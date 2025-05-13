Держдеп про переговори в Стамбулі: Критична можливість спробувати досягти припинення вогню

У Державному департаменті США заявили, що потенційні переговори України та Росії в Стамбулі є шансом для досягнення припинення вогню та встановлення тривалого миру.

Про це сказав перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Як сказав президент (Дональд Трамп, - ред.), це (можливі переговори України і Росії - ред.) критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - заявив Піготт.

Він зазначив, що Трамп наблизив Україну і Росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".

Піготт додав, що США хочуть, щоб "конфлікт між двома країнами завершився".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

