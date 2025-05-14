УКР
Новини Переговори у Туреччині
23 719 173

РФ офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі: Путін не приїде

Переговори у Стамбулі 15 травня - хто поїде від Росії

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

До складу делегації Росії на переговорах в Стамбулі 15 травня увійшли:

  • Володимир Мединський - помічник Путіна і глава делегації;
  • Михайло Галузін - заступник Лаврова;
  • Ігор Костюков - начальник ГУ Генштабу російської армії;
  • Олександр Фомін - заступник міністра оборони.

Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових, гуманітарних та політичних питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP

Переговори у Стамбулі 15 травня - хто поїде від РосіїДелегація РФ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Зеленський про приїзд Путіна у Стамбул: Шанси є, але він боїться

Автор: 

росія (67259) Стамбул (243) Туреччина (3665) переговори з Росією (1407)
Топ коментарі
+47
Пуйло - сцикло
показати весь коментар
14.05.2025 23:09 Відповісти
+42
Зеленський має їх послати куди подалі. Це спроба кацапів показати, як вони сприймають Україну.
показати весь коментар
14.05.2025 23:10 Відповісти
+37
***** сцикло і терорист.
показати весь коментар
14.05.2025 23:09 Відповісти
Пошліть в Туреччину Єрмака і нехай сидить там скільки треба -рік чи два. Зате в Україні менше шкоди наробить...
показати весь коментар
14.05.2025 23:33 Відповісти
Пора вже взути Путлера по-дорослому!
показати весь коментар
14.05.2025 23:35 Відповісти
Від України мають бути військові , а не *********** арахамия
показати весь коментар
14.05.2025 23:35 Відповісти
Ну тоді від України треба посилати Вєрку Сердючку .!! Рівень делегацій буде однаковий .!
показати весь коментар
14.05.2025 23:42 Відповісти
Путя не просто водить Європу і Трампа за ніс, він відкрито насміхається! Коли вже у них лопне терпіння і проснеться хоч якась самоповага?
показати весь коментар
14.05.2025 23:42 Відповісти
Якщо Зеля поїде говорити з тими обсосами то він буде опущений в очах всього світу. Видно цього і добивається ***** і Тампон. Тампон вже давно ненавидить Зелю за популярність більшу ніж в нього. Тому буде все робити щоб Зелю опустити
показати весь коментар
14.05.2025 23:43 Відповісти
Куди його ще опускати?
показати весь коментар
14.05.2025 23:48 Відповісти
На перемовини з президентом прислати шісток? Гадають, що вони майстри тролінгу. Ну, у відповідь можна виставити бабцю - прибиральницю. А ще краще - чотирьох штурмовиків "Азову", в однострої і з шевронами. Нехай би бзділи.
показати весь коментар
14.05.2025 23:48 Відповісти
Нелох сам визвався їхати,не зважаючи,що ***** говорило,що не поїде.ЗЕ вирішив героя включити,а получилось,як завжди
показати весь коментар
14.05.2025 23:54 Відповісти
ну що тут думати, намагання витягнути путлєра з росії провалилося. Він походу сцикло ще те. Там він на расєє і здохне, або його по тихому удавлять. Серед пристойних людей світу цього йому не місце. Фініта ля комедія.
показати весь коментар
14.05.2025 23:54 Відповісти
скоро оголосять нову партію "безпрецеденто-пекельних санкцій" проти росії
показати весь коментар
15.05.2025 00:01 Відповісти
Навіщо туди їхати, якщо путін злякався приїхати, ну от яка користь для нас, це все марно, пусте😡
показати весь коментар
15.05.2025 00:01 Відповісти
Мого кота звуть Гай Петроній Арбітр... гадаю, перемовини з моїм котом будуть більш вагомими, ніж з тим непотрібом, що відправляє раша.... смішно... пиня втрачає свій дешевий образ мачо, чи чмо.... ватнік не схвалить
показати весь коментар
15.05.2025 00:03 Відповісти
І нахєра така велика делегація? Чи мединський сам дорогу не знайде туди, куди його пошлють?
показати весь коментар
15.05.2025 00:09 Відповісти
Україну там може представляти доктор Комаровський..
показати весь коментар
15.05.2025 00:11 Відповісти
А вiн договороспроможний?
показати весь коментар
15.05.2025 00:16 Відповісти
а це і не потрібно)
показати весь коментар
15.05.2025 00:22 Відповісти
Він язикодоступний до зєлі, цього достатньо.
показати весь коментар
15.05.2025 10:04 Відповісти
Зато Лєнiн буде (Лєнкiн чоловiк). 😀
показати весь коментар
15.05.2025 00:15 Відповісти
Нравиться как Путин обсыкает зелибобу.
показати весь коментар
15.05.2025 00:26 Відповісти
Ти у слові *****, багато помилок зробив.
показати весь коментар
15.05.2025 05:22 Відповісти
Ти теж одну помилку зробив.
показати весь коментар
15.05.2025 10:15 Відповісти
Такий склад кацапської делегації ,
яку запропонував ху@ло і є
рівень Зеленського ,
так вважає кремлівський фашист і психічно - хворий вбивця 😡
показати весь коментар
15.05.2025 00:38 Відповісти
З-за поребрика їдуть люди, які нічого не вирішують навіть теоретично. Від України можна відправляти кого-завгодно, наприклад - мене.
показати весь коментар
15.05.2025 00:57 Відповісти
Вас то занадто, а абрахамія буде якраз !
показати весь коментар
15.05.2025 01:12 Відповісти
Так мені вже 60+, за кордон можу виїжджати, а от Абрахамію і бусифікувати можуть.
показати весь коментар
15.05.2025 01:23 Відповісти
А діджей сет на ринку кавунів для земляків з абхазії , ти за нього зробиш?
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
все вже закінчилось,не почавшись
показати весь коментар
15.05.2025 00:59 Відповісти
яке ж ***** сцикливе чмо!!
показати весь коментар
15.05.2025 01:02 Відповісти
від нас хай ідуть електрик Ради, завгар автопарку Банкової та охоронець автостоянки найближчої до Ради. Рівень той самий.
показати весь коментар
15.05.2025 01:03 Відповісти
А також - повариха дитячого садочку №0 села Велика Срачка.
показати весь коментар
15.05.2025 03:03 Відповісти
Її звати Мотря Обсеритряпка.
показати весь коментар
15.05.2025 09:45 Відповісти
Що взагалі відбувається? З чого хтось в світі, включно з трампом, вирішили що путін хоче зупинити війну? Пів року витрачено на те, щоб довести що і так було зрозуміло. Завтра просто буде висунутий той самий ультиматум що і в 2022 році тільки з Херсоном і Запоріжжям, це тільки такі ідіоти як трамп можуть цього не розуміти
показати весь коментар
15.05.2025 01:13 Відповісти
Дряна делегація від рашки.
А де азіров, прохвессор?
Де ті гієни і шакали?
Яка ще курва туди приїде ділити і кромсати Україну?
показати весь коментар
15.05.2025 01:52 Відповісти
Ждьом потужнього отвєта ЕС, как обесчалi! 🤣
показати весь коментар
15.05.2025 02:04 Відповісти
- тобто, потужного "пшику" в калюжу?
показати весь коментар
15.05.2025 09:18 Відповісти
Короче..надо слать мурьяну и пса патрона.как раз равноценно все будет
показати весь коментар
15.05.2025 02:05 Відповісти
Вистачить і Патрона.
показати весь коментар
15.05.2025 09:19 Відповісти
Одно из двух. Или посидят и резбегутся. Или бубачку специально подводят к тому чтобы он сел за стол с теми кто приедет. Убеждать будет Рубио и Уиткоф. По хорошему не нужно было вообще ехать.
показати весь коментар
15.05.2025 03:08 Відповісти
Боюся, що - друге.
показати весь коментар
15.05.2025 09:20 Відповісти
Як же смачно ***** проводило по губах трампону...
Цікаво як рижий буде відмазувать свого плешивого другана...
показати весь коментар
15.05.2025 03:38 Відповісти
мединский пшик, замминистра инодел - туда-сюда,
костюков - начальник ГРУ - самая крупная шишка.
показати весь коментар
15.05.2025 04:25 Відповісти
Единственное сообщение, какое имеет смысл украинскаой делегации передать российской делегации:

Пора кончать Путина. - Сделайте это (уберите упыря до начала сентября 2025), и тогда, возможно, у вас появится шанс выжить.
показати весь коментар
15.05.2025 04:27 Відповісти
"уберите упыря до начала сентября"
Да вы поэт, батенька! Чисто пушкин!!!
Я "за", если что!!!
показати весь коментар
15.05.2025 10:36 Відповісти
Галімий цирк терористів клоунів...
показати весь коментар
15.05.2025 04:43 Відповісти
вважаю, що в цьому є певний позитив,
що ***** не приїде.
він би бубу разом з його кальсонами зіжрав.
та і досраці би обидва ідіота, але буба представляє Україну,
а це вже обідно - коли твого представника якесь ***** хрумає...
показати весь коментар
15.05.2025 05:07 Відповісти
тепер Європа з Америкою
введуть нові санкціі-
тиждень не будуть хвуйлу дзвонити
показати весь коментар
15.05.2025 05:11 Відповісти
Немає бажання щось писати, бо придворні боти і зелені дуполизи зробили свою справу "пуйло сцикло", "Трамп дурак" і все в такому ракурсі, виставляючи на роль єдиного героя -Боневтіка Потужно-Брехливлого. Всі налили бруду на ворога, я не проти цього, бо то звичайна, передбачувана потвора, яка не піде на переговори, поки його терористичне військо перемагає майже на всіх лініях фронту і хоч з великими втратами, але пре-пре-пре і захоплює наші землі, вбиває найкращих, знищує міста КАБами і дронами, периодично кидає смертоносні і руйнівці ракети..., майже кожного дня ворог на полі бою показує нові розробки, нові ракети, дрони, що летять далеко та в ціль, затягують до своєї орбіти впливу лідерів великих країн, збільшуючи торгівлю "тіньовим флотом" нафти і іншими ресурсами.... Про Трампа писати не буду, йому це все до одного місця, в його країні війни немає і він пре на кацапів і нас на припинення вогню, щоб як обіцяв, так досягнути миру. За рахунок кого, йому також всерівно, для цих цілей він підібрав таких самих помічників. У вуха Трампу доносять свої меседжи вороги, і нуль якоїсь інформації від криворізької сексологинської і прокурорської дипломатії Боневтіка. Боневтік Потужно-Брехливий нічого в своєму хліві не змінив: залишки економіки не перевів на воєнні рейки, країною командують 5-6 антимайданних корупціонерів-менеджерів, продовжується випуск бракованих мін, про свої ракети тільки сьомий рік обіцянки, ТЦКашники діють в стилі рекетирів 90-х- луплять всіх підряд, бюджетні гроші продовжуються виділятися на бруківки, асфальт, заміну лавочок в містах і на обслуговуючу Зе шоблу. А тут переводять стрілки маленького, баранячого мізку наріду 73% на те, що пуйло суикун, Трамп дурак і наріду стало комфортно, весело і знову відчули себе могутніми, і як діти радіють поїздці Боневтіка до Туреччини і його словам "пуйло я тебе тут чекаю, а ти мене боїшся". Що це змінить, якщо навіть приїде туди пуйло? Що може там зробити Боневтіке, знає якесь кодове слово, яке змусить пуйла і його війська вийти на кордони 1991 року чи хочаби на кордони перед вторгненням 24.02.2022 року? Звичайно ні. Бо тему переговорів призначає ЗСУ на полі бою, а Боневтік фінансує не ЗСУ, а ОПівську мародерну свору і шмарафон, поки є такий вухастий лехторат, то він буде продовжувати потужно брехати і корчити із себе Героя!!!
показати весь коментар
15.05.2025 06:46 Відповісти
Що ти хотів сказати?
показати весь коментар
15.05.2025 06:51 Відповісти
Коротенько і спеціально для Вас: Боневтік Потужно-Брехливий перший раз став героєм в очах 73%, що не втік у 2022 році, після того, як запустив сьоди ворога, відкривши йому ворота. А в ці дні ще і Боприїхав. Впевнений, що точно не він вирішить проблему своїм приїздом, а цю сильну чи слабку позицію на переговорах вирішує тільки ЗСУ і тільки на полі бою. Те ЗСУ яке він не посилює, а послаблює. Єдине що може бути корисним, якщо це домовленність між США і ЄС, відмова приїзду Пуйла буде ними розцінена як не бажання укладення договору про мир пуйлом і дасть їм можливість ввести санкції і змінити риторику по відношенню до московії.
показати весь коментар
15.05.2025 07:44 Відповісти
Ніхто на приїзд х2уйла там не розраховував.
Їм треба було привести "зе", що би примусити підписати капітуляцію.
Питання лише в одному - або "зе" змусять підписати одразу, а росіяни зобразять в черговий раз "жест доброй волі" - що, буцімто, "вже не претендують на Запоріжжя та Херсон" (поки що). Або ж, ще трохи "потягнуть" задля "узгодження позицій".
показати весь коментар
15.05.2025 09:28 Відповісти
Написало на бурятському якесь ......
показати весь коментар
15.05.2025 10:09 Відповісти
...***** без заготовлених питань та відповідей невмїє розмовляти!!!
показати весь коментар
15.05.2025 06:58 Відповісти
Скоріше члєнін з мавзолею приїде, ніж пуйло
показати весь коментар
15.05.2025 07:04 Відповісти
Пропоную відправити мого собаку замість Зеленського!
показати весь коментар
15.05.2025 07:43 Відповісти
А є різниця?
показати весь коментар
15.05.2025 10:10 Відповісти
Можно спокійно відправити заступника директора зоопарку, заступника головного лікаря псих лікарні, ну і ще когось з кладовища, копача хай поговорять куди пуйла відправляти
показати весь коментар
15.05.2025 07:51 Відповісти
Так це половина складу керівників партії слуг. А хто буде роздавати тамадам листочки з +та - , щоб ті правильно голосували?
показати весь коментар
15.05.2025 10:13 Відповісти
Это просто издевательская насмешка над предложением Трепла, вопрос лишь в том, он намеренно это с ****** разыграл, как с венсом в овальном кабинете, что бы сбить тот запал и решительность с которым политики ЕС наконец то выступили с заявлениями о прекращения огня на 30 дней и последствий в случае несогласия, но после предложения Трепла попятились. Следующие дни окончательно покажут чего стоят их слова, ведь нельзя же после стольких грозных и уверенных заявлений сделать вид что ничего не было или принять что то для видимости.
показати весь коментар
15.05.2025 08:09 Відповісти
От Украины на переговоры имеет смысл направить директора киевского зоопарка и главврача психбольницы. Ну, или даже их заместителей (с)
показати весь коментар
15.05.2025 08:22 Відповісти
Не потрібно рухати керівний склад слуг урода.
показати весь коментар
15.05.2025 10:14 Відповісти
Ну а від нас клован поїхав який нічого не вирішує. От якби єрмак.
показати весь коментар
15.05.2025 08:39 Відповісти
По факту пу відмовив 47му!!! у зустрічи в Туреччині, коли за присутності Зе могли бути вирішенні ПРИНЦИПОВІ питання, які б потім деталізували фахіауі групп.
Відмлвився пу від припинення вогню.
М'яч вже не на полі, а воротах 47го... чи проглотить він це, по факту, приниження і будуть пекельні санкції? ...або зробить вигляд, що ...типа перемовини почалися, він досяг мети і умиває руки, бо це не його війна.
Здогадатися не важко
Україна має на цій неділі покласти край цьому шапіто і не втянутись у цю нескінченну балаканину про головне: тобто по суті, капітуляцію, подану під різним соусом і загорнену у "мирну" обгортку.
А як думаєте ви?
показати весь коментар
15.05.2025 08:49 Відповісти
Засцал.
показати весь коментар
15.05.2025 09:11 Відповісти
Директор Киевского зоопарка вже вилетiв?
показати весь коментар
15.05.2025 09:25 Відповісти
Що, в аграхамії немає справ у раді?
показати весь коментар
15.05.2025 10:16 Відповісти
Українську делегацію має очолити лікар - психіатр.
Члени делегації - кремезні санітари з гамівними сорочками та шприцами з галаперідолом.
показати весь коментар
15.05.2025 10:16 Відповісти
А де офіційний склад української делегації?
показати весь коментар
15.05.2025 10:42 Відповісти
ну це вже ганьба на всю зеленську голову !!! якого х..я там тоді сидіти , ти шо 🤡 пад* о ,пересижуєш коли окупують більше України ,а ти ні дочого, бо був у вояджі !!!? ...
показати весь коментар
15.05.2025 10:49 Відповісти
он не только ***** а и бздун.
показати весь коментар
15.05.2025 10:50 Відповісти
Как вы думаете, есть ли разница между ними и надувными куклами?
показати весь коментар
15.05.2025 20:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 