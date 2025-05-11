РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Прекращение огня между Украиной и РФ
3 235 5

США ожидают от РФ не заявлений, а действий, - Госдеп

В Госдепе заявили, что ожидают от РФ не заявлений, а действий

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США ожидают от РФ не заявлений, а действий, и для того, чтобы двигаться вперед нужно прекращение огня.

Об этом спикер внешнеполитического ведомства США сказала в эфире News Nation, комментируя встречу лидеров Коалиции желающих в Киеве, 10 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям", - сказала Брюс.

Также в своем выступлении она посвятила немало внимания соглашению об экономическом партнерстве между Украиной и США.

"Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но доходы от этого соглашения частично идут в фонд, который поможет Украине восстановиться",- заявила Брюс.

Читайте также: Украина и РФ должны предоставить предложения по окончанию войны, - Госдепартамент США

Пресс-секретарь Госдепа сказала, что заинтересованная в восстановлении Украины Америка нуждается в прекращении огня.

"Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войной, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны. И мы также знаем, что им придется отстраиваться. Но в то же время, мы неоднократно говорили, что для того, чтобы мы могли двигаться вперед по конфликту, должно быть прекращение огня", - добавила Брюс.

Читайте также: Соглашение о полезных ископаемых не связано с переговорами о завершении войны, - Госдепартамент США

Автор: 

Госдепартамент США (1876) россия (96899) соглашение (1368) США (27706) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щас і дії почнуться, вірніше - відновляться. Маю на увазі - масований наліт "Шахедами", а потім і ракетний удар.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:57 Ответить
Клоуни - 500 томагавків по заводам і будуть дії. А ви лише заохочуєте їх
показать весь комментарий
11.05.2025 00:57 Ответить
Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи ....Дмітрій Мєдвєдєв
показать весь комментарий
11.05.2025 00:59 Ответить
поки будете чекати може і Трамп померти ...
показать весь комментарий
11.05.2025 01:07 Ответить
Сша так довго і терпляче очикують шо вже отримали почесне звання "Терпіли Першого".
показать весь комментарий
11.05.2025 07:02 Ответить
 
 