
показати весь коментар
15.05.2025 08:08 Відповісти
Путин затихарился и спрятался от собственного вызова Украины на переговоры в Стамбуле!
показати весь коментар
15.05.2025 02:27 Відповісти
Він зайнятий, чемодани наповнює, не може відволіктись
показати весь коментар
15.05.2025 08:09 Відповісти
колгоспу треба бугая!!!
а нухвуя???
коли нема корови
показати весь коментар
15.05.2025 05:13 Відповісти
Рубіо вже прибув до Туреччини

А де твій сіамський близнюкфф?
По дорозі загубифф?
показати весь коментар
15.05.2025 05:38 Відповісти
 
 