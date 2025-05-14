РФ офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі: Путін не приїде

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

До складу делегації Росії на переговорах в Стамбулі 15 травня увійшли:

Володимир Мединський - помічник Путіна і глава делегації;

Михайло Галузін - заступник Лаврова;

Ігор Костюков - начальник ГУ Генштабу російської армії;

Олександр Фомін - заступник міністра оборони.

Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових, гуманітарних та політичних питань.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

