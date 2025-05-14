УКР
2 465 35

Зеленський про переговори у Стамбулі: Очікую, хто прибуде від РФ, і тоді визначатиму подальші кроки

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, хто з представників Росії прибуде на переговори до Туреччини, що заплановані на 15 травня. Після цього він визначатиме подальші кроки України.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нині для світу очевидно, що "єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити".

Зеленський повідомив, що 14 травня провів кілька нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф та Рубіо вирушать у Стамбул 16 травня, - Reuters

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", - зазначив він.

Голова держави згадав про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість прибути в Туреччину.

"Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп про переговори в Стамбулі: Критична можливість спробувати досягти припинення вогню

Зеленський Володимир перемовини росія Стамбул Туреччина
+18
очікує, вирішує, визначає.
справжній зе!лідар в панталонах хакі....
показати весь коментар
14.05.2025 21:00 Відповісти
+16
Залишай там свого друга-завгоспа та пердуляй додому знімати з посади твого антимайданного мусорка.
показати весь коментар
14.05.2025 21:01 Відповісти
+13
Прихопи вазелін і зуби почисть, бо не зрозуміло, з якої сторони прийматимеш, потужний перемовник...
показати весь коментар
14.05.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 20:59 Відповісти
очікує, вирішує, визначає.
справжній зе!лідар в панталонах хакі....
показати весь коментар
14.05.2025 21:00 Відповісти
У відповідних випадках наголошує
показати весь коментар
14.05.2025 21:03 Відповісти
Залишай там свого друга-завгоспа та пердуляй додому знімати з посади твого антимайданного мусорка.
показати весь коментар
14.05.2025 21:01 Відповісти
Так влада слугориг вся антитмайданна, там немає жодного патріота і українця.
показати весь коментар
14.05.2025 21:49 Відповісти
Прихопи вазелін і зуби почисть, бо не зрозуміло, з якої сторони прийматимеш, потужний перемовник...
показати весь коментар
14.05.2025 21:02 Відповісти
Знайшов ось стареньке відео Кварталу. Зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=fWaSF_aLogU&ab_channel=DidOlesstream1
показати весь коментар
14.05.2025 21:02 Відповісти
***** не приїде. І що, пошлеш офіційних представників Московії перед Трампом чи його представниками?
показати весь коментар
14.05.2025 21:03 Відповісти
Кацапи щодня атакують нашу цивільну інфраструктуру. А ми за місяць жодного кацапського НПЗ не потурбували. Це наводить на думку, що Віслюку із завгоспом за це регулярно крапає гешефт від москалів. Але на ліхтарі гешефт не знадобиться.
показати весь коментар
14.05.2025 21:04 Відповісти
А як правильно писати "очікую" чи "очкую"??
показати весь коментар
14.05.2025 21:06 Відповісти
очкую в очікуванні
показати весь коментар
14.05.2025 21:19 Відповісти
зеленському не вигідна зупинка війни.як і путіну.
показати весь коментар
14.05.2025 21:06 Відповісти
Що значить "зупинка війни"? Дайте означення, будь ласка.
показати весь коментар
14.05.2025 21:12 Відповісти
Дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
А свинопси Alik Krass тим часом знову згадують Порошенка і навіть стверджують, що це Порох із Гонтарєвою та Бенею спільно пограбували Приватбанк.
показати весь коментар
14.05.2025 21:42 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 21:12 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 21:17 Відповісти
Тебе какая разница, кто приедет? Ты же лично принимать участие в этих тёрках не будешь.
}{уйло точно не приедет, Трампон тем более. Условный Ушаков с условным Умеровым?
показати весь коментар
14.05.2025 21:13 Відповісти
А як потужно заявляли, що ніяких переговорів без припинення вогню, а вийшло як пропонував ху.ло.
показати весь коментар
14.05.2025 21:13 Відповісти
Потужно, незламно, стійко, рішуче, не зважаючи на обставини, і т.д.
В кінцевому результаті Вовочка об💩,
а на блаблафоні і телеграм-кАналах "заливають", що це така хитра стратегія🤡
показати весь коментар
14.05.2025 22:55 Відповісти
Не очікує, а очкУє. Бо доведеться приймати рішення. А будь-яке рішення буде дуже непопулярним (м'яко сказати).
показати весь коментар
14.05.2025 21:17 Відповісти
Які у маріонетки можуть бути кроки?
показати весь коментар
14.05.2025 21:24 Відповісти
"Год за годом ідЬОт, тьотя дядю ждьот і ждьот"... А пам'ятаєте стадіон: "Навіщо ви, П̶е̶т̶р̶о̶ ̶О̶л̶е̶к̶с̶і̶й̶о̶в̶и̶ч̶, на війні наживаєтеся?"
показати весь коментар
14.05.2025 21:33 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 21:55 Відповісти
після того як здав, по першому раунду у Стамбулі 2022р. пів України ,тепер цей 🤡 ,очікун ху* в чекає , коли він підпише капітуляцію, з загляданням у очі, кремлівської потвори ...
показати весь коментар
14.05.2025 22:09 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 22:25 Відповісти
Янелох-яждун.
показати весь коментар
15.05.2025 00:03 Відповісти
Тупий ********
показати весь коментар
15.05.2025 07:39 Відповісти
Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3552266
От це і страшно, що воно визначатиме кроки України…
показати весь коментар
15.05.2025 08:20 Відповісти
Які кроки? Що тут визначати якщо ви ж вже визгачились з необхідністю переш за все 30 денного перемир'я?
Воно є?
Що ж ти робишь?!
показати весь коментар
15.05.2025 08:53 Відповісти
 
 