УКР
Новини Переговори у Туреччині
1 389 11

Держдеп про переговори в Стамбулі: Критична можливість спробувати досягти припинення вогню

У Держдепі наголосили на важливості перемовин в Стамбулі 15 травня

У Державному департаменті США заявили, що потенційні переговори України та Росії в Стамбулі є шансом для досягнення припинення вогню та встановлення тривалого миру.

Про це сказав перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Як сказав президент (Дональд Трамп, - ред.), це (можливі переговори України і Росії - ред.) критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - заявив Піготт.

Він зазначив, що Трамп наблизив Україну і Росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".

Піготт додав, що США хочуть, щоб "конфлікт між двома країнами завершився".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Держдепартамент США (1673) перемовини (3064) Туреччина (3664)
В Україні, є прислів'я, - Як не заплакали, то хоть скривилися (у ДержДепі США )!!!
А Байден, допомагав, БЕЗКОШТОВНО Україні, а не теліпав перед ЗМІ,своєю обвислою єрундою!
13.05.2025 23:02 Відповісти
...спробувати.. за один день..виправдати надії рудого афериста.
13.05.2025 23:02 Відповісти
путлер рік тому сказав, що повноваження Зеленського закінчилися і нічого підписувати з ним не буде. Тому він не прийде. Це логічно. Зеленський два роки тому своїм указом "констатував неможливість проведення переговорів з путлером". Зараз сам наполягає на зустрічі. Це теж логічно, але не для всіх, а тільки для нього.
13.05.2025 23:07 Відповісти
В офисных тг каналах, очередная "победа", типа х***о испугался встречи с "лидером" и т.д. и поэтому не прилетит на встречу...
13.05.2025 23:14 Відповісти
13.05.2025 23:17 Відповісти
Слухаємо маячню державних високопосадовців США про наближення миру і читаємо: "Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, від початку доби там 42 боєзіткнення, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3552080
13.05.2025 23:11 Відповісти
А зачем оно им надо, это "окончание войны"? "Зе-*****" находится у власти, зарабатывает миллиарды пока длится война. Тем более, что угрозы лично для них нету никакой.

х***у, тоже особо завершение не нужно, потихоньку они продвигаются... Да и если закончится война, то куда девать десятки тысяч вооруженных бандитов, ведь они могут создать проблемы в рф.

Так что обоих Владимиров, все устраивает.
13.05.2025 23:20 Відповісти
Держляп іде найух разом з ідіотом Тампоном!!! Вже побачили чого стоять слова і Тампона і европейських лідорів. І ***** теж побачив тому відкрито посилає всіх найух, а якщо хтось щось хоче домовлятися то домовляйтеся з його конем
14.05.2025 00:11 Відповісти
В Туреччину їде Лавров - значить немає ніяких шансів на будь-які серйозні перемовини. Цей старий тупий кінь не приймає жодних рішень - він лише буде далі просувати кацапську пропаганду і розказувати, що Україні потрібно вийти з території, яка під контролем України.
14.05.2025 00:58 Відповісти
 
 