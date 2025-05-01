Украина и РФ должны представить предложения относительно окончания войны, - Госдепартамент США
США не собираются и в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем.
"Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа. Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть "целый земной шар, который требует определенного внимания", добавила Брюс.
Поэтому США изменят свой вклад в переговорный процесс относительно завершения войны в Украине. Она напомнила свои предыдущие слова, которые сказала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио - США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией.
"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ. - Ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться", - подчеркнула Брюс.
Вместе с тем пресс-секретарь Госдепа отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По словам Брюс, Вашингтон пока не снимает никаких из ранее наложенных санкций против РФ.
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нагадати скільки кіно було знято в 90-ті про "ядерних терористів"?
а зараз світ має лише одного плєшивого ядерного терориста
З 10- ти одна ракета й порветься...
Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати
.
Тому ніхто не б'є по Москві ядерною зброєю (шкода Вашингтон) і не буде бити (шкода Київ і інші міста).
в лютому 2022 Україна могла б вдарити по мацкві ЯО, якби мала
зараз - ні
.
"США безсилі проти рашки"
.
завдяки Діду!
.
Якщо ви не союзник і не переговірник і не посередник, то яких ще в сраку пропозицій ви очікуєте і головне - для чого?
Ми давно погодились на припинення вогню і замороження статусу кво.
Рашка запропонувала вам піти накуй - всім США і Трампині персонально.
Чого ви ще очікуєте і накуя?
війні?
Невже трампівські посіпаки ще не второпали ,
що ми потерпіла сторона , а тому нехай кацапи
забираються геть з нашоі землі і настане мир на землі !!
Україна - кордони 91 року і репарації
РФ - Кордони СССР і убити 10 млн "нацистів" - тих хто не хоче молитися на Путіна і говорити російською
ідіть найдіть компроміс) Клоуни блін