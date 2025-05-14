Рубіо вже прибув до Туреччини, - CNN

Державний секретар США Марк Рубіо уже прибув до Анталії в Туреччині.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рубіо приземлився в прибережному місті Анталія після поїздки з президентом Дональдом Трампом до Саудівської Аравії та Катару.

Початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО - була затьмарена як потенційними переговорами між Москвою і Києвом у Стамбулі, так і очікуваною взаємодією між Рубіо і його сирійським колегою.

"Дискусії, спрямовані на припинення війни в Україні, мали відбутися на найвищому рівні - між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Український президент заявив, що візьме участь у переговорах, але зустрінеться лише з Путіним", - нагадує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про посередництво Папи Лева XIV: Україна віддана реальним мирним зусиллям

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.