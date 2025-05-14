Рубіо вже прибув до Туреччини, - CNN
Державний секретар США Марк Рубіо уже прибув до Анталії в Туреччині.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Рубіо приземлився в прибережному місті Анталія після поїздки з президентом Дональдом Трампом до Саудівської Аравії та Катару.
Початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО - була затьмарена як потенційними переговорами між Москвою і Києвом у Стамбулі, так і очікуваною взаємодією між Рубіо і його сирійським колегою.
"Дискусії, спрямовані на припинення війни в Україні, мали відбутися на найвищому рівні - між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Український президент заявив, що візьме участь у переговорах, але зустрінеться лише з Путіним", - нагадує видання.
Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
донні, це потужна перемога і прорив у переговорах !
.
=================
жуй ********* та грайся з котами і чекай на кацапів.
Чергове приниження сша при рудому
Чому не на Кубi?!!!! Там його мiсце. 😁
а нухвуя???
коли нема корови
А де твій сіамський близнюкфф?
По дорозі загубифф?