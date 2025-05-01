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Новости Мирные переговоры
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Украина и РФ должны представить предложения относительно окончания войны, - Госдепартамент США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

США не собираются и в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем.

"Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа. Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть "целый земной шар, который требует определенного внимания", добавила Брюс.

Поэтому США изменят свой вклад в переговорный процесс относительно завершения войны в Украине. Она напомнила свои предыдущие слова, которые сказала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио - США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ. - Ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться", - подчеркнула Брюс.

Вместе с тем пресс-секретарь Госдепа отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По словам Брюс, Вашингтон пока не снимает никаких из ранее наложенных санкций против РФ.

Автор: 

Госдепартамент США (1840) США (26791) война в Украине (4044)


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Топ комментарии
+7
Віддайте ЯО та йдіть собі з миром. Ось така пропозиція. Що до тупого шантажа (не нового вже) , що ми підемо собі далі, то йдіть. Земля (де багато проблем) кругла, прийдете до нас знову.
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01.05.2025 23:17
+3
Обидві сторони війни давно надали свої плани.
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01.05.2025 23:20
+3
То Америка вже велика? Чи чекати ще 100 днів?
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01.05.2025 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте ЯО та йдіть собі з миром. Ось така пропозиція. Що до тупого шантажа (не нового вже) , що ми підемо собі далі, то йдіть. Земля (де багато проблем) кругла, прийдете до нас знову.
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01.05.2025 23:17 Ответить
Неможливо віддати те, що ти не забирав.
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01.05.2025 23:21 Ответить
ще й як забирав. клінтон не збреше
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01.05.2025 23:39 Ответить
Тобто воно зараз десь у США?
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01.05.2025 23:46 Ответить
ну це софістика. свое хай дають
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01.05.2025 23:47 Ответить
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01.05.2025 23:50 Ответить
Так вони дають. Запрягай бричку, тільки коняку в бандаж із свинчаткою не забудь обернути.
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01.05.2025 23:58 Ответить
Дядя Сем забрав наше ЯО !

нагадати скільки кіно було знято в 90-ті про "ядерних терористів"?
а зараз світ має лише одного плєшивого ядерного терориста
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01.05.2025 23:43 Ответить
Ну вот "отдадут ЯО" и что дальше? Тут простым вооружениям не наносят удары по доступным целям. То ли бояться, то ли не хотят... А вы про ЯО. Это "ЯО", быстрее нанесет вред нам самим, чем противнику.
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01.05.2025 23:24 Ответить
Довгий Нептун до мацкви дістане,
З 10- ти одна ракета й порветься...

Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати

.
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01.05.2025 23:45 Ответить
Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати

Тому ніхто не б'є по Москві ядерною зброєю (шкода Вашингтон) і не буде бити (шкода Київ і інші міста).
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01.05.2025 23:49 Ответить
ЯО зброя останнього вибору

в лютому 2022 Україна могла б вдарити по мацкві ЯО, якби мала

зараз - ні

.
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01.05.2025 23:54 Ответить
Ніхто ні по кому " вдарити" не може.із багатьох причин. Одна з них- доцільність. Заряд малої протужності нічого не вирішує. Множинні удари такими зарядами несуть катастрофічні налслідки для самої країни, що їх нанесла, оскільки мова йде про сусідні країни.
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02.05.2025 00:03 Ответить
ну не такі ми дурні. це США забрали в нас ЯО саме по цій причині. бо вони пани, а ми малі та дурні. ось пакистанці - молодці. їм можна.
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01.05.2025 23:46 Ответить
вони забрали не лише яз. То мають віддати все назад. І ракети, і бомбардувальники
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02.05.2025 00:03 Ответить
Сказали б простіше:

"США безсилі проти рашки"

.
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01.05.2025 23:48 Ответить
точніше, трампон безсилий, бо Байден надав таку допомогу, що Україна таки втрималась і досі тримається !

завдяки Діду!

.
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01.05.2025 23:51 Ответить
Обидві сторони війни давно надали свої плани.
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01.05.2025 23:20 Ответить
Все одно гадосними лишились. Нам зброя, поміч треба. Пропозиції собі в дупло засуньте…
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01.05.2025 23:20 Ответить
США не збираються й надалі виконувати роль посередника..... тобто вже виконали на ці 100, а далі будуть ще 100 днів і так........аж до імпічменту.
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01.05.2025 23:26 Ответить
То Америка вже велика? Чи чекати ще 100 днів?
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01.05.2025 23:28 Ответить
То на х*й вони здались взагалі? І на х*я Зеблазні віддали їм копалини?
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01.05.2025 23:35 Ответить
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01.05.2025 23:35 Ответить
Це такий дебілізм який і коментувати важко.
Якщо ви не союзник і не переговірник і не посередник, то яких ще в сраку пропозицій ви очікуєте і головне - для чого?
Ми давно погодились на припинення вогню і замороження статусу кво.
Рашка запропонувала вам піти накуй - всім США і Трампині персонально.
Чого ви ще очікуєте і накуя?
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01.05.2025 23:42 Ответить
До чого тут мирні пропозиції Украіни в цій окупаційній
війні?
Невже трампівські посіпаки ще не второпали ,
що ми потерпіла сторона , а тому нехай кацапи
забираються геть з нашоі землі і настане мир на землі !!
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01.05.2025 23:44 Ответить
Фша - цинічна *****
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01.05.2025 23:46 Ответить
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01.05.2025 23:48 Ответить
Сучкиня ти недоношена, Україна нікому нічого не повинна, єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є дует сопідарів ***** і Трамп.
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01.05.2025 23:50 Ответить
Як і передбачалось, геній трамп тупочить ніжкою і каже "а ну швидко миріться. Завтра в мене на столі плани щодо завершення війни" .
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01.05.2025 23:50 Ответить
ВИ ТАМ КУРИТЕ ЩОСЬ ЧИ ПРОСТО БОЖЕВІЛЬНІ?

Україна - кордони 91 року і репарації
РФ - Кордони СССР і убити 10 млн "нацистів" - тих хто не хоче молитися на Путіна і говорити російською

ідіть найдіть компроміс) Клоуни блін
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01.05.2025 23:57 Ответить
Так РФ вже надала ці пропозиції, це капітуляція України знищення її як держави, геноцид українців і тоді війна закінчиться... інших пропозицій від РФ не надходило...
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01.05.2025 23:58 Ответить
Не лізьте не у свою справу. Нас ще багато лишилося. Не заважайте нам воювати.
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01.05.2025 23:59 Ответить
Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс. ось і шукайте рідкоземельні по цілій земній кулі...трамбоністи із США таки рідкісні ПОКИДЬКИ...
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02.05.2025 00:00 Ответить
 
 