Зеленський про переговори у Стамбулі: Очікую, хто прибуде від РФ, і тоді визначатиму подальші кроки

Президент Володимир Зеленський очікує, хто з представників Росії прибуде на переговори до Туреччини, що заплановані на 15 травня. Після цього він визначатиме подальші кроки України.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні.

За його словами, нині для світу очевидно, що "єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити".

Зеленський повідомив, що 14 травня провів кілька нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині.

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", - зазначив він.

Голова держави згадав про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість прибути в Туреччину.

"Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується", - додав Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

