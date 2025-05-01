Украина и РФ должны представить предложения относительно окончания войны, - Госдепартамент США

США не собираются и в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем.

"Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа. Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть "целый земной шар, который требует определенного внимания", добавила Брюс.

Поэтому США изменят свой вклад в переговорный процесс относительно завершения войны в Украине. Она напомнила свои предыдущие слова, которые сказала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио - США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ. - Ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться", - подчеркнула Брюс.

Вместе с тем пресс-секретарь Госдепа отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По словам Брюс, Вашингтон пока не снимает никаких из ранее наложенных санкций против РФ.