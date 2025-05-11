США очікують від РФ не заяв, а дій, - Держдеп

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що США очікують від РФ не заяв, а дій, і для того, щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню.

Про це речниця зовнішньополітичного відомства США сказала в ефірі News Nation, коментуючи зустріч лідерів Коаліції охочих у Києві, 10 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держсекретар сказав, що ми будемо судити Росію не за словами, а за діями", - сказала Брюс.

Також у своєму виступі вона присвятила чимало уваги угоді про економічне партнерство між Україною та США.

"Ми також знаємо, що у нас величезна угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише критично важливих корисних копалин, але й інших джерел енергії, де не йдеться про використання доларів американських платників податків, але прибутки від цієї угоди частково йдуть у фонд, який допоможе Україні відновитися",- заявила Брюс.

Речниця Держдепу сказала, що зацікавлена у відбудові України Америка потребує припинення вогню.

"Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов'язане з переговорами про припинення вогню і війною, але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. І ми також знаємо, що їм доведеться відбудовуватися. Але в той же час, ми неодноразово говорили, що для того, щоб ми могли рухатися вперед щодо конфлікту, має бути припинення вогню", - додала Брюс.

