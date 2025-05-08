Угода про корисні копалини не пов’язана з переговорами про завершення війни, - Держдепартамент США

США вважають укладену з Україною угоду про рідкісноземельні метали та переговори про завершення війни окремими процесами.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Брюс, угода про економічне партнерство України і США "зовсім не пов'язана з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати… надходження коштів у майбутньому для відновлення (України. – Ред.) після закінчення конфлікту", – додала вона.

Речниця Держдепу, однак, зазначила, що укладення угоди про надра вказує на зміцнення українсько-американського партнерства.

"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти Україні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", – пояснила Брюс.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.