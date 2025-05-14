Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP
Американські та європейські посадовці переконали президента України Володимира Зеленського погодитись на потенційні прямі переговори із Росією у Стамбулі 15 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів.
Зазначається, що Зеленський був розчарований у потенційних переговорах із РФ — російська сторона досі не оголосила офіційний склад делегації. Також невідомо, чи приїде на ці перемовини російський диктатор Володимир Путін.
Через це Зеленський був готовий заборонити українській делегації зустрічатися з російською.
Американські та європейські посадовці неодноразово наголошували, що критично важливо хоча б відправити до Туреччини українських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Проте Зеленський нібито неодноразово виступав проти цього.
"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати [до Туреччини]", - сказав виданню один з дипломатів.
Як пише WP, спецпредставник президента США Стів Віткофф також переконував Україну, що участь в прямих переговорах з Росією є взаємовигідним варіантом для обох сторін.
За його словами, якщо українська сторона приїде до Туреччини, а російська — ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню і завершення війни.
Зеленський продовжує наполягати на прямій зустрічі з Путіним у Туреччині. Він прибуде до турецької столиці Анкари для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом і потім поїде до Стамбулу, якщо там зʼявиться Путін.
"Чому особисто з ним [Путіним]? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і припинення війни має вестися з тим, хто зрештою приймає рішення в Росії. Усе залежатиме від того, чи боїться Путін їхати до Туреччини, чи ні. Виходячи з його відповіді, українське керівництво вирішить, які наступні кроки будуть", - додало джерело видання.
Так что ванька не притворяйся украинцем со своим орочьим рылом
А де ту про ЗЕ?
Його примусили!
Він же незламно-потужний!!!
Соломка на всякий випадок для 🤡
Додайте ще фото зі слідами насилля над гарантом🤦♂️
Можна по різному відноситтись до "зеленого шобла", але в цьому зеля правий!
Ніяких перемовин з терором та вбивцями!
Едина можлива причина візиту - арешт путіна та його посіпак Інтерполом прямо там, у Стамбулі як міжнародних військових злочинців, терористів та вбивць!
Якщо б зеля це зробив, йому подякував увесь цивілізований Світ!