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Угода про корисні копалини не пов’язана з переговорами про завершення війни, - Держдепартамент США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

США вважають укладену з Україною угоду про рідкісноземельні метали та переговори про завершення війни окремими процесами.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Брюс, угода про економічне партнерство України і США "зовсім не пов'язана з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати… надходження коштів у майбутньому для відновлення (України. – Ред.) після закінчення конфлікту", – додала вона.

Речниця Держдепу, однак, зазначила, що укладення угоди про надра вказує на зміцнення українсько-американського партнерства.

"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти Україні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", – пояснила Брюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) США (23085) копалини (237)


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Топ коментарі
+3
Угода гарантує безстроковий кінець епохи бідності зєлєнскому і банді при владі
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08.05.2025 23:09
+2
ну так, угода повязана виключно із слабкістю України через напад на неї агресора, який в рази переважає її за військовою потугою.
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08.05.2025 23:17
+1
хто б подумав інакше развод від ідіотів при владі
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08.05.2025 23:12
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Угода гарантує безстроковий кінець епохи бідності зєлєнскому і банді при владі
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08.05.2025 23:09 Відповісти
хто б подумав інакше развод від ідіотів при владі
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08.05.2025 23:12 Відповісти
гуглом перекладав чи ШІ допоміг?
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08.05.2025 23:13 Відповісти
хотілось би почути нарешті про які рідкісноземельні метали йде мова і чи це відображено конкретно в Угоді.
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08.05.2025 23:12 Відповісти
цього насправді ніхто ще реально не знає
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08.05.2025 23:23 Відповісти
не смішіть мене. 👀
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08.05.2025 23:27 Відповісти
то є так
бла-бла багато, а за фактом - усе тільки у планах та намірах
ретельна геологорозвідка в Україні давно вже не здійснювалася
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08.05.2025 23:28 Відповісти
а з часів попередніх геологорозвідок щось змінились за 30 років? 🤓
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08.05.2025 23:50 Відповісти
дружба дружбою, а от корпус морської піхоти США для охорони надр та мінералів на окупованих територіях Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжчини та Херсонщини не завадив би

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08.05.2025 23:15 Відповісти
Звісно, це індульгенція на переобрання за власними правилами.
Дядько Сем більше нам не шериф.
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08.05.2025 23:16 Відповісти
Почалося!
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08.05.2025 23:17 Відповісти
ну так, угода повязана виключно із слабкістю України через напад на неї агресора, який в рази переважає її за військовою потугою.
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08.05.2025 23:17 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/bessent-dlia-trampa-uhoda-pro-nadra-z-ukrainoiu-vazhil-tysku-na-rf-u-perehovorakh 6 травня
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-pro-korisni-kopalini-tramp-hoche-vikoristati-ugodu-yak-vazhil-vplinu-na-rosiyu-50511644.html Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів.Бессент: Для Трампа угода про надра з Україною - важіль тиску на РФ у переговорах
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08.05.2025 23:21 Відповісти
Ви не поняли эта другое
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08.05.2025 23:23 Відповісти
Все ясно. Угода це важіль на переговорах, але з самими переговорами зовсім не пов'язана.
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08.05.2025 23:32 Відповісти
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08.05.2025 23:29 Відповісти
Україну , який давали гарантії президенти великих (?) держав за відмову від ядерної зброї вже дванадцятий рік знищує один з таких "гарантів" → і начебто нічого страшного, всі мовчать про цей меморандум, гаратії безпеки. і про їх підписи.
Нехай всіім цим гарантам і їхним країнам і їхнім народам повернееться все , що роблять ці кацапськи ******** в Україні в десятикратному ромзірі.♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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08.05.2025 23:31 Відповісти
 
 