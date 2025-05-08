Соглашение о полезных ископаемых не связано с переговорами о завершении войны, - Госдеп США
США считают заключенное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах и переговоры о завершении войны отдельными процессами.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Брюс, соглашение об экономическом партнерстве Украины и США "совсем не связано с переговорами по прекращению огня и конфликта".
"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной - это отдельная динамика. Это то, что, несомненно, должно продолжаться и обеспечивать... поступление средств в будущем для восстановления (Украины. - Ред.) после окончания конфликта", - добавила она.
Пресс-секретарь Госдепа, однако, отметила, что заключение соглашения о недрах указывает на укрепление украинско-американского партнерства.
"Как мы уже говорили, дружба с Соединенными Штатами может помочь Украине, сделать ее более безопасной и открыть будущее для людей", - пояснила Брюс.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
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бла-бла багато, а за фактом - усе тільки у планах та намірах
ретельна геологорозвідка в Україні давно вже не здійснювалася
Дядько Сем більше нам не шериф.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-pro-korisni-kopalini-tramp-hoche-vikoristati-ugodu-yak-vazhil-vplinu-na-rosiyu-50511644.html Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів.Бессент: Для Трампа угода про надра з Україною - важіль тиску на РФ у переговорах
Нехай всіім цим гарантам і їхним країнам і їхнім народам повернееться все , що роблять ці кацапськи ******** в Україні в десятикратному ромзірі.♣♣♣♣♣♣♣♣♣