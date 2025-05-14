Зеленський про переговори у Стамбулі: Очікую, хто прибуде від РФ, і тоді визначатиму подальші кроки
Президент Володимир Зеленський очікує, хто з представників Росії прибуде на переговори до Туреччини, що заплановані на 15 травня. Після цього він визначатиме подальші кроки України.
Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нині для світу очевидно, що "єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити".
Зеленський повідомив, що 14 травня провів кілька нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині.
"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", - зазначив він.
Голова держави згадав про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість прибути в Туреччину.
"Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується", - додав Зеленський.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
