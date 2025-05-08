Соглашение о полезных ископаемых не связано с переговорами о завершении войны, - Госдеп США

США считают заключенное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах и переговоры о завершении войны отдельными процессами.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Брюс, соглашение об экономическом партнерстве Украины и США "совсем не связано с переговорами по прекращению огня и конфликта".

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной - это отдельная динамика. Это то, что, несомненно, должно продолжаться и обеспечивать... поступление средств в будущем для восстановления (Украины. - Ред.) после окончания конфликта", - добавила она.

Пресс-секретарь Госдепа, однако, отметила, что заключение соглашения о недрах указывает на укрепление украинско-американского партнерства.

"Как мы уже говорили, дружба с Соединенными Штатами может помочь Украине, сделать ее более безопасной и открыть будущее для людей", - пояснила Брюс.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.