РФ офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі: Путін не приїде
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
До складу делегації Росії на переговорах в Стамбулі 15 травня увійшли:
- Володимир Мединський - помічник Путіна і глава делегації;
- Михайло Галузін - заступник Лаврова;
- Ігор Костюков - начальник ГУ Генштабу російської армії;
- Олександр Фомін - заступник міністра оборони.
Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових, гуманітарних та політичних питань.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
яку запропонував ху@ло і є
рівень Зеленського ,
так вважає кремлівський фашист і психічно - хворий вбивця 😡
А де азіров, прохвессор?
Де ті гієни і шакали?
Яка ще курва туди приїде ділити і кромсати Україну?
Цікаво як рижий буде відмазувать свого плешивого другана...
костюков - начальник ГРУ - самая крупная шишка.
Пора кончать Путина. - Сделайте это (уберите упыря до начала сентября 2025), и тогда, возможно, у вас появится шанс выжить.
Да вы поэт, батенька! Чисто пушкин!!!
Я "за", если что!!!
що ***** не приїде.
він би бубу разом з його кальсонами зіжрав.
та і досраці би обидва ідіота, але буба представляє Україну,
а це вже обідно - коли твого представника якесь ***** хрумає...
введуть нові санкціі-
тиждень не будуть хвуйлу дзвонити
Їм треба було привести "зе", що би примусити підписати капітуляцію.
Питання лише в одному - або "зе" змусять підписати одразу, а росіяни зобразять в черговий раз "жест доброй волі" - що, буцімто, "вже не претендують на Запоріжжя та Херсон" (поки що). Або ж, ще трохи "потягнуть" задля "узгодження позицій".
Відмлвився пу від припинення вогню.
М'яч вже не на полі, а воротах 47го... чи проглотить він це, по факту, приниження і будуть пекельні санкції? ...або зробить вигляд, що ...типа перемовини почалися, він досяг мети і умиває руки, бо це не його війна.
Здогадатися не важко
Україна має на цій неділі покласти край цьому шапіто і не втянутись у цю нескінченну балаканину про головне: тобто по суті, капітуляцію, подану під різним соусом і загорнену у "мирну" обгортку.
А як думаєте ви?
Члени делегації - кремезні санітари з гамівними сорочками та шприцами з галаперідолом.