РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6493 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Соглашение о полезных ископаемых с США
1 037 17

Соглашение о полезных ископаемых не связано с переговорами о завершении войны, - Госдеп США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

США считают заключенное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах и переговоры о завершении войны отдельными процессами.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Брюс, соглашение об экономическом партнерстве Украины и США "совсем не связано с переговорами по прекращению огня и конфликта".

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной - это отдельная динамика. Это то, что, несомненно, должно продолжаться и обеспечивать... поступление средств в будущем для восстановления (Украины. - Ред.) после окончания конфликта", - добавила она.

Пресс-секретарь Госдепа, однако, отметила, что заключение соглашения о недрах указывает на укрепление украинско-американского партнерства.

"Как мы уже говорили, дружба с Соединенными Штатами может помочь Украине, сделать ее более безопасной и открыть будущее для людей", - пояснила Брюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с Украиной даст Трампу больше рычагов влияния на РФ, - Бессент

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) США (26877) ископаемые (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Угода гарантує безстроковий кінець епохи бідності зєлєнскому і банді при владі
показать весь комментарий
08.05.2025 23:09
+2
ну так, угода повязана виключно із слабкістю України через напад на неї агресора, який в рази переважає її за військовою потугою.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:17
+1
хто б подумав інакше развод від ідіотів при владі
показать весь комментарий
08.05.2025 23:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угода гарантує безстроковий кінець епохи бідності зєлєнскому і банді при владі
показать весь комментарий
08.05.2025 23:09 Ответить
хто б подумав інакше развод від ідіотів при владі
показать весь комментарий
08.05.2025 23:12 Ответить
гуглом перекладав чи ШІ допоміг?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:13 Ответить
хотілось би почути нарешті про які рідкісноземельні метали йде мова і чи це відображено конкретно в Угоді.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:12 Ответить
цього насправді ніхто ще реально не знає
показать весь комментарий
08.05.2025 23:23 Ответить
не смішіть мене. 👀
показать весь комментарий
08.05.2025 23:27 Ответить
то є так
бла-бла багато, а за фактом - усе тільки у планах та намірах
ретельна геологорозвідка в Україні давно вже не здійснювалася
показать весь комментарий
08.05.2025 23:28 Ответить
а з часів попередніх геологорозвідок щось змінились за 30 років? 🤓
показать весь комментарий
08.05.2025 23:50 Ответить
дружба дружбою, а от корпус морської піхоти США для охорони надр та мінералів на окупованих територіях Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжчини та Херсонщини не завадив би

показать весь комментарий
08.05.2025 23:15 Ответить
Звісно, це індульгенція на переобрання за власними правилами.
Дядько Сем більше нам не шериф.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:16 Ответить
Почалося!
показать весь комментарий
08.05.2025 23:17 Ответить
ну так, угода повязана виключно із слабкістю України через напад на неї агресора, який в рази переважає її за військовою потугою.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:17 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/bessent-dlia-trampa-uhoda-pro-nadra-z-ukrainoiu-vazhil-tysku-na-rf-u-perehovorakh 6 травня
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-pro-korisni-kopalini-tramp-hoche-vikoristati-ugodu-yak-vazhil-vplinu-na-rosiyu-50511644.html Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів.Бессент: Для Трампа угода про надра з Україною - важіль тиску на РФ у переговорах
показать весь комментарий
08.05.2025 23:21 Ответить
Ви не поняли эта другое
показать весь комментарий
08.05.2025 23:23 Ответить
Все ясно. Угода це важіль на переговорах, але з самими переговорами зовсім не пов'язана.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:32 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 23:29 Ответить
Україну , який давали гарантії президенти великих (?) держав за відмову від ядерної зброї вже дванадцятий рік знищує один з таких "гарантів" → і начебто нічого страшного, всі мовчать про цей меморандум, гаратії безпеки. і про їх підписи.
Нехай всіім цим гарантам і їхним країнам і їхнім народам повернееться все , що роблять ці кацапськи ******** в Україні в десятикратному ромзірі.♣♣♣♣♣♣♣♣♣
показать весь комментарий
08.05.2025 23:31 Ответить
 
 