Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP

Переговори у Стамбулі - Зеленського переконали США і Європа

Американські та європейські посадовці переконали президента України Володимира Зеленського погодитись на потенційні прямі переговори із Росією у Стамбулі 15 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів.

Зазначається, що Зеленський був розчарований у потенційних переговорах із РФ — російська сторона досі не оголосила офіційний склад делегації. Також невідомо, чи приїде на ці перемовини російський диктатор Володимир Путін.

Через це Зеленський був готовий заборонити українській делегації зустрічатися з російською.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори у Стамбулі: Очікую, хто прибуде від РФ, і тоді визначатиму подальші кроки

Американські та європейські посадовці неодноразово наголошували, що критично важливо хоча б відправити до Туреччини українських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Проте Зеленський нібито неодноразово виступав проти цього.

"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати [до Туреччини]", - сказав виданню один з дипломатів.

Як пише WP, спецпредставник президента США Стів Віткофф також переконував Україну, що участь в прямих переговорах з Росією є взаємовигідним варіантом для обох сторін.

Читайте також: Віткофф та Рубіо вирушать у Стамбул 16 травня, - Reuters

За його словами, якщо українська сторона приїде до Туреччини, а російська — ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню і завершення війни.

Зеленський продовжує наполягати на прямій зустрічі з Путіним у Туреччині. Він прибуде до турецької столиці Анкари для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом і потім поїде до Стамбулу, якщо там зʼявиться Путін.

"Чому особисто з ним [Путіним]? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і припинення війни має вестися з тим, хто зрештою приймає рішення в Росії. Усе залежатиме від того, чи боїться Путін їхати до Туреччини, чи ні. Виходячи з його відповіді, українське керівництво вирішить, які наступні кроки будуть", - додало джерело видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Європа (1960) Зеленський Володимир (25185) Стамбул (243) США (24085) переговори з Росією (1407)
