США ожидают от РФ не заявлений, а действий, - Госдеп

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США ожидают от РФ не заявлений, а действий, и для того, чтобы двигаться вперед нужно прекращение огня.

Об этом спикер внешнеполитического ведомства США сказала в эфире News Nation, комментируя встречу лидеров Коалиции желающих в Киеве, 10 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям", - сказала Брюс.

Также в своем выступлении она посвятила немало внимания соглашению об экономическом партнерстве между Украиной и США.

"Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но доходы от этого соглашения частично идут в фонд, который поможет Украине восстановиться",- заявила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа сказала, что заинтересованная в восстановлении Украины Америка нуждается в прекращении огня.

"Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войной, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны. И мы также знаем, что им придется отстраиваться. Но в то же время, мы неоднократно говорили, что для того, чтобы мы могли двигаться вперед по конфликту, должно быть прекращение огня", - добавила Брюс.

